Korrigál az olaj, 30 éve nem látott mértékben nőtt az OPEC termelése áprilisban

Korrekcióval kezdi a hetet az olaj ára, miután hosszú idő után az előző hetet emelkedéssel sikerült zárnia a fekete aranynak. Hiába zárult le az olajháború papíron április 12-én, áprilisban 30 éve nem látott mértékben növelte az OPEC a kitermelését. A vírus körüli vita az Egyesült Államok és Kína között lassíthatja a globális gazdaság kilábalását, mely nyomást gyakorolhat az olaj árára is.

6 százalékkal esik a júniusi lejáratú WTI jegyzése a mai reggelen, miután a 20 dolláros szint erős ellenállásnak bizonyul a hatalmas túlkínálat közepette. Az előző héten három egymást követő napon is emelkedni tudott a jegyzés, egyrészt a javuló keresleti adatoknak köszönhetően, másrészt május elsejétől már életbe lépett a 9,7 millió hordó/napos OPEC+ termelés-visszafogási egyezmény.

Az északi-tengeri Brent júliusi lejárata 2 százalékkal esik.

Ugyanakkor nem túl bíztató jel, hogy az OPEC termelése áprilisban 30 éve nem látott mértékben növekedett, annak ellenére, hogy április 12-én Oroszország és Szaúd-Arábia békét kötött és lezárták a köztük feszülő olajháborút.

Mindeközben általános a piaci félelem a negatív olajárakkal kapcsolatban, ugyanis egy hongkongi 500 millió dollárt kezelő olaj ETF brókere megtiltotta, hogy további pozíciókat vegyen fel az alap. Az index- és az alapkezelők is egyre óvatosabbakká válnak, az S&P Global, amely a legszélesebb körben követett árupiaci index, a júliusi lejárat helyett már az augusztusit használja a WTI esetén, és a legnagyobb olaj ETF, az USO is már a júliusi pozíciói felének tovább görgetésén ügyködik.

Az olajkereskedők úgy vélik, hogy néhány helyi piacon már elérhette az olajkereslet a mélypontját, azonban még bőven több mint egy év telhet el, hogy az olajtermékek iránti kereslet visszatérjen a koronavírus kirobbanása előtti szintekre. Egy erősödő feszültség Kína és az Egyesült Államok között a gazdaság kilábalási folyamatát jelentősen lassíthatja, ugyanis az USA Kínát vádolja a vírus globális elterjedésével kapcsolatban.

Az algériai energiaminiszter, aki jelenleg az OPEC elnöki posztját is betölti, arra kérte fel a kartelltagokat, hogy a termelés-csökkentési vállalásaikat több mint 100 százalékon teljesítsék.

