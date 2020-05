Így nézhet ki az idei nyaralás: A koronavírus miatt bérelni kell majd a tengerparti strandokon a helyeket

Az már biztos, hogy az idei nyaralás a legtöbb országban egészen máshogy fog kinézni, mint amihez eddig hozzászoktunk. Több országban is próbálnak megfelelni a járványügyi előírásoknak, de egyúttal megnyitni az utat a turisták előtt, a turizmusból származó bevételek ugyanis túlságosan fontosak ahhoz, hogy lemondjanak róla.

Egy érdekes példa Spanyolországból: egy Valenciától északra fekvő mediterrán városban, Canet d'en Berenguerben naponta csak 5 ezer nyaralónak engedélyezik, hogy használja a helyi tengerparti strandot, nagyjából csak fele annyian mehetnek fürdőzni, mint a koronavírus előtti szezonban.

A strandon blokkokra osztják fel a partot, egymástó hálókkal elválasztva, legalább 2 méter távolságot hagyva az egyes tengerparti helyek között, amelyeket egy app-en keresztül kell lefoglalni, ráadásul egész napra nem foglalhatók a helyek, csak vagy délelőttre vagy délutánra. A helyi polgármester szerint úgy lehet majd helyeket foglalni, mint például egy moziban, az érkezési időt pedig elcsúsztatják, hogy ne alakuljon ki nagyobb tömeg a bejáratoknál, amelyeknek a számát is csökkentik majd.

Más településeken is korlátozásokat vezetnek be, Sanxenxóban például a "first come, first served" szabályt követik majd, azért, hogy ne alakulhasson ki nagyobb tömeg a strandon, egy bizonyos tömeg felett már nem lehet majd bemenni a strandra, a szokásos kapacitásnak csak a 75 százalékáig töltik majd meg a strandot.

