Öt nap alatt duplázott az olaj árfolyama

Korrigál az olaj ma reggel, azonban az elmúlt öt nap árfolyamduplázása után ez nem meglepő. Jelentősen csökkentek az olajtárolók telítődésének aggályai, mivel mind kínálati oldalról jelentős mérséklődés történt, mind pedig a keresleti oldal elkezdett magához térni.

Tegnap az elmúlt öt napot figyelembevéve óriásit ment az olaj, a júniusi leszállítású WTI duplázta árfolyamát. Azonban ma korrekció bontakozott ki a fekete arany piacán, 3,5 százalékkal esik a jegyzés, mely egy ekkora emelkedés után normális korrekciónak értékelhető.

A Brent is amerikai társához hasonlóan 3,5 százalékkal esik a mai reggelen, azonban az északi-tengeri olajfajta csak egy szerényebb, 34 százalékos emelkedést tudhat maga mögött az elmúlt 5 napot tekintve.

Az utóbbi napok hatalmas raliját egyrészt az OPEC+ termelés-csökkentései, másrészt egyéb főleg amerikai termelők önkéntes vágásai támogatták, emellett pedig keresleti oldalról a gazdaságok újraindításának a reménye.

Ezért egyre kevésbé tart a piac attól, hogy megtelhetnek a világon az olajtározók, és beköszönhet a negatív olajárak kora.

A Diamondback Energy és a Parsley Energy volt a két utolsó amerikai cég, amely csökkentette palaolaj kihozatalát, azonban 30 dolláros olajár fölött már újra nyitnák kútjaikat.

A Morgan Stanley szerint is a túlkínálat csúcspontját már magunk mögött hagytuk, de azért még heteken keresztül telhetnek a tárolók, csak lassabb mértékben. A legtöbb elemző osztja a Morgan Stanley véleményét, miszerint az olajpiac már túl van a legnehezebb napjain, azonban a vírus megjelenése előtti fogyasztási szintek még legalább egy év távlatára vannak a szakértők becslése szerint. Ráadásul a gazdaságok újraindítása miatt a járvány második hulláma sem kizárható, emellett pedig újra elkezdett fokozódni az USA-Kína között feszülő ellentét.

A rövid távú megnyugvás jelei a határidős árak különbségén is jól tetten érhető, míg előző hét elején még 5 dollár volt a különbség a júliusi és a júniusi WTI kontraktusok között, addig ez mostanra már 2 dollárra olvadt.

Az előző héten az API adatai szerint 8,44 millió hordóval nőtt az Egyesült Államok kőolajtartaléka, amennyiben az EIA is megerősíti ezt a mai nap folyamán, akkor március 20-i hét óta nem látott alacsony bővülésnek felelne meg.

Címlapkép: Citizen of the Planet/Education Images/Universal Images Group via Getty Images