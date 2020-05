Jöhet a 100 dolláros olajár az egyiptomi milliárdos szerint

Szöges ellentétben áll Nagubi Sawiris egyiptomi milliárdos nézőpontja a légitársaságokról Warren Buffettel, hiszen Sawiris szerint jó vételek lehetnek a légitársaságok papírjai. Emellett az amerikai gazdaság újraindításáról és olajárról is megosztotta a véleményét.

Korábban megírtuk, hogy teljesen kiszállt a légitársaságokból Warren Buffett, ez a mostani válság már az omahai bölcsnek is sok volt. A nagy amerikai légitársaságok elvesztették az utasaik 95 százalékát, milliárdos veszteségeket könyveltek, égetik a készpénzt és hitelekért, állami mentőövekért állnak sorba. Az iparág vezetői arra számítanak, hogy évekig tart majd a felépülés. Az American Airlines árfolyama például 67 százalékos mínuszban van idén.

Ezzel szemben viszont a milliárdos egyiptomi befektető, Nagubi Sawiris vásárolná az légitársaságok papírjait. Sawiris a CNBC-nek elmondta, hogy nem csak a légitársaságokban lát lehetőséget, hanem a turizmusban, hotelekben és az internet szektorban is.

Minden válságban van lehetőség, most 1 dollárért lehet légitársaságokat venni

Az biztos, hogy óriásit zuhant az amerikai légitársaságok részvényárfolyama a válság alatt, a társaságok évek óta most számoltak be először veszteséges negyedévről és a kilátások sem túl fényesek, a második negyedév még rosszabb lehet. A vírus a lehető legrosszabbkor jött, a nyári szezon ugyanis a legnagyobb forgalmú időszaka a légitársaságoknak. A cégek komoly költségcsökkentési intézkedésekre kényszerültek, flottájuk nagy részét a földön parkoltatják, a dolgozóikat fizetett vagy fizetés nélküli szabadságra küldték. Felfüggesztették a saját részvény vásárlásokat és az osztalékfizetéseket és állami segítségre szorulnak.

Sawiris a gazdaság újraindításával kapcsolatban is megosztotta a véleményét, szerinte Donald Trumpnak kivételesen igaza van az üzleti élet újraindításával kapcsolatban.

Lehet, hogy nem találnak gyógymódot, lehet, hogy nem találják fel a vakcinát, akkor meddig leszünk még bezárva az otthonainkba?

– mondta Sawiris.

Az egyiptomi milliárdos az olajár háborúról is beszélt, szerinte Szaúd-Arábia és Oroszország részéről egy kikalkulált lépés volt az árháború az amerikai olajipar ellen, és a szaúdiak számára hosszútávon előnyös lehet a mostani helyzet. Sawiris szerint az olajár akkor is nagyot zuhant volna, ha a márciusi OPEC+ megegyezés létrejön, bár nem akkora mértékben, mint amit korábban láttunk. A júniusi lejáratú WTI az elmúlt napokban felpattant, 5 napon keresztül zsinórban minden nap emelkedett, most 25,4 dolláron forog.

Szerintem ki volt kalkulálva. Szerintem tudták, hogy ez fog történni, de mégis meg akarták tenni ezt a lépést, mivel egy versenytárs kiiktatásával az olajár 50-60 dollárra emelkedik majd. Úgy gondolom, hogy mostantól számított 18 hónap múlva az olaj ára 100 dollárra rúg majd

– mondta Sawiris.

Címlapkép: Sima Diab/Bloomberg via Getty Images