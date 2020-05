Sikeres volt a Gloster zártkötű részvénykibocsátása: 1,1 millárd forint friss tőkét vontak be

Sikerrel zárult a Gloster zártkörű részvénykibocsátása április végén, 1,1 milliárd forint friss tőkét vontak be. Az informatikai vállalat részvényeivel májusban indulhat a kereskedés a BÉT XTend piacán. A cég bő egy évvel ezelőtt kezdte meg a felkészülést a tőzsdei bevezetésre, melynek keretében részt vettek a Budapesti Értéktőzsde által szervezett ELITE programban is. A Portfolio a bevezetés friss tapasztalatairól, a felvásárlásokról és a növekedéshez kapcsolódó szervezeti fejlesztésekről és jövőbeli tervekről kérdezte Szekeres Viktort, a Gloster Nyrt. igazgatóságának elnökét és Kiss Tibor cégvezetőt, operatív igazgatót.

Április végén zajlott a Gloster zártkörű jegyzési időszaka, ami abból a szempontból különleges, hogy Magyarországon még nem fordult elő olyan, hogy a teljes előkészítés és a teljes jegyzés is online történjen. Milyen előkészítést igényelt ez a folyamat, és mik a tapasztalatok?

Szekeres Viktor: Április 30-án zárult a Gloster zártkörű tőkeemelése, a meghirdetett egymilliárd forinthoz képest 1,1 milliárd forint friss tőkét sikerült bevonnunk. Ez önmagában is nagy siker lenne, de a mostani koronavírusos környezetben ezt egy kiemelkedő eredménynek tartjuk. Azt érezzük, hogy a befektetők, akiket megszólítottunk ebben a zártkörű kibocsátásban, bíznak bennünk és osztják velünk azt a pozitív jövőképet.

EGYÉRTELMŰEN POZITÍV ÜZENET A PIAC RÉSZÉRŐL AZ, HOGY TÚLJEGYZÉSSEL ZÁRULT A TŐKEEMELÉS: MEGERŐSÍTÉSE ANNAK, HOGY JÓ ÚTON JÁRUNK.

Befektetőink számára egyébként elsősorban nem az okozta a nehézséget, hogy online kellett jegyezni, hiszen részletesen és időben tájékoztattunk mindenkit ennek a folyamatáról. Ami a nehézséget okozta, az sokkal inkább a gazdasági helyzet és kilátások: a menedzsmentnek abba kellett több munkát beletennie, hogy meggyőzze a befektetőket a cégcsoport jövőbeni sikerességről.

A jegyzésben a Széchenyi Tőkealapkezelő Zrt. is részt vett, nélkülük ez a jegyzés biztosan nem sikerült volna ilyen jól, de vannak más intézményi befektetőink is. Különösen nagy sikernek értékeljük, hogy az IT szakmából nagyon sok olyan befektetőnk lett, aki a korábbi tevékenységünkből kifolyólag ismer minket, bízik bennünk és tudja, hogy kik vagyunk. Az biztos, hogy a jegyzés kizárólag online mivolta még jobban összekovácsolta a csapatot, a Budapesti Értéktőzsde csapatától pedig teljes támogatást, folyamatos segítséget kaptunk.

A Széchenyi Tőkealapnak pontosan mi volt a feladata ebben a folyamatban?

A Széchenyi Tőkealapkezelőn belül működik a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy a tőzsdére igyekvő hazai kkv-kat segítsék a kibocsátásban. Vannak, akik fenntartásokkal kezelik, ha egy állami szereplővel kell együtt dolgozni egy tőkepiaci műveletben, mi azonban azt tapasztaltuk, hogy nagyon rugalmasak voltak, segítőkészen álltak az összes felmerülő problémához.

Ha egy vállalat tőzsdére készül előírás, hogy igénybe vegyen tanácsadót, befektetési szolgáltatót. Nekünk ezt a feladatot a Random Capital és a Navigator Investments közösen végezte, a cégértékeléstől, az az átvilágításon át, intézményi befektetőkkel való tárgyalásokig segítettek minket, illetve ők szervezték meg a jegyzést, ők bonyolították le a saját online felületükön a tőkeemelést. A tények magukért beszélnek: azt gondolom jó munkát végeztek.

A tőzsdei bevezetés friss tapasztalataival mit tanácsolnának az ilyen terveket dédelgető magyar vállalatoknak?

Először is legyen egy álmod, legyen egy víziód és tudd, hogy minek látod magad öt-tíz év múlva. Utána szervezd át a hazai cégek működésének zömét jellemző one man show-t (ahol a tulajdonos csinál mindent) egy tudatosan felépített csapattá, amint a tőled független management irányít. Fejben meglépni ezt a legnehezebb. Ez nálunk 2-3 évvel ezelőtt lezajlott, ekkor lett Tibor a cégvezető, majd elkezdtük kiépíteni az ő csapatát.

Második lépés a menedzsment rendszer kialakítása, felelősségi körök és riportálási rendszer: ez már szervezetfejlesztési szaktudást is igényel. Hiszen bármelyik csapathoz hozzányúlsz hatással lesz a többire, nem lehet már ad-hoc döntéseket hozni.

Kiss Tibor: Komoly sikereket tudunk be annak is, hogy házon belül sem titkolózunk. Rendszeresen tájékoztatjuk a kollégákat, részletesen elmagyarázzuk nekik, hogy mik történnek és elmondjuk nekik, hogy merre megy a hajó. Ha problémás helyzet van és valami jelentős változtatást igényel, akkor azt is. Márpedig a fejlődés útja, növekedés folyamatos változásokkal van kikövezve.

El kellett fogadnunk, hogy különbözőek vagyunk és külön időt és erőforrást kell szentelni a folyamatok, változások kommunikálására, bevezetésére. A kommunikációs és HR csapatunknak rengeteg munkája van ebben és nyilván ez jövőben is így lesz. Nagyon komoly morális hatása van házon belül, hogy mindenki tudja, mi történik nálunk: ez a hatékonyságunk egyik titka.

A Gloster fejlődését mennyire befolyásolja, nehezíti az idei évben tapasztalható gazdasági válság, visszaesés? Mennyire jelent kihívást az új ügyfelek megtalálása?

Szekeres Viktor: Szerintem nincs olyan cég ma Magyarországon, amelyiket valamilyen mértékben ne érintene a koronavírus. Mi, akik az informatikai szektorban éljük a mindennapjainkat, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen ezt a szektort ez kevésbé érinti. Az is látszik, hogy az elmúlt időszakban az informatika volt az, ami leginkább bizonyított, úgy is mondhatjuk, hogy az informatika eddig is fontos része volt az életünknek, de mostanra elengedhetetlenné vált.

Azt érzékeljük, hogy az ügyfeleink most még inkább számítanak ránk, és egyre több, egyre komplexebb informatikai feladatokkal bíznak meg. Ami ebben az időszakban igazi nehézséget jelent, az az új ügyfelekkel a személyes megbeszélések hiánya: a fejlett videokonferencia dacára, igen is kell a személyes találkozó, hogy megbízz az informatikai beszállítódban.

Nagyon sok erőforrást fordítunk arra, hogy edukáljuk az ügyfeleinket, érdeklődőket, például hetente szakmai webinárokat tartunk. Ezeken a cégcsoportunk egy-egy tapasztalt mérnöke, szakértője beszél olyan IT megoldásokról, amik segíthetnek a koronavírussal kapcsolatos negatív hatások csökkentésében. Ettől azt reméljük, hogy amikor enyhül a járványhelyzet, akkor ezekből az érdeklődőkből vásárlók is lesznek.

Kiss Tibor: A cégcsoport részletesen meghatározott belső szabályzatok alapján működik. A nap mint nap ismétlődő problémákat folyamatokba szerveztük át, hogy azok emberi beavatkozás nélkül is gördülékenyen le tudjanak futni. Ha egyszer megoldunk egy problémát, azt leírjuk és következő alkalommal már sokkal kisebb erőforrással tudjuk megoldani ugyanazt. Tavaly létrehoztunk a Gloster Maneged Service Centert ami leginkább egy irányítóközponthoz hasonlít és a mérnök csapatunkat át tudtuk állítani ún. proaktív hibaelhárításra.

Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen hiba jelentkezik egy általunk karbantartott rendszeren, akkor nem kell megvárni, míg az ügyfél bejelenti, hanem mi észrevesszük a hibát és a mérnök csaptunk automatikusan foglalkozik vele. Hamarabb tudjuk, hogy baj van, mint az ügyfél: a gyorsaság ilyen nehéz körülmények között komoly versenyelőnyt jelent.

Milyen akvizíciók várhatók a tőkeemelés után? Mennyire nehezíti meg ezt a folyamatot a vírushelyzet?

Szekeres Viktor: A koronavírus teljesen új helyzetet teremtett az akvizíciós piacon. A korábban meghirdetett stratégiánk is az volt, hogy a bejövő friss tőkéből generációváltás előtt álló informatikai cégeket szeretnénk megvenni. A mostani helyzet javította a vételi pozícióinkat a piacon, arra számítunk, hogy a közeljövőben számos olyan cég eladóvá válik, amelyiknek a tőkeellátottsága nem olyan jó, mint amilyen a miénk lett ezzel a kibocsátással.

Amikor egy céget akvirálunk, elsősorban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen ügyfélköre van, milyen informatikai kompetenciákkal rendelkező tapasztalt mérnökcsapata van, illetve, hogy az ő ügyfelei és a mi ügyfélkörünk között tudunk-e keresztértékesíteni. Van egy pontosan kidolgozott módszertanunk, ahogyan elvégezzük ezeket a felvásárlásokat lépésről lépésre, ugyanis az ilyen ügyletek kapcsán a lehető legfontosabb szempont az, hogy a nap végén mindenki nyertesként álljon fel az asztaltól.

Az IT-cégek piacán is jellemző, hogy a rendszerváltás körül alapított vállalatokat érinti most a generációváltás?

Tavaly készült egy felmérés, hogy a nyugdíj előtt álló hazai tulajdonosok kire szeretnék hagyni a cégüket. A legérdekesebb, hogy még azok is a gyerekükre hagynák, akiknek nincs is gyermekük. Napjaink fiataljait ritkán motiválja átvenni azt a céget amit még az apa indított el.

Bőven 10 százalék alatt van az az arány, aki családon belül tovább tudja adni az irányítást. Az összes többi tulajdonos arra kényszerül, hogy eladja a céget vagy befejezi a működését. Mi azért vagyunk jó választás egy ilyen akvizícióra, mert transzparensen működő tőzsdei cég vagyunk, és szerintem eladóként az a csúcsa egy céges életútnak, ha abból életműből egy tőzsdei cég lesz.

Tipikusan milyen az a magyar IT kis- vagy középvállalat, amelyik 25-30 éve indult, és még mindig működik?

A legfontosabb tulajdonságuk, hogy az, hogy 25-30 éve kezdték, egyáltalán nem jelenti, hogy akkori technológiákat alkalmaznának, hiszen az IT-szektor sajátossága, hogy kétévente meg kell újulnia. Számunkra inkább az a kérdés, hogy az ügyfélkörük, a műszaki kompetenciájuk mennyire illeszthető be a mi kompetenciánkba, illetve annak az ügyfélkörnek mennyire tudunk keresztértékesíteni.

JELLEMZŐEN EZEK A CÉGEK NAGYON TISZTESSÉGESEN MŰKÖDNEK, AZ ÜGYFELEIK NAGYON RAGASZKODNAK HOZZÁJUK, ÉS AZOK A TAPASZTALT SZAKEMBEREK, AKIK RÉGÓTA OTT DOLGOZNAK, SZINTÉN SZOROSAN KÖTŐDNEK A CÉGHEZ.

A mi célunk az, hogy mindezt úgy tudjuk megőrizni és átültetni az új szervezetbe, hogy ezek a korábbi kötődések még erősödjenek is.Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy ezt sikeresen tudjuk végrehajtani: ezt látjuk abból, hogy nem mondanak fel azok az szakemberek, akik az akvizíció során hozzánk kerülnek, és nem mennek el az ügyfelek sem.

Sőt, azt érzik, hogy mivel egy nagyobb, tőkeerősebb cég leányvállalata lettek, sokkal biztosabb az a háttér, ami hosszú távon fenntarthatóvá teszi az ő működésüket és egyéni karrier útjukat is. Saját fejlesztésű a hazai IT piacra szabott gazdasági, jogi és HR szempontokat figyelembe vevő akvizíciós módszertan szerint dolgozunk, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen nem tudunk hasonlóról a KKV szektorban.

Milyen szervezetfejlesztési kihívást jelentett a gyors növekedés? Automatikusan nőtt a dolgozók létszáma is?

Kiss Tibor: Természetesen rengeteg munka van egy ilyen folyamat mögött, komoly egyéni teljesítményekkel. Ha azt nézzük, hogy a tőzsdére lépés után mi változik nálunk rövidtávon, elsősorban remélem, hogy egy kicsit megnyugszunk, és arra fordítjuk a figyelmünket, mint korábban: az eredménytermelésre.

Hosszabb távon nézve persze a cég igazgatóságának feladatai bővülnek, de ez nemcsak a tőzsdei céggé válás miatt alakul így, hanem a cégfejlődés természetes része. Részt vettünk a Budapesti Értéktőzsde ELITE Programjában, ami egy mély és intenzív vállalatfejlesztési program, nagy hatással volt a Gloster működésére. Folyamatos szervezetfejlesztés történik nálunk, rengeteg különbséget érzek egy átlagos kft. és egy tőzsdére megérett, és sikeresen tőkét bevont cég között, és ezt a saját bőrünkön tapasztaltuk meg.

A FOLYAMATOK ÖSSZEHANGOLÁSA ÁLLANDÓ FELADAT A MANAGEMENT SZÁMÁRA, AZ AKVIZÍCIÓK MIATT ÁLLANDÓ FLOW-BAN VAGYUNK ÉS EGY BELSŐ TUDÁSKÖZPONTOT ÉPÍTÜNK AMELY FOLYAMATOSAN BŐVÜL, FEJLŐDIK. EGYÉRTELMŰEN MEGNŐTT A BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE, EZT A LEGMODERNEBB IT-MEGOLDÁSOKKAL IS TÁMOGATJUK HÁZON BELÜL.

A sales csapat munkáját saját fejlesztésű árazó és CRM rendszer segíti, miközben új vállalatirányítási rendszert is bevezetünk. Összességben azt mondhatom, hogy az előre kidolgozott stratégia és üzleti tervek szerint építkezünk, kérdésre válaszolva kihívás van bőven, de nem érnek minket meglepetésként tudtuk, hogy ez az út kihívásokkal teli. Az akvirálásokkal természetesen nő munkatársaink létszáma is.

De kiemelném, hogy a csapat egyre stabilabb, egyre lendületesebb és hatékonyabb egymással való együttműködés terén is. A jövőben is kiemelt szerepe lesz a szervezetfejlesztésnek, látjuk a pozitív hatásait, az energiákat amit egy lendületes, kreatív, jól szervezett csapat biztosít.

