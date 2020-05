Bogsch Erik: Megnyílhat az út, hogy a Richter felvásárlás áldozatává váljon

Komoly bizonytalansági tényezőt hoz egy idén április elején benyújtott törvényjavaslat, amellyel a Richter 10 százalékos részvénycsomagját adná a kormány a Mathias Corvinus Collegium alapítványának, hiszen az alapítvány a működéshez szükséges osztalékokból nem biztos, hogy fedezni tudja a költségeit, és könnyen rákényszerülhet arra, hogy a részvényesi csomag egy részét vagy egészet értékesíteni kell, mondta el a Portfolio-nak Bogsch Erik, a Richter operatív elnöke. Bár a jelenlegi magyar kormánynak egyáltalán nincs szándékában a részvénycsomagot értékesíteni, és Bogsch biztos abban, hogy a kormány mindent megtesz, hogy egy esetleges ellenséges kivásárlást megakadályozzon, mégis az új részvényesi szerkezet a jövőben megnyitja az utat, hogy a Richter felvásárlás áldozatává váljon, és mindazok az erőfeszítések, áldozatok, amiket 119 éven át különböző generációk hoztak, semmissé váljanak, mondta a Richter elnöke, akivel a vállalat rekorderedményt hozó első negyedéve kapcsán beszélgettünk többek között a forint gyengüléséről, akvizíciókról, költséglefaragásról, deglobalizációról, a koronavírus-járványról és a vírus elleni vakcináról, utóbbi Bogsch szerint szerencsés esetben jövő év elején állhat rendelkezésre.

Csúcson a Richter bevétele és profitja, és a részvényárfolyam sincs már messze a korábbi rekordtól. Nem sok vállalat mondhatja ezt el magáról.



A járvány okozta nehézségek közepette jól vizsgáztak azok alapelvek, amelyek régóta meghatározók a Richter irányításában. Így a vertikálisan integrált működés, a földrajzi és terápiás diverzifikáció, a jelentős tőkeerő és az a bizalom és együttműködés, amely a szervezeti kultúránkat jellemzi, sokat segített az elmúlt hónapokban. Másrészt ki kell emelnem dolgozóink elkötelezettségét és összefogását, akik felismerve és átérezve a helyzet súlyosságát és a Richter kiemelt szerepét a betegek folyamatos és biztonságos ellátásában, különösen kiváló teljesítményt nyújtanak. Az árfolyammozgások is pozitív hatást gyakoroltak az árbevételünkre, valamint a járványhelyezett miatt kialakult felvásárlási láz első, márciusi hulláma is hozzájárult ahhoz, hogy a múlt héten minden idők legjobb negyedévéről számolhattunk be amióta a Richter a tőzsdén van.

Mi motiválja a dolgozókat?

Dolgozóink is tisztában vannak azzal, hogy óriás felelősség – és egyben büszkeség - egy olyan 119 éves cég működtetésében és építésében részt venni, amely a történelem oly sok viharát élte át. Gondoljunk csak az első és második világháborúra, az ezek következtében összezsugorodó, illetve elvesztett piacokra, vagy az államosításra, amelyet követően majdnem másik cégbe olvasztották a Richtert. A társaság azonban ezen és a rendszerváltást követő gazdasági változások okozta megrázkódtatásokon is úrrá lett, újra részvénytársasággá alakult és mára egy független, magyarországi központú nemzeti céggé vált, amely a régió meghatározó multinacionális gyógyszeripari vállalata.

Jelenleg a Richter az egyetlen magyarországi központú gyógyszercég, amely kizárólag annak köszönhető, hogy a különböző kormányok is felismerték, hogy a Richternek, mint független gyógyszercégnek, a nemzetgazdaságban, a nemzetgazdasági stratégiában jelentős szerepe van.

Több iparágban soha nem látott, példa nélküli válságról beszélnek, ezzel szemben a gyógyszeriparban jóval mérsékeltebbek a negatív hatások, a Richter első negyedévén, és a menedzsmentvárakozás alapján az egész 2020-as éven sem nagyon látszik a krízis. Önök hogyan élik meg a mostani globális gazdasági válságot?

Bár a gyógyszeripart jellemzően válságálló iparágként tartják számon, a világjárvány ebben a szektorban is komolyan éreztette hatását. A válsághelyzet kialakulása óta kettős célkitűzésünk az, hogy védjük alkalmazottaink egészségét és jólétét, miközben biztosítjuk működésünk zavartalanságát. E cél érdekében számtalan rendkívüli intézkedést vezettünk be és folyamatosan monitorozzuk a helyzetet, hogy gyorsan reagálhassunk az újabb kihívásokra. Ennek, illetve a munkatársaink áldozatvállalásának és elkötelezettségének hála sikerület működőképességünket fenntartani és bár a járvány elleni intézkedések miatt termelékenységünk átmenetileg csökkent, minden piacunkat - így a magyar piacot is - maradéktalanul el tudtuk látni.

A negyedévben segített a forint gyengülése. A Richter jellemzően nem fedezi a devizakitettségét, ami most segített, de később éppen fordítva is elsülhet, az erősödő forint ronthatja a forintban kifejezett eredményt. Mi most az álláspontjuk a devizakitettség fedezésével kapcsolatban? Milyen forintárfolyamra számítanak a következő negyedévekben?

Bár a lehetőségünk megvan rá, továbbra sem gondolkodunk fedezeti ügyletekben, és úgy látjuk, hogy ilyen volatilitás mellett nem érdemes fedezeti ügyleteket kötni.

Az éves menedzsment várakozást az első negyedéves átlagárfolyamok alapján adtuk ki és törekszünk az árfolyamok természetes fedezésére.

Ha a tőzsdei árfolyamokból kellene következtetést levonni, akkor azt mondhatnánk, hogy az elmúlt hónapokban felértékelődött a gyógyszercégek szerepe. Hogy látja, a járvány miatt felfokozott figyelem tartósan segítheti a gyógyszercégek, így a Richter működését, eredményét?

A járványhelyzet egyértelműen igazolta azt, hogy a Richter vertikálisan integrált üzleti modellje biztonságos működést tesz lehetővé egy ilyen krízisben is. Ilyen körülmények között is fenn tudtuk tartani a működés hatékonyságát és profitabilitásunkat, valamint biztonságos ellátást tudtunk garantálni Magyarországon és a külpiacainkon is. Számos gyártó vállalat állt le a működéssel, vagy halasztott el tervezett beruházásokat, nálunk ilyen döntések nem születtek.

A mostani válság egyik fontos, és egyre inkább tartósnak tűnő hatása, hogy felgyorsulnak a digitalizációs folyamatok, előtérbe kerül az online csatornák használata. Az orvoslátogatásban milyen trendeket látnak, hogyan változhat meg ebből a szempontból az iparág, ezen belül a Richter működése a válság után?

Az elmúlt időszak valóban nagy változást hozott az orvoslátogatás területén és megmutatta, hogy részben tud működni digitális platformokon is. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az itteni trendeket és vizsgáljuk, hogy hol érdemes digitális csatornákat integrálni a látogatás folyamatába. Ugyanakkor új termékbevezetéseket továbbra sem tartok elképzelhetőnek személyes vizitek nélkül.

A koronavírus más változást is hozott: a Richter is azon vállalatok közé tartozik, ahol megjelentek a honvédelmi irányító csoportok. Hogyan zajlik az együttműködés, mit jelent a Honvédség jelenléte?

A honvédelem jelenléte semmilyen változást nem okozott a Richter működésében. A Honvédelmi Irányító Törzzsel kiváló az együttműködésünk és voltak olyan kérdések is, amelyekben hathatós segítséget tudtak biztosítani társaságunknak.

Egy április 9-én benyújtott törvényjavaslat alapján a kormány a Mathias Corvinus Collegium alapítványának adná a Richter 10 százalékos részvénycsomagját. Hogyan értékelik a tervezetet?

Ez alapvető változást hoz, hiszen az Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUC) bizalmi vagyonkezelés helyett megkapja a tulajdonjogot és szavazati jogot is és ugyanez lenne igaz a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Tihanyi alapítvány esetében is, amely szintén megkapja a 10%-os részvénycsomagot és a lehetőséget annak értékesítéshez, és az államnak csak 5%-os részvénycsomagja maradna. Míg a bizalmi vagyonkezelés esetében köteles az alapítvány a magyar állammal együtt szavazni tehát az állami változatlanul 25%+1 szavazati joggal rendelkezik, a mostani tervezet elfogadása esetében a 3 különböző részvényesi csoport (10%-10%-5%) külön szavaz és nincs garancia az együttes szavazásra. Míg a jelenlegi helyzetben az erős állam szavaz lényegében 25%+1 szavazattal, ebben az esetben nincs meg a garancia, hogy meglegyen a blokkoló kisebbséghez szükséges 25%.

A jelenlegi esetben ugyan amennyiben az alapítványok értékesíteni kívánják a részvényeket vagy azok egy részét az államnak elővásárlási joga van, de kérdés, hogy tud vagy akar-e ezzel a joggal élni. Az új helyezt egy komoly bizonytalansági tényezőt hoz, és ez gondot okoz a vállalatnál dolgozók esetében és még inkább a külföldi részvényeseknél, akik egyébként többségben vannak. Hiszen az alapítványok a működéshez szükséges osztalékokból nem biztos, hogy fedezni tudják a költségeiket és könnyen rákényszerülhetnek arra, hogy a részvényesi csomag egy részét vagy egészet értékesíteni kell.

Bár tudom, hogy a jelenlegi magyar kormánynak egyáltalán nincs szándékában a részvénycsomagot értékesíteni és biztos vagyok benne mindent megtesz, hogy egy esetleges ellenséges kivásárlást megakadályozzon, mégis az új részvényesi szerkezet a jövőben megnyitja az utat, hogy a Richter felvásárlás áldozatává váljon, és mindazok az erőfeszítések, áldozatok, amiket 119 éven át különböző generációk hoztak, semmissé váljanak. 1970. augusztus 30-án, azaz majdnem 50 éve léptem a Richter szolgálatába, nagyon szomorú és csalódott leszek, ha ez a törvény a jelenlegi formájában elfogadásra kerül, és a meghatározó erős állami 25%+1-os részesedése lecsökken 5%-ra.

Az világos, hogy a menedzsment számára miért fontos a stabilt tulajdonosi szerkezet, hogyan értékelnék a tulajdonosi struktúra további változását?

A stratégiát közép és hosszú távon csak stabil részvényesi hátérrel lehet megvalósítani, pláne olyan átfutási idők mellett, ami a gyógyszeriparban jellemző. Ehhez az egyetlen biztos és meghatározó szereplő a 25%+1 részvénnyel rendelkező és szavazati joggal bíró magyar állam. Nagyon pozitív, hogy a mindenkori kormány, felismerve a Richter nemzetgazdasági értékét, megtartotta ezt a részvénycsomagot, és evvel meg tudta akadályozni, hogy a Richter felvásárlás áldozatává váljon. Azaz a Richter esetében a döntéseket mindig Magyarországon és magyar nemzetgazdaság érdekeinek figyelembevételével hozhassuk. Jó érzés nekem, hogy ebben a kérdésben az összes párt mindig egyetértett.

A tulajdonosi struktúra bármilyen változása, amelynek eredményeképp a 25%+1 szavazat nem maradna állami kézben, megkérdőjelezné azt, hogy a jelenlegi, jelentős nemzetgazadási hozzájárulást biztosító stratégiát tovább tudjuk vinni.

Mi a nemzetgazdasági stratégiai szerep?

Talán a legfontosabb az innovációban betöltött szerep. Az országban, de a régióban is a legtöbbet költünk kutatás-fejlesztésre, évente most már több mint 50 milliárd forintot. A szellemi hozzáadott értékünk magas, ami a termékek értékesítésén keresztül Magyarországon marad. Ez az eredeti termékek esetében különösen igaz, hiszen a szabadalmi védettségnek köszönhetően jogdíjbevételekhez jutunk. Az amerikai Allergan a Cariprazine-t tartalmazó Vraylar után 2019-ben 47,5 milliárd forint jogdíjat, azaz tiszta összeget fizetett a Richternek. Megemlíteném azt is, hogy évente több mint 35 milliárd forintot költünk Magyarországon beruházásokra. Több mint 6000 főt foglalkoztatunk Magyarországon, és ezt a számot az elkövetkező időszakban még kis mértékben növelni fogjuk. Szintén lényeges hogy az árbevétel 90%-a Magyarországon kívüli országokban keletkezik - amivel egyben jelentősen járulunk hozzá az export import szaldó javításához is - viszont az ott keletkező nyereség nagyon nagy része 90%-a Magyarországon kerül felhasználásra, a magyar nemzetgazdaságot erősítve.

Az elmúlt hetekben a tőzsdei vállalatok menedzsmentjei világszerte visszavonták korábbi várakozásaikat, és a globális koronavírus-járvány miatti bizonytalansággal indokolva nem is adnak előrejelzést 2020-ra. A Richter azonban még mindig régiókra bontott, pontos számokkal illusztrált előrejelzést tesz közzé, értékesítésre, marzsokra ad várakozást. Minek tudható be ez a magabiztosság?

A Richter diverzifikált üzleti modellje, a több lábon állás, a magas hozzáadott értékű készítmények arányának növelése a portfolión belül, a kiterjedt partneri hálózatunk, valamint az innovációt központi elemként kezelővállalati stratégiánk ad számunkra biztos hátteret ahhoz, hogy ilyen előrejelzéseket tudjunk adni.

Az üzemi eredményhányad a korábban előrejelzettnél is magasabb lehet idén, részben az értékesítési és marketing költségek csökkenése miatt. Mennyire tartósan maradhatnak alacsonyan ezek a költségelemek?

Amíg a vírushelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések érvényben vannak, addig számolhatunk az értékesítési és marketing tevékenységek szűkítéséből adódó költségcsökkenéssel.

Milyen költségeket faraghat még le a Richter a következő időszakban?

A személyes kontaktusszámok csökkentését szolgáló intézkedések hatásából adódóhat még lehet számolni költségcsökkenéssel.

Az első negyedév még kifejezetten erős volt a Richternél, és az év egészére is a bevételek növekedésével, és magas marzsokkal számolnak. Sok más iparágban csukott szemmel aláírnák a cégvezetők ezt a prognózist. Hol romolhat el a történet? Milyen csatornákon keresztül hathat negatívan a válság?

Egy hosszan elnyúló recesszió a Richterre is kedvezőtlenül hatna. Elsősorban a klinikai vizsgálatok lelassulásán, az új termékek bevezetésének csúszásán, illetve a meddőség kezelését szolgáló készítmények esetében a meddőségi centrumok átmeneti leállásán keresztül hathat negatívan a válság a Richterre. Emellett a csökkenő vásárlóerő és változó finanszírozói hozzáállás miatt növekedhet az árnyomás a generikus termékek esetén. Míg a járvány megjelenésekor forgalomnövekedést mértek, addig az orvos-beteg találkozók csökkenésével, illetve a vásárlók anyagi helyzetének romlásával egy recesszív periódusban az eladások is esésnek indulhatnak.

Sokan arra számítanak, hogy a mostani válság deglobalizációs folyamatokat indít el, ami alapvetően változtatja meg a globális logisztikai útvonalakat, az ellátási láncok felépítését. Ebben mire számít a Richter? Elképzelhető, hogy a főbb piacaihoz közelebb hozza a vállalat a gyártását? Vizsgálják ennek a lehetőségét? Egyáltalán, kiválthatók például a kínai beszállítók?

A vertikálisan integrált üzleti modellünknek köszönhetően a kulcstermékünk hatóanyagait – így pl. szteroid hatóanyagokat – mi magunk állítják elő. Saját gyártású hatóanyaginkból gyártjuk készítményeink 80%-át, a maradék 20% fele származik Kínából. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a jelen helyzetben nem a Kínából származó hatóanyagok beszerzésre a problémás, hanem inkább az Európai piacokról. Indiában pedig a Richter esetében csupán intermedier gyártás van. Egyébként a gyártó kapacitásaink nagy része a fő piacokhoz közeli helyeken van - jó példa erre a stratégiai jelentőségű orosz piac, ahol saját gyártással is jelen vagyunk.

Több bejelentést is tett az elmúlt hónapokban a Richter, többek között egy reumatológiai készítmény megvásárlásűról, koronavírus-oltóanyag bérgyártásáról. Ezek közül melyik az, amelyik már belátható időn belül érdemben hozzájárul a vállalat eredményéhez?

Fontos leszögezni, hogy a bérgyártás és egy magas hozzáadott értékű bioszimiláris készítmény portfolióba való beemelése eltérő mértékben járulhat hozzá a vállalati eredményekhez. A reumatoid artritisz kezelésére szolgáló bioszimiláris tocilizumab készítménnyel, amelynek bevezetése 2025-re várható, jóval jelentősebb árbevételt realizálhatunk majd, mint bérgyártással.

A koronavírus-oltóanyag bérgyártásához milyen reményeket fűznek? Lehet a Richterből „koronavírus-sztori”?

Korai lenne erre bármit is mondani. A Richter jelenleg több kutatásban is benne van, de ezek mindegyike terápiás megoldásokra fókuszál, nem vakcina irányú.

Magyarország célja, hogy önellátó legyen az oltóanyag-előállításban, mondta nemrég Kásler Miklós, ennek érdekében hazai oltóanyaggyárat létesítenének. A kezdeményezésben a Richter is részt vesz? Lesz a Richternek magyarországi koronavírus-oltóanyag gyártása?

A Richternek nincs hagyományos tudása az oltóanyaggyártásban, így ezen a terület a Richter nem érdekelt.

Több iparágban a konszolidáció felé tereli a vállalatokat a válság. Jöhetnek felvásárlások a gyógyszeriparban is? A Richter aktív szereplője lehet egy konszolidációs folyamatnak?

A Richter ahogy korábban, továbbra sem vállalatfelvásárlásokban gondolkodik, hanem korai fejlesztési fázisban lévő, magas hozzáadott értékű termékek akvizíciójában, amely illeszkedik a stratégiánkban meghatározott területekhez, legyen szó nőgyógyászatról, biotechnológiáról vagy eredeti kutatásról. Ez az irány ugyanakkor csak addig tartható, amíg a Richter a jelenlegi tulajdonosi struktúrában tud működni, szakmai befektető jelenléte nélkül. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a 25%+1 szavazat továbbra is egy kézben, a magyar állam kezében tudjon maradni.

Miközben a likviditási helyzet erősítése érdekében világszerte egyre több vállalat dönt az idén kifizetni tervezett osztalék visszavonásáról, a Richter fizet osztalékot. Nem mérlegelték az osztalékfizetés csökkentését, elhalasztását vagy visszavonását? Mi az üzenete annak, hogy a Richter a válság alatt is fizet osztalékot?

A Richter évente több mint 10 milliárd forint osztalékot fizet ki, aminek idén nyilvánvalóan az is az üzenete, hogy még egy ilyen válságban is fenn tudta tartani üzletmenetét, pénzügyi stabilitását és nyereségtermelő képességét, amely révén osztalékot tud fizetni. Nem véletlen ezért az sem, hogy a Richter tulajdonosi szerkezete a külföldi tulajdonosok vonatkozásában is jellemzően stabilnak mondható.

Hogyan értékeli a járványhelyzetre és a gazdasági válságra eddig adott gazdaságpolitikai lépéseket a főbb piacaikon, és azon belül Magyarországon?

A járvány helyzetet Magyarország jól kezelte. A gazdasági elemzői prognózisok közül az én véleményem szerint a válság mélységéből remélhető egy relatív gyors visszapattanás, de a logisztikai lánc problémái és különösen a vásárló erő csökkenése (komoly munkanélküliség), a cégek és magánszemélyek túlzott eladósodottsága még hosszú éveken át negatív hatással lesz a világgazdaságra és így a magyar gazdaságra is.

Ön, mint az iparágat, a gyógyszeripari készítmények engedélyeztetési folyamatait jól ismerő szakember mire számít, mikor állhat rendelkezésre biztonságos és hatékony oltóanyag a koronavírus ellen?

Szerencsés esetben jövő év elején.

Összességében mire számít, milyen időszak áll előttünk? Mennyiben változik meg a Richter működési környezete? Milyen tartós hatásokkal számolnak? Milyen lesz a „new normal”?

Míg a válságoknak korábban alapvetően pénzügyi gazdasági háttere volt, ez az alapvetően egészségügyi hátterű válság nagyon élesen mutatott rá arra, hogy az egészségügynek milyen óriási hatása lehet a a gazdasági életre és annak szereplőire. Ennek eredményeként úgy gondolom, hogy a jövőben lehet számolni egy olyan tendenciával, mely szerint az egészségügyi szektor jelentősége felértékelődik a világban.

