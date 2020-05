Tömegével bocsátják el a dolgozókat a válság alatt

A járványhelyzet miatt rengeteg vállalat került abba a helyzetbe, hogy képtelen a válság előtti szinten működni, emiatt pedig muszáj költségeket csökkenteniük, hogy átvészeljék a jelenlegi helyzetet. Az likviditás fenntartásának egyik módja az osztalékfizetés és a részvény visszavásárlási programok felfüggesztése mellett, a munkavállalók elbocsátása vagy a fizetésük csökkentése. Az elmúlt néhány napban sorra érkeztek az arról szóló hírek, hogy a nagyvállalatok a munkavállalók tömegeitől válnak meg a mostani helyzetre adott válaszként.

Dolgozóinak több mint negyedétől válhat meg a British Airways

Az IAG, a British Airways anyavállalata kedden közölte, hogy a British Airways 12 ezer dolgozóját bocsáthatja el. A légitársaságnak összesen 45 ezer dolgozója van tehát egy ilyen mértékű leépítés a munkavállalók több mint egynegyedét érintené. Az IAG az első negyedévben 535 millió eurós működési veszteségről számolt be, amelynek jelentős részét a British Airways jelentette. A cég még ennél is sokkal rosszabb második negyedéves eredményre számít a koronavírus miatti lezárások okán, valamint a vállalat szerint még évekbe telhet, ameddig az utasforgalom a válság előtti szintre visszaáll. Egyébként már az is előre jelezte a problémákat, hogy a társaság áprilisban 22 ezer dolgozóját szabadságra küldte. A társaság vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a légitársaság nem számíthat állami mentőcsomagra, ezért is szükséges a készpénz felszabadítása.

Az IAG árfolyama idén 64 százalékos mínuszban van.

20 százalékos elbocsátás jöhet a Ryanairnél

A Ryanairnek lehetséges, hogy a munkavállalóinak 10-20 százalékát el kell majd bocsátania a téli szezonban, mivel kevesebb járatot fog indítani a koronavírus válság miatt, mondta el a cég vezérigazgatója Michael O’Leary, a Handelsblattnak adott interjújában múlt héten. A cégvezér a lehetséges elbocsátásokat azzal magyarázta, hogy várhatóan 20-30 százalékkal esik majd vissza a járatszám télen, ezért alacsonyabb számú személyzet is elég lesz.

Úgy gondolom, hogy télen a munkahelyek 10-20 százalékos csökkentése majdnem, hogy elkerülhetetlen. Az utasok visszatérnek majd, de az időbe fog kerülni

Lehetséges, hogy a fertőzés második hulláma is kialakul, tette hozzá. Amikor a lezárások véget érnek, a repülőtereknek és a repülőgépeknek biztosítaniuk kell a fizikai távolságtartásra és a védőeszközökre vonatkozó szabályokat. O’Leary támogatta a vírusellenes intézkedéseket, de elutasította, hogy az egyharmad részben üres gépek repüljenek.

A Ryanair árfolyama idén 30 százalékot esett.

Dolgozóinak 10 százalékától válik meg a Boeing

A Boeing vezérigazgatója szerdán közölte a cég alkalmazottaival, hogy nagyjából munkavállalók 10 százalékától fog megválni a cég, miután a utazás kereslete durván visszaesett a koronavírus miatt.

Megkezdtük a munkahelyek leépítését, ami durván a munkavállalók 10 százalékát érinti, önkéntes és akaratlan elbocsátások formájában

– írt a cég vezére a Reutersnek.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy mivel a cég kereskedelmi partnereit is jelentős mértékben érinti a válság, így a kereskedelmi repülőgépeket gyártó és szolgáltató üzletágban több mint 15 százalékos elbocsátásra lehet majd számítani. A Boeing 160 000 embert foglalkoztat, tehát a 10 százalékos elbocsátás azt jelenti, hogy 16 000 ember válik munkanélkülivé.

A Boeing árfolyama idén 57 százalékot esett.

Munkavállalóinak 25 százalékától válik meg a Tripadvisor

A Tripadvisor vezérigazgatója kedden jelentette be, hogy a cég munkaerejét globálisan 25 százalékkal csökkentik, amely 600 amerikai dolgozót érint, összesen pedig több mint 900 ember veszti el a munkáját. A Tripadvisornak 2019 végén 4 200 munkavállalója volt, de már januárban is volt egy nagyobb elbocsátási hullám, amikor 200 dolgozótól vált meg a cég. A leépítések a cég újraépítésének folyamatát szolgálják, hiszen a vírus óriási csapást mért a turizmusra. Az újraépítkezés részeként a cég több irodáját is bezárta, a munkavállalókat pedig heti 4 napban foglalkoztatja, 20 százalékkal kevesebb fizetéssel.

A Tripadvisor árfolyama idén 33 százalékot esett.

Közel 20 százalékos elbocsátás jöhet az Ubernél

A The Information szerint az Uber 27 ezer dolgozójából 5 400-tól megválhat, miután a cég fő profiljának számító ride-hailing szolgáltatásban 80 százalékos visszaesést tapasztaltak az elmúlt hetekben, miután a kormányok kijárási korlátozásokat vezettek be az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában. A cég még nem erősítette meg az információkat, a kiadott közleményben a következő áll:

Ahogy arra számítani lehetett, a vállalat minden lehetséges forgatókönyvet számításba vesz, hogy erősebben jöjjön ki ebből a válságból

The Information szerint egy ekkora mértékű elbocsátással éves szinten 1 milliárd dollárt tudna megtakarítani a vállalat. Az Uber árfolyama idén 5,5 százalékos pluszban van.

Közel 1000 munkahelyet szüntet meg a Lyft

Az Uber mellett a cég nagy riválisára, a Lyftre is nagy hatással van a válság. A cég szerdán közzétett közleményében számolt be róla, hogy dolgozóinak 17 százalékától, 982 munkavállalótól tervez megválni a működési költségek csökkentése és a cash flow kiigazítása érdekében. Egy másik költségcsökkentési lépésként a Lyft 288 dolgozót küld fizetés nélküli szabadságra, és az összes megmaradt dolgozónak lecsökkentik a bérét 12 héten keresztül május elejétől. A Lyft árfolyama idén 21 százalékot esett.

Akár 5 ezer fős leépítés is jöhet a Scandinavian Airlinesnál

A Scandinavian Airlines április 28-án jelentette be, hogy legfeljebb ötezer fővel csökkentheti a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak számát, a koronavírus-járvány miatt visszaeső kereslet, továbbá a fennálló utazási korlátozások miatt. A társaság korábbi tájékoztatása szerint tízezer főt bocsátottak volna el ideiglenesen, ami a légitársaság alkalmazottjainak kilencven százalékát jelenti, miután a koronavírus-járvány közepette a nemzetközi utazások szinte teljesen leálltak márciusban, és a járvány a belföldi utazásokat is súlyosan érintette.

A cég vezérigazgatója szerint a kereslet idén valószínűleg lényegesen alacsonyabb lesz idén és 2021-ben, míg 2022-ben javulhat a helyzet. Rickard Gustafson szerint ezen szcenáriót célozzák meg, és a cég vezére szerint ez a legjobb becslés, amit adhatnak. A részben Svédország és Dánia tulajdonában álló Scandinavian Airlines szerint a lehetséges elbocsátások megosztva kerülhetnek végrehajtásra: Svédországban nagyjából 1 900, Norvégiában 1 300 és Dániában 1 700 pozíciót érinthetne a leépítés.

A Scandinavian Airlinest tulajdonló SAS Group árfolyama idén 43,2 százalékot esett.

Munkavállalóinak több mint felé küldte fizetetlen szabadságra, vagy bocsátotta el a ClassPass

A ClassPass április 2-án közölte a dolgozóival, hogy több mint a munkavállalók felét küldik fizetetlen szabadságra, vagy bocsátják el, miután a fizikai távolságtartási szabályok jelentős negatív hatással voltak a társaság árbevételére.

A ClassPass korábban 700 embert foglalkoztatott, a változtatás a cég munkavállalóinak 53 százalékát érintette, amelyből 22 százalékot elbocsátottak, míg 31 százalékot fizetés nélküli szabadságra küldtek.

A ClassPass egyébként egy olyan platformot működtet, ami lényegében egy online fitnesz stúdió piactér a stúdió tulajdonosoknak és a fogyasztóknak, ahol különböző edzéssel kapcsolatos és wellness ajánlatokat lehet megtalálni. Viszont ahogy a kormányok azt javasolták az embereknek, hogy maradjanak otthon, senki sem járt edzőterembe, emiatt pedig a cég kereslete is drasztikusan visszaesett, majd még tovább romlott a helyzet mikor a kijárási korlátozásokat bejelentették.

Magyarország sem kivétel a tömeges létszámleépítések alól

A Hunguest Hotels igazgatósága március 18-án döntött arról, hogy szünetelteti szállodáinak működését a koronavírus járvány turisztikai ágazatot ért következményei miatt, továbbá az eredeti tervek szerint decemberben kezdődő szállodafelújításokat a pandémiás helyzetre való tekintettel korábbi időpontokra ütemezik át. Mivel a munkálatok teljes zárás mellett huzamosabb ideig, akár két évig is eltarthatnak, az igazgatóság április 22-i ülésén döntött a csoportos létszámleépítési folyamat megindításáról, amely elsősorban ezeknek a hoteleknek a munkavállalóit érinti.

A Hunguest Hotels tulajdonosa a tőzsdén jegyzett Opus, amelynek az árfolyama idén közel 22 százalékot esett.

