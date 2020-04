Szép lassan átbillenhet a mérleg a Pepsi oldalára a Coca-Colával folytatott harcban

Emelkedő árbevételről és csökkenő profitról számolt be a Pepsi negyedéves gyorsjelentésében, a cég szerint hirtelen megugrott a kereslet a különböző termékeire a kijárási korlátozások alatt, azonban a második negyedévben jelentősebb visszaesés jöhet a bezárt mozik, éttermek és egyéb kiskereskedelmi eladókon kívüli partnerek miatt.

Közzétette legfrissebb számait a Pepsi, az eladások volumene az ital szegmensben 6 százalékkal nőtt, míg az snack/étel szegmensben 5,5 százalékos volt a növekedés. A cég árbevétele 12,9 milliárd dollárról 7,7 százalékkal 13,9 milliárd dollárra nőtt az év első negyedévében, ezzel felülteljesítve az elemzői várakozásokat, amelyek 13,2 milliárd dolláros árbevételt vetítettek előre. A cég szerint az árbevétel növekedését a koronavírus miatt hirtelen megugrott kereslet mellett a Super Bowl alatti jelentős reklámkampány is segítette. A társaság adózott eredménye viszont 1,4 milliárd dollárról 5,3 százalékkal 1,3 milliárd dollárra esett vissza.

Az elemzők szerint a Pepsi jobban diverzifikált snack üzletága - amelybe a Lays és a Doritos is tartozik - jobb pozícióba helyezi a céget a rivális Coca-Colával szemben, ha a kiskereskedelmi értékesítést nézzük.

Amióta az emberek több időt töltenek otthon, növekedést látunk reggeli fogyasztásban és tendenciát a nap közbeni megnövekedett snackfogyasztásban. A Frito-Lay és Quaker Food üzletágaink jól pozícionáltak ahhoz, hogy javunkra váljanak ezek a változások

– mondta a Pepsi vezérigazgatója.

A cég pénzügyi igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a nagy rivális Coca-Colának sokkal nagyobb kitettsége van a piac azon részében, amely a legnagyobb ütést szenvedte el a vírus miatt.

Összehasonlítva az ital piacon szereplő legnagyobb versenytársunkkal, nekik egyértelműen nagyobb piaci részesedésük van az „otthontól távoli” csatornákon, mint az éttermek, mozik, és hasonlók

– mondta a Pepsi pénzügyi igazgatója.

A cég arról is beszámolt, hogy továbbra is 5,5 milliárd dollárt terveznek osztalékfizetésre fordítani, míg a 2 milliárd dollár értékben vásárolnának vissza saját részvényeket ebben a pénzügyi évben. Ez pozitív jel lehet befektetőknek a cég pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, hiszen számos nagy cég felfüggesztette az osztalékfizetést, hogy a készpénz segítségével megőrizze a likviditásukat.

A jövővel kapcsolatban a cég arra számít, hogy az értékesítés vissza fog esni a következő negyedévben, ami már a rivális a Coca-Colánál is látszott, amikor cég arról számolt be, hogy a volumenek 25 százalékkal estek vissza április eleje óta, ami leginkább a kiskereskedelmi láncokon kívüli értékesítő partnerek miatti kiesésnek tudható be, mint a mozik vagy a színházak. A Pepsi azonban bízik benne, az élelmiszerboltokban az értékesítés megnövekedése pótolni tudja a kiesést, hiszen a fogyasztók továbbra is töltik fel az éléskamráikat snackekkel és üdítőkkel, amíg nem tudni meddig lesznek érvényben a kijárást korlátozó intézkedések. A vállalat mindemellett törölte az egész évre szóló előrejelzését a koronavírus miatti bizonytalanság miatt.

A Pepsi kifejezetten jól tartotta magát a koronavírus miatt kialakult tőzsdepánik alatt, ma 1,1 százalékot emelkedett az árfolyam, míg idén 0,4 százalékos mínuszban van.

(Reuters)

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images