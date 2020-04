Nincs megállás az amerikai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Emelkednek az európai tőzsdék hétfőn, a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek, a hangulatot javíthatta továbbá az is, hogy a befektetők a koronavírus-járvánnyal összefüggő korlátozások enyhítésében reménykedhetett, a DAX több mint 2 százalékot emelkedett. A magyar tőzsdén is emelkedést láttunk ma. A tengerentúli tőzsdék is feljebb kerültek a hétfői kereskedésben.