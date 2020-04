Nehéz most új autót rendelni, raktárról viszont jó áron lehet vásárolni

A koronavírus-járvány miatt nagyon nehéz most egyedi megrendelésű új autókat kapni, inkább raktárkészletből lehet vásárolni, méghozzá jó áron - mondta Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) ügyvezető elnöke kedd reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A elnök hangsúlyozta, az elmúlt évtizedekben nem szembesültek a mostanihoz hasonló helyzettel, hogy egyszerre legyen kínálati és keresleti válság. Ugyan az előbbi kevésbé mérvadó a raktárkészletek miatt, de ezzel együtt számításaik szerint minimum negyedével eshet az új autók forgalma idén a tavalyi évvel összehasonlítva a járvány miatt.

Kérdésre elmondta azt is, mivel az autógyárak még csak most indultak újra - ráadásul nem egységesen -, ezért korai arról beszélni, hogy milyen kedvezményeket adhat a gyártó, egyelőre kereskedői és importőri kedvezmények vannak, de ezek érvényesítését nagyban megnehezíti a forint gyengülése.

Kitért arra is, hogy az autóipar már a járvány előtt elkezdett átalakulni például a környezetvédelmi előírások szigorítása miatt, és most jelentős változások jöhetnek. Ez azt jelenti, hogy a termelés struktúrája, összetétele és a modellválaszték nagymértékben alkalmazkodni fog a környezetvédelmi szabályokhoz, másrészt pedig szembe kell nézni a koronavírus-járvány miatt elhúzódó értékesítési válsággal is - fejtette ki Erdélyi Péter.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images