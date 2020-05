Júniustól újabb 80 géppel repülne a Lufthansa

Júniustól megduplázná a légi forgalomban lévő gépeinek számát a Lufthansa, mivel cég szerint a korlátozó intézkedések feloldásával erősödni fog az utazási kedv.

A Lufthansa ma bejelentette, hogy júniusban további 80 géppel repülne, hogy kiszolgálja a turizmus iránti növekvő keresletet. A csoport, amelyhez a Swiss International Air Lines és az Austrian Airlines is tartozik, arról számolt be, hogy Németországban és más országokban is a korlátozó intézkedések lazítása miatt megnőtt a fogyasztók utazási kedve.

Úgy érezzük, hogy az emberekben megnőtt a vágy, hogy újra utazzanak. A hotelek és az éttermek lassan újra kinyitnak, valamint a barátok és a család meglátogatása is néhány esetben újra engedélyezett

– mondta a cég egyik igazgatósági tagja.

A júniusra tervezett 80 újabb géppel a Lufthansa csoportnak összesen 160 gépe fog repülni. Ez elsőre akár soknak is tűnhet, viszont 2019 végén összesen 763 gépből álló flottája volt csoportnak, tehát ez még így is jelentősen elmarad a járvány előtti szinttől. Mindenesetre a remény szikráját jelentheti az iparág számára, hogy a cég a kereslet lassú regenerálódását látja.

A Lufthansa árfolyama 0,8 százalékkal került ma lejjebb, míg idén 52,5 százalékos mínuszban van.

(Reuters)

Címlapkép: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images