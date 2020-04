Elon Musk a koronavírus-karanténról: Ez fasiszta, nem demokratikus, adják vissza az emberek szabadságát!

Elon Musk, a Tesla alapítója és tulajdonosa nem az az ember, aki véka alá rejti a véleményét, rendszeresek a kirohanásai a Twitteren, amik miatt már többször megütötte a bokáját, elég csak a thaiföldi barlangba rekedt focicsapat mentésében résztvevő barlangi búvár lepedofilozására gondolni, vagy arra, amikor teljesen váratlanul arról írt, hogy kivezeti a Teslát a tőzsdéről.

Az elmúlt napokban újra aktivizálta magát Musk, több posztban is eléggé szkeptikusan nyilatkozott a koronavírus-járványra adott korlátozásokkal kapcsolatban.

Azt mondani az embereknek, hogy nem hagyhatják el az otthonukat, és letartóztatják őket, ha azt mégis megteszik, az fasiszta! Ez nem demokratikus. Ez nem szabadság. Adják vissza az embereknek a szabadságot!

fakadt ki Musk.

Közben Musk egy grafikont is megosztott arról, hogy a kaliforniai kórházakban az ágyak nagy része üres, mert a járvány miatt jóval kevesebb betegen fektettek be, mint amire korábban számítani lehetett:

Hospitals in California have been half empty this whole time pic.twitter.com/8GL2BLypqV