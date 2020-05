Nem találják az irányt az európai tőzsdék

Emelkedéssel nyithatnak a tengerentúli tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján három fontosabb amerikai részvényindex, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is 0,9 százalék körüli emelkedéssel vághat neki a szerdai kereskedésnek. A befektetők kedvezően fogadhatták, hogy Donald Trump továbbra is az USA gazdasági újraindítása mellett foglalt állást kedden délután az arizonai Phoenixben, ahol a Honeywell egészségügyi arcmaszkokat gyártó üzemét látogatta meg. Ezzel szemben New York állam kormányzója szerint minél előbb indul újra a gazdaság, annál nagyobb árat kell fizetni érte az emberi életeket tekintve.