A koronavírus-járvány felgyorsítja az 5G elterjedését

A globális koronavírus-járvány miatt a korábban vártnál gyorsabban terjedhet el az 5G-technológia, erre számít az Ericsson.

Világszerte terjednek az összeesküvés elméletek azzal kapcsolatban, hogy az 5G-hálózatok kiépítése miatt terjedt el globálisan a koronavírus, és emiatt több helyen 5G-bázisállomásokat is megtámadtak. Az alaptalan elmélet terjedése ellenére a legújabb technológiára épülő mobilhálózatok kiépítése világszerte gyorsan halad, ezzel párhuzamosan a felhasználószám is emelkedik, az Ericsson szerint a technológia elterjedése a korábban vártnál is gyorsabb lehet.

A világ egyik vezető, mobilhálózati eszközöket gyártó vállalata, az Ericsson korábbi előrejelzése szerint 2025-re 2,6 milliárd 5G-előfizetés lehet világszerte, a legfrissebb előrejelzésben azonban megemelte a várakozását, és most már 2,8 milliárd előfizetéssel számol. A vállalat egyébként a 2020-ra vonatkozó előrejelzését is megemelte, de ezzel kapcsolatba n pontos számot nem tettek közzé.

A várakozását a koronavírus-járvány miatt emelte meg a svéd vállalat, mert a globális járvány miatt világszerte több milliárd ember kényszerült arra, hogy otthonról dolgozzon, és a gyermekek oktatása is világszerte otthonról, távoktatásban történik, ez pedig megköveteli a modern hálózati technológiák alkalmazását.

Címlapkép: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images