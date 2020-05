A koronavírus-karantén nagy nyertesei: a videójáték-készítők

A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag globális karantén alakult ki, az otthonmaradásra kényszerült több milliárd ember sokféle képpen tölti el otthon az időt, sokan például videójátékokkal játszanak, jól is megy a válság alatt az ilyen szolgáltatásokat nyújtó cégeknek, mint az Activision Blizzard és az Electronic Arts, amelyeknél a karantén alatt ugrásszerűen nőtt meg a felhasználók száma, ez pedig a pénzügyi eredményeiken is meglátszott.

Activision Blizzard

Koronavírus miatti kijárási korlátozások alatt emberek otthon ragadt milliói fordultak a videojátékok felé, hogy az unalmas órákat elüssék egy kis szórakozással, ez pedig az olyan gyártók malmára hajtotta vizet, mint az Activision Blizzard, amelynek játékaival átlagosan havi 407 millió ember játszott online az év első három hónapjában, ennek egyébként közel kétharmadát mobil játék szegmens adta.

Az unalmas órák elütése mellett az sem elhanyagolható, hogy az online közösségek segíthetnek a szellemi egészség megőrzésében a bezártság alatt, hiszen manapság a legtöbben már beszélgetnek a játékostársaikkal játék közben mikrofonon keresztül.

Bár a társaság árbevétele 1,83 milliárd dollárról mérsékelten, 2 százalékkal 1,79 milliárd dollárra csökkent az első negyedévben a tavalyi év azonos periódusához képest, az árbevétel legnagyobb részét adó előfizetői és licensing bevételek (amelyekbe a mikrotranzakciók is beletartoznak) növekedtek az első negyedévben, míg az árbevétel kevésbé jelentős részét képező termékeladások több mint 100 millió dollárral csökkentek.

Miután az árbevétel közel maradt a tavalyi első negyedéves szinthez, emellett pedig a költségeket sikerült csökkenteni, a társaság profitja 447 millió dollárról 13 százalékkal 505 millió dollárra nőtt.

Általános tendencia egyébként a videojátékok keresletének megugrása, az Egyesült Államokban az elmúlt két hónapban óriásit nőtt a kereslet, a márciusi eladások több mint 10 éves rekord szintet értek el.

Az Activision által jegyzett Call of Duty: Modern Warfare a legjobban értékesített gaming cím ebben az évben, az NPD adatai szerint. A cég a játék ingyenes battle-royale verzióját is elérhetővé tette márciusban Call of Duty: Warzone néven, ami bombasiker volt, már az első napon több mint 1 millióan töltötték le, azóta pedig már több mint 60 millió játékosa van a cég friss adatai szerint. Az ingyenes cím az fogyasztók elköteleződésének növelésére szolgálhat a big-budget címek felé, mivel a cég folyamatosan új tartalmakat ad ki, mint új multi-player pályák, ami a remények szerint növelheti a mikrotranzakciók, tehát a játékon belül elköltött összegek forgalmát is.

Nem csak az Activision, hanem a összeolvadás másik fele, a Blizzard játékai is jó teljesítettek, a cég jelentése szerint az Overwatch és a World of Warcraft népszerűsége is megnőtt az első negyedévben, miután az új játékosok mellett a régiek is visszatértek a játékokhoz a karantén alatt.

Az olyan piacokon, ahol a konzolok általánosságban drágábbak, mint India, Latin Amerika, vagy Kelet-Európa a Call of Duty mobiltelefonos verziója gyorsan terjed a fogyasztók körében, mondta a cég vezérigazgatója a Reutersnek. Emellett a társaság mobiljáték egysége esetében – melynek neve King, ami olyan címeket jegyez, mint a Candy Crush – az első negyedéves felhasználók száma 249 millió főről 9,6 százalékkal 273 millió főre nőtt, így a cég továbbra is a mobilszegmensben éri el a legtöbb fogyasztót.

Bár sok cég még nem látja mit hoz a jövő, emiatt pedig törlik az év hátralévő részére szóló iránymutatásokat, az Activision Blizzard esetében nem ez a helyzet, sőt még az elemzőket is sikerült meglepnie a cégnek, hiszen az éves tisztított árbevétel előrejelzést 6,73 milliárd dollárról 6,9 milliárd dollárra emelték, míg az elemzők 6,86 milliárd dollárra számítottak. Az éves EPS várakozás is az elemzői várakozások felett alakult, a cég 2,62 dolláros egy részvényre jutó eredményre számít, míg az elemzők 2,48 dollárt jeleztek előre.

A jelentés után nagyot emelkedett az Activision Blizzard árfolyama a zárás utáni kereskedésben, idén így már 20,3 százalékos pluszban van.

Electronic Arts

A nagy rivális Electronic Arts (EA) is közzétette legfrissebb számait, a naptári év első negyedévével lezárult a gyártó 2020-as pénzügyi éve. Az EA-re is elmondható, hogy felpörgött a felhasználóinak száma, az évről évre kiadott futball franchise legújabb tagjának, a FIFA 20-nak már több mint 25 millió egyedi játékosa van, ugyanakkor a Madden NFL 20 amerikai futballjáték a franchise történetében a legmagasabb online elköteleződési számokat érte el. A tavaly karácsonykor kiadott, sokak által várat egyjátékos cím, a Star Wars: Fallen Order 10 millió felhasználót ért el mostanáig, ami singleplayer játék esetében szép teljesítmény, összehasonlításképp a Sony által 2018-ban kiadott, - a világ valaha volt egyik legjobb egyjátékos címének tartott - God of War mostanra 21,6 millió felhasználót számol. A szintén sokak számára ismerős Sims széria negyedik tagjának átlagos havi felhasználószáma is magasabb volt a negyedévben, mint tavaly.

A társaság árbevétele az első negyedévben 1,24 milliárd dollárról 12 százalékkal 1,39 milliárd dollárra nőtt, a profit pedig egészen pontosan megduplázódott, 209 millió dollárról 100 százalékkal 418 millió dollárra bővült.

Éves szinten az árbevétel 4,95 milliárd dollárról közel 12 százalékkal 5,54 milliárd dollárra emelkedett, a nettó profit pedig közel megháromszorozódott, 1,02 milliárd dollárról 198 százalékkal 3,04 milliárd dollára nőtt.

Az Activision Blizzarddal összhangban az EA is adott előrejelzést a cég 2021-es pénzügyi évére, valamint a következő negyedévre is. A következő negyedévre vonatkozóan az árbevétel hozzávetőlegesen 1,22 milliárd dollár lesz, míg a nettó profit körülbelül 270 millió dollár, az EPS pedig 0,93 dollár. Az előrejelzés alapján a mostani negyedévben visszaesésre lehet majd számítani a március végéig tartó negyedévhez képest.

A cég 5,53 milliárd dolláros nettó árbevételre számít az 2021-es pénzügyi évben, és 978 millió dolláros nettó profitra, az EPS pedig a társaság szerint 3,35 dollár lesz.

Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy erős negyedévet és évet zárt az Electronic Arts, azonban a cég részvényárfolyama mégis esik. Bár az elemzők arra számítanak, hogy a kijárási korlátozások elhúzódása tovább növeli majd a videojáték eladásokat és a fogyasztók elköteleződését, a befektetők számára az lehetett kedvezőtlen, hogy a cég előrejelzése sokkal visszafogottabb volt, mint amire sok számítottak.

Túl magasak voltak az elvárások, és a vállalat valószínűleg kissé túl konzervatív

- mondta a Wedbush egyik elemzője.

Ez egyébként nem meglepő, hiszen a szoftvergyártók, mint az EA, Activison Blizzard, vagy a Take-Two historikusan mindig konzervatívabb előrejelzésekkel szolgálnak az év elején, majd ahogy telik az idő, mindig megemelik a várakozásokat.

Az Electronic Arts árfolyama 4,6 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben, míg idén 7,9 százalékos pluszban van.

Címlapkép: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images