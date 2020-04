Koronavírus: Idén egymillió gyorstesztet, naponta félmillió maszkot is gyárt a Bosch

A koronavírus-járvány miatt a Bosch is jelentős kihívásokra számít idén, felkészülnek a globális recesszióra, melynek minden bizonnyal komoly hatása lesz a vállalat eredményeire. A Bosch a gépjárműgyártás legalább 20 százalékos visszaesésére számít 2020-ban. A vállalat egyelőre még nem tud előrejelzést készíteni az egész évre vonatkozóan. A vállalat idén egy, jövőre három millió koronavírus-gyorsteszt gyártását tervezi, és és naponta több mint félmillió maszkot gyárt idén.

2019: stabilitás a gyenge piaci környezet ellenére

„A globális gazdaság további gyengülése és a gépjárműgyártás 5,5 százalékos visszaesése ellenére a Bosch csoport jól teljesített 2019-ben” – nyilatkozta Asenkerschbaumer, a Bosch igazgatótanácsának elnökhelyettese és a pénzügyi területért felelős tagja. Számos sikeres terméknek köszönhetően 77,7 milliárd eurós árbevételt ért el, amely csupán 0,9 százalékkal – devizahatásoktól szűrten 2,1 százalékkal – maradt az előző évi szint alatt. A Bosch csoport üzemi eredménye (EBIT) 3,3 milliárd euró volt. Ez azt jelenti, hogy 4,2 százalékos üzemi eredményt ért el. Az egyszeri pozitív hatást leszámítva, melyek főként a csomagológép üzletág eladásából származnak, az üzemi eredmény 3,5 százalék volt. A pénzügyi igazgató szerint „a jövőbemutató beruházások mellett az eredményt több tényező, így a kínai és indiai piaci helyzet, a dízel autók iránti csökkenő kereslet, valamint különösképpen a mobilitás szegmensben a magas átszervezési költség befolyásolta”. A Bosch pénzügyi helyzete a 46 százalékos saját tőke aránnyal és az árbevétel 9 százalékos cash-flow-jával 2019-ben stabil volt. A kutatás-fejlesztésre fordított kiadások 6,1 milliárd euróra, az árbevétel 7,8 százalékára emelkedtek. A tőkebefektetések enyhén, mintegy 5 milliárd euróval növekedtek az előző évihez képest.

A globális gépjárműgyártás csökkenése ellenére a Mobilitási megoldások üzleti szektor 46,8 milliárd eurós árbevételt ért el. Az árbevétel az előző évhez képest 1,6 százalékkal lett alacsonyabb, az árfolyamhatások nélkül pedig 3,1 százalékkal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a Bosch legmagasabb árbevételt elérő üzletága túlteljesítette a globális gyártási mennyiségeket. Az üzemi eredmény az árbevétel 1,9 százalékát tette ki. A Fogyasztási cikkek üzleti szektor az év során erősödött. Az árbevétel összesen 17,8 milliárd euró volt, amely 0,3 százalékos, az árfolyamhatások nélkül 0,8 százalékos csökkenésnek felel meg. Az árbevétel 7,3 százalékát kitevő üzemi eredmény (EBIT) az előző évhez képest alacsonyabb volt. Az Ipari technika üzleti szektor ugyan megérezte a gépek és berendezések piaci visszaesését, ám az árbevételét még így is 0,7 százalékkal 7,5 milliárd euróra növelte; az árfolyamhatások nélkül ez enyhe 0,4 százalékos visszaesést jelent. A Csomagolástechnika üzletág árbevételéből származó vissza nem térő, egyedi hatást kivéve az üzemi eredmény (EBIT) az árbevétel 7 százalékát tette ki. Az árbevétel az Energia és épülettechnológia üzleti szektorban 1,5 százalékkal vagy az árfolyamhatások nélkül 0,8 százalékkal 5,6 milliárd euróra emelkedett. Ez az árbevételhez viszonyítva 5,1 százalékos üzemi eredményt jelent.

2019-ben a Bosch üzleti teljesítménye régióról régióra változott. Európában az árbevétel 40,8 milliárd euró volt, ami az előző évhez képest 1,4 százalékkal, vagy az árfolyamhatások nélkül 1,2 százalékkal alacsonyabb eredmény. Észak-Amerikában az árbevétel 5,9 százalékkal (az árfolyamhatások nélkül csupán 0,6 százalékkal) 13 milliárd euróra emelkedett. Dél-Amerikában az árbevétel 0,1 százalékkal, az árfolyamhatások nélkül 6 százalékkal 1,4 milliárd euróra nőtt. Az üzlet Ázsia csendes-óceáni térségében (beleértve Afrikát) az indiai és kínai gépjárműgyártás visszaeső teljesítményét tükrözte: az árbevétel 3,7 százalékkal – az árfolyamhatások nélkül 5,4 százalékkal – 22,5 milliárd euróra esett vissza.

Újraindítás

Miután ebben a hónapban világszerte közel 100 Bosch telephelyen állították le a termelést, a vállalat most szisztematikusan készül arra, hogy a gyártási kapacitásokat fokozatosan növelhesse.

Megbízható ellátás biztosítására törekszünk, hogy teljesíteni tudjuk majd a növekvő megrendelői igényeket, ezzel is támogatva a világgazdaság mihamarabbi visszarendeződését

- mondta Dr. Volkmar Denner, a Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának elnöke a vállalat éves sajtótájékoztatóján.

Célunk a gyártás felfuttatásának összehangolása, valamint az ellátási láncok biztosítása, főként a gépjárműgyártás terén. Ez Kínában már sikerült, ahol mintegy 40 gyárunk már újra termel és az ellátási láncok stabilan működnek. Keményen dolgozunk azért, hogy a többi régiónkban is újra elérjük ugyanezt.

Denner azt is hangsúlyozta, hogy a vállalat számos intézkedést vezetett be, hogy gondoskodjanak a munkatársak védelméről a koronavírus-fertőzéssel szemben. A Bosch elkötelezett amellett is, hogy a megrendelőkkel, beszállítókkal, hatóságokkal, illetve a munkavállalói képviseletekkel közösen egyeztetett módon folytatódjon a termelés a gyárakban.

Gyorsteszt, maszkok

Szeretnénk szakértelmünkkel hozzájárulni a járvány megfékezéséhez, például az újonnan kifejlesztett Covid-19 gyorsteszttel és Vivalytic elemző készülékünkkel

– mondta Denner. A Bosch igazgatótanácsának elnöke hozzátette: „A kereslet hatalmas. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük a gyártást és az eredeti terveinkhez képest az év végére ötszörösére bővítsük a kapacitásunkat.”

A Bosch 2020-ban több mint egymillió gyorsteszt gyártását tervezi, majd a következő évben ezt hárommillióra növelné.

A már meglevő laboratóriumi tesztek mellett a Vivalytic elemző készüléket kezdetben kórházakban és orvosi rendelőkben használják majd. Ott ez elsősorban az egészségügyi dolgozók védelmét szolgálja, hiszen számukra a gyors – kevesebb, mint két és fél óra alatt rendelkezésre álló – teszteredmények kritikus jelentőséggel bírnak. A gyorstesztet „kizárólag kutatási célra” megjelöléssel ellátva az európai felhasználók számára már eljuttatták, és a további engedélyeztetést követően használható lesz. A Bosch várakozásai szerint a CE-megfelelősségi tanúsítványt május végéig megszerzi a termékre. A fejlesztés végső szakaszában jár egy még ennél is gyorsabb teszt amely kevesebb, mint 45 perc alatt megbízhatóan kimutatja a Covid-19 fertőzés jelenlétét a szervezetben.

A Bosch elkezdte a védőmaszkok gyártását is. Mostanra kilenc ország tizenhárom Bosch gyárában az olaszországi Baritól, a törökországi Bursa városán át az amerikai egyesült államokbeli Andersonig a helyi követelményeknek megfelelő maszkokat gyártanak. Emellett a vállalat a Stuttgart-Feuerbach-i telephelyén két teljesen automatizált gyártósort állít fel, és hasonló fejlesztést terveznek az erbachi, illetve indiai és mexikói gyárakban is. „A Bosch fejlesztőmérnökei néhány hét alatt megtervezték a szükséges berendezést” – mondta Denner. A Bosch a tervrajzokat más vállalatoknak is a rendelkezésére bocsátotta, hogy azokat térítés nélkül bárki használni tudja majd.

A vállalat naponta több mint 500 ezer maszkot tud majd gyártani. A maszkok a Bosch munkavállalóinak védelmét szolgálják világszerte, továbbá cél az is, hogy ez a termék mások számára is elérhető legyen majd.

Mindez a megfelelő, országspecifikus engedélyek beszerzésétől függ. Ezen felül a Bosch Németországban és az Egyesült Államokban az amerikai és az európai gyárakban foglalkoztatott munkatársait heti szinten ötezer liter fertőtlenítőszerrel látja el. „Büszke vagyok a kollégáimra, nagyszerű munkát végeznek” – mondta Denner.

A globális gazdaság 2020-as alakulása: a recesszió negatív hatásai

A koronavírus-járvány miatt a Bosch az aktuális üzleti évben jelentős kihívásokra számít: „Felkészülünk a globális recesszióra, melynek minden bizonnyal komoly hatása lesz az eredményeinkre” – mondta Prof. Stefan Asenkerschbaumer, a Bosch igazgatótanácsának elnökhelyettese és a pénzügyi területért felelős tagja. Az eddigi adatok alapján a Bosch jelenleg a gépjárműgyártás legalább 20 százalékos visszaesésére számít 2020-ban. Az idei év első negyedévében a Bosch csoport árbevétele 7,3 százalékkal esett vissza, az előző évhez képest már most jelentős mértékben csökkent. Az árbevétel csak 2020 márciusában 17 százalékkal lett kevesebb. A vállalat egyelőre még nem tud előrejelzést készíteni az egész évre vonatkozóan. A Bosch pénzügyi igazgatója kiemelte: „nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy a körülményekhez képest kiegyensúlyozott eredményt érjünk el. A válságban ismét előnyünkre válik az üzleti területek diverzifikáltsága.”

Jelenleg a költségcsökkentést és a likviditás biztosítását segítő intézkedésekre összpontosítunk. Ez magában foglalja a munkaórák számának, valamint a gyártás volumenének csökkentését több nemzetközi telephelyen, a szakértők és vezetők fizetésének mérséklését, beleértve a felsővezetést, illetve a beruházások időkeretének meghosszabbítását. A fentiek mellett a Bosch 2020 elején egy átfogó, versenyképesség-javító programot indított el. „Középtávú célunk, hogy visszatérjünk a mintegy 7 százalékos működési nyereséghez, anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk a jövőnk biztosítását célzó alapvető feladatokat” – mondta Asenkerschbaumer. „Létrehozzuk azt a pénzügyi alapot, amely a Bosch csoport előtt álló hatalmas lehetőségek kiaknázásához szükséges.”

Éghajlatvédelem: a Bosch szisztematikusan követi a kitűzött célokat

A jelenlegi helyzet kihívásai ellenére a Bosch folytatja a hosszú távú stratégiájában megfogalmazott, éghajlatvédelemmel kapcsolatos célok teljesítését és a fenntartható mobilitás elterjedésének támogatásához szükséges tevékenységeket fejt ki. „Noha jelenleg más problémákra kell koncentrálnunk, de bolygónk jövőjét nem téveszthetjük szem elől” – mondta Denner. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Bosch bejelentette, hogy az első olyan globális ipari tevékenységet folytató vállalat lesz, melynek 2020 végére mind a 400 telephelye klímasemlegessé válik. „2019 végén minden németországi telephelyünkön elértük a karbonsemlegességet, és mára világszinten is 70 százalékban teljesítettük ezt a célkitűzésünket.” A karbonsemlegesség megvalósítása érdekében a Bosch támogatja az energiahatékony megoldásokat, energiaellátásában növeli a megújuló energia arányát és több zöld energiát vásárol, mellyel ellensúlyozza az elkerülhetetlen szén-dioxid kibocsátást. „A szén-dioxid-kibocsátás aránya jelentősen alacsonyabb lesz 2020-ban, mint amit terveztünk: 25 százalék, az eddigi mintegy 50 százalék helyett. Ez azt jelenti, hogy a vártnál is hatékonyabbak az intézkedéseink”– nyilatkozta Denner.

Karbonsemleges gazdaság: új tanácsadó cég alakult

Ha éghajlatvédelemről van szó, a Bosch két új megközelítést alkalmaz, melyek multiplikátor-hatást érhetnek el a gazdaságban. Az egyik cél, hogy az értékláncot a lehető leginkább klímasemlegessé tegyük. 2030-ra a kapcsolódó kibocsátások (3. szint) 15 százalékos csökkenésére, vagy máshogy fogalmazva évi több, mint 50 millió metrikus tonnára számítunk. Ezért a Bosch elfogadta azt a Tudományalapú célkitűzésekre irányuló kezdeményezést, amely a vállalatot az első, mérhető célt elfogadó gépjárműipari beszállítóvá teszi. Továbbá, a vállalat világszerte közel ezer Bosch szakértő tudását és több, mint ezer saját energiahatékonysági projekt tapasztalatát tervezi hasznosítani az újonnan alapított Bosch Climate Solutions j tanácsadó cégben. „Szeretnénk a tapasztalatainkat más cégek rendelkezésére bocsátani, hogy segítsünk nekik a karbonsemlegesség elérésében” – tette hozzá Denner.

Növekedés Európában: a hidrogénalapú gazdaság területére lépünk

„Az éghajlatvédelem továbbra is kritikus szerepet játszik életünkben. Költséges, de ha semmit nem teszünk érte, az még többe fog kerülni” – mondta Denner. „A politikának komoly szerepe van abban, hogy támogassa az innovatív és környezetkímélő technológiákat alkalmazó vállalatokat.” Denner szerint egy olyan széleskörű technológiai fejlődésre van szükség, amely nem csupán az elektromos akkumulátorok számára jelöl ki utat a fenntartható mobilitás terén, hanem figyelembe veszi a hatékony belsőégésű motorokat és főként a megújuló szintetikus üzemanyagokat, illetve az üzemanyagcellákat is. A Bosch igazgatótanácsának elnöke a koronavírus válság leküzdése után a hidrogénalapú gazdaság kiépítésére és a megújuló szintetikus üzemagyagok gyártására hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint ez az egyetlen módja annak, hogy Európa 2050-re klímasemlegessé váljon. „A mai hidrogénalapú alkalmazásoknak át kell kerülniük a tesztelési fázisból a mindennapi életbe” – mondta Denner. A politikai döntéshozókat arra kérte, támogassák a szükséges technológiákat: „Ez lehetővé teszi számunkra, hogy még ambiciózusabb klímacélokat érjünk el.”

Készen állunk a hidrogénalapú alkalmazásokra: mobil és fix üzemanyagcellák

Az éghajlatvédelem számos szektorban felgyorsítja a strukturális változásokat. „A hidrogén egyre fontosabb szerepet játszik a gépjárműiparban és az épülettechnológiában egyaránt. A Bosch felkészült erre” – mondta Denner. A Bosch együttműködésben a Powercell vállalattal már azon dolgozik, hogy 2022-ben kereskedelmi forgalomba hozzák a mobil üzemanyagcellákat a gépjárművek esetében. Így próbálja a Bosch egy másik növekedési piacon sikeresen pozícionálni magát: már 2030-ban minden nyolcadik újonnan regisztrált nehéz tehergépjármű üzemanyagcellával működhet. A Bosch partnerével, a Ceres Power céggel fix üzemanyagcellák kifejlesztésén dolgozik. Ezek a cellák épületeket, többek között számítógépes központokat láthatnak el elektromos árammal. A Bosch várakozásai szerint az üzemanyagcellás erőművek piaca 2030-ra 20 milliárd eurónál is nagyobb lesz.

Erőátvitel és fűtéstechnológia: a termékportfólió villamosítása

„Az éghajlatvédelmi intézkedések fokozásakor az elektromos megoldások csak korlátozottan, az eddig meghatározónak számító belső égésű megoldások kiegészítéseként terjednek majd el a közeljövőben” – mondta Denner. Ezért foglalkozik a Bosch a technológiasemleges erőátvitel kifejlesztésével. A Bosch piackutatása szerint 2030-ban háromból kettő újonnan regisztrált gépjármű még mindig – hibrid vagy nem hibrid opciós – dízel vagy benzin meghajtású lesz. A vállalat ezért foglalkozik továbbra is a nagyhatékonyságú belsőégésű motorok fejlesztésével. Független tesztek eredményei szerint a Bosch új károsanyagkibocsátási-technológiájának köszönhetően a dízel motorok NOx kibocsátása szinte teljesen megszűnt. A Bosch fejlesztéseinek köszönhetően a benzinmotorok részecskekibocsátása az Euro 6d szabványnál mintegy 70 százalékkal alacsonyabb. Emellett a Bosch elkötelezett a megújuló üzemanyagok mellett is, mivel a hagyományos autóknak is szerepet kell játszaniuk a CO2 kibocsátás csökkentésében. A megújuló szintetikus üzemanyagok a belsőégési folyamatot karbonsemlegessé teszik. Denner szerint éppen ezért lenne észszerűbb az ilyen megújuló szintetikus üzemanyagokat a flotta fogyasztásával ellentételezni, ahelyett, hogy a válság ideje alatt megszigorítják a CO2 szabályokat a gépjárműiparban.

Továbbá, a Bosch az elektromobilitás terén is piacvezető szerepet kíván betölteni. A vállalat mintegy 100 millió eurót fektet be elektromos erőátviteli rendszerek gyártásába az Eisenachban és Hildesheimben található telephelyein. A villamosítás a fűtéstechnológiában, például a fűtőrendszerek modernizálásában is egyre nagyobb szerepet játszik. A Bosch további 100 millió eurót fektet a hőpumpa üzletágba, és a fejlesztési munka kibővítésére, illetve piaci részesedésének megduplázására törekszik.