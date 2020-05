Nincs megállás, tovább emelkednek az európai tőzsdék

Sell in May and Go Away, szól az ismert tőzsdei mondás, vagyis érdemes a nyári hónapok előtt zárni a pozíciókat, mert historikusan gyengébb időszak következik, a nyári hónapok a tapasztalatok szerint gyengébbek, mint a téli hónapok. Idén azonban a historikusan erős téli hónapok alatt nagyot estek az irányadó részvényindexek, így felemerül a kérdés, hogy az ilyen esetekben hogyan működik a teória.