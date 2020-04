Hernádi Zsolt beszél, a Mol likviditása megfelelő

Ma tartotta meg közgyűlését a Mol

Ma döntött az igazgatóság a részvényesek helyett a közgyűlési meghívóban szereplő valamennyi napirendi pontra vonatkozó előterjesztésről és határozati javaslatról a járványügyi helyzetre való tekintettel.

Az egyik legfontosabb kérdés az osztalék témája volt, és az igazgatóság a 2019-es adózás utáni eredmény eredménytartalékba való helyezésének javaslatát elfogadta. Amint a jelen helyzet normalizálódni látszik és a körülmények is engedik, az eredménytartalék felhasználható lehet készpénzbeli osztalékfizetésre is, amennyiben a részvényesek majd később így döntenek.

Ezt követően ma 14 órától online sajtótájékoztatót tart Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, melyről élőben fogunk tudósítani.

Rendkívül nehéz az olajipar és ezen belül a Mol helyzete

Alig több mint egy hete láthattunk mínusz 40 dolláros olajárat is az amerikai típusú WTI olaj esetében, amely eddig még sohasem fordult elő a történelemben. De az északi-tengeri Brent árfolyama is jócskán benézett a 20 dollár/hordós szint alá, mely igen mostoha körülményeket teremt az olajtermelő cégeknek.

A Mol célja, hogy 25 dollár/hordós olajárnál magasabb szinteken már nyereségessé és cash pozitívvá váljon a kutatás-termelés divízió működése.

A finomítói részleg sincs könnyű helyzetben, bár a marzsok nagyon jók, azonban a benzin kereslete a közép-kelet európai régióban is annyit esett, mint a világ egyéb tájain, nagyságrendileg 40 százalékot, bár a gázolaj kereslete ennél valamivel jobban tartotta magát, de így is 20-30 százalék körül mérséklődött. A poliol üzem építésében pedig akár csúszások is elképzelhetők a logisztikai és ellátásilánc problémákból fakadóan.

A Mol idén értékének közel 30 százalékát veszítette el.

