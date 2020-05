Mik a lehetőségek és a kockázatok a 4iG-ban?

Tegnap megkezdte a 4iG követését egy külföldi elemzőcég, az Edison Investment Research, amely a 4iG megbízásából készít értékelést a magyar vállalatról. Az Edison 4iG-t követő elemzőjével, Richard Williamsonnal beszélgettünk a 4iG és az Edison közötti megállapodásról, a 4iG értékeléséről, árazásáról és a magyar vállalattal kapcsolatos legfontosabb kockázatokról.Minderről élőben beszélgetünk majd Fekete Péterrel, a 4iG elnöki tanácsadójával a május 20-ai "Financial and Corporate IT: Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon"c. konferenciánkon.

Pontosan mire kapott megbízást a 4iG-tól az Edison Research? Milyen rendszerességgel, milyen eseményeket követően publikálnak majd elemzéseket? Milyen időtartamra szól a megbízás?

Több évre szóló, meghosszabbítható szerződést kötött az Edison a 4iG-val. Ennek keretein belül évente teszünk majd közzé egy-egy olyan részletes elemzést, mint amilyen a május 13-án megjelent első írásunk volt. Ezt követően pedig a negyedéves eredményeket lekövető frissítéseket fogunk publikálni, illetve amennyiben egyéb befektetői szempontból fontos bejelentés történne, akkor azokra is reagálunk majd.

Richard Williamson



2015-ben csatlakozott az Edison Grouphoz, ahol a technológia-média-telekommunikációs (TMT)-szektorral foglalkozik. Az ágazatban 20 éves tapasztalattal rendelkezik. 2003-ban alapította a videojáték-ágazatra összpontosító tanácsadói vállalkozását, és azóta szorosan követi az ipar fejlődését. Jelentős tapasztalattal rendelkezik a kockázati tőke és más korai szakaszban működő vállalkozások elemzésében, mind tőzsdei, mind magánvállalkozásokkal egyaránt. Korábban a Credit Suisse-nél és a JP Morgan Cazenove-nál, illetve egy induló FinTech vállalkozás stratégiai igazgatójaként is dolgozott.

Ki az Edison fő ügyfélköre, kinek szólnak, kikhez jutnak el az elemzései?

Az Edison Európa egyik legnagyobb független tőzsdei vállalatokat elemző, befektetői kapcsolatokkal és tanácsadással foglalkozó vállalata. Az egyetlen olyan társaság vagyunk a piacon, amelynek sikerült a működési modelljét nemzetközivé tennie. Az általunk létrehozott tartalmakat széles körben és ingyenesen tesszük elérhetővé minden egyes piaci szereplő számára, illetve azokat közvetlenül is eljuttatjuk a helyi és nemzetközi intézményi befektetőkhöz és egyéb befektetőkhöz, családi vagyonkezelőkhöz, más elemzőházakhoz és befektetési bankokhoz, a sajtóhoz, a kisbefektetőkhöz, valamint magántőke alapokhoz és stratégiai befektetőkhöz egyaránt. A honlapunkon az elmúlt 12 hónapban kutatásainkat jóval több, mint 7000 intézményi befektetési vállalkozás befektetői és sok más piaci szereplő olvasta.

Milyen csatornán keresztül elérhetők a 4iG közzétételek a magyar befektetők számára?

Mivel a vállalati ügyfeleink a befektetői kapcsolati stratégiájuk részeként megbízási díjat fizetnek az elemzéseinkért, ezért ezek az anyagok ingyenesen elérhetők minden befektető számára. A MiFID II kompatibilis modellünk alapján a kutatásainkat a lehető legszélesebb körben tesszük közzé. A 4iG Nyrt.-ről készült elemzéseink elérhetők lesznek az Edison weboldalán, a szakmai befektetési platformokon, a 4iG weboldalán, valamint olyan szakmai csatornákon is tájékoztatást adunk, mint a Bloomberg, Thomson Eikon, Factset, Capital IQ, RESS vagy a Zacks.

Hogyan látja a közép-kelet-európai IT szektor általános kilátásait az elkövetkező években?

A GDP növekedés Közép-Kelet-Európában nagyon jó volt az EU növekedési üteméhez képest, és ez erősíti a hazai és regionális keresletet. A koronavírus járvány jelentősen felértékelte a 4iG által is nyújtott regionális near-shore szolgáltatásokat a manapság jóval kockázatosabb globális kiszervezéssel szemben. Emiatt biztosra vehető, hogy a közeljövőben jelentősen erősödik a kereslet a közép-kelet-európai IT megoldások és szolgáltatások iránt. Azonban az IT munkaerőpiacra jellemző munkaerőhiányos helyzet miatt a szakemberek felvétele és megtartása továbbra is kritikus lesz.

A következő években a 4iG-nél dinamikus bevétel- és profitnövekedést várnak. Ez minek tudható be?

Az új menedzsment 2018-as érkezésével a 4iG újjáéledt. A társaság újrapozicionálásával a 4iG egyértelmű növekedési pályára állt, és arra törekszik, hogy a 2022-es pénzügyi évre a magyar IT piac vezető szereplőjévé váljon, és olyan új, magasabb hozzáadott értéket képviselő (pl. Software/Platform/Infrastructure-as-a-Service) termékeket, szolgáltatásokat és innovatív informatikai megoldásokat is bevezessen a piacára, amelyek erősítik a növekedését. Ehhez a növekedési stratégiával összhangban tervezett akvizíciókat is végre tud hajtani a 4iG.

Miért várható az EBITDA további növekedése?

Az EBITDA margin enyhe csökkenésére számítunk a 2020-as pénzügyi évben (a 2019-es pénzügyi évben elért 9,9% -ról a 2020-as pénzügyi évben a mutató 8,5% -ra csökkenhet), mivel a társaság addicionális költségeket vállalt (különösen az IT területén kulcsfontosságú szakemberek és informatikai költségek terén) annak érdekében, hogy meg tudjon felelni a vezetés növekedési terveinek. Középtávon a magasabb hozzáadott értéket képviselő termékek és szolgáltatások (as-a-Service, blockchain, mesterséges intelligencia, ipar 4.0, kiberbiztonság, digitalizálás és fintech) egyre növekvő aránya várható az árbevételen belül. A 2021-es pénzügyi évet követő időszakban ez az EBITDA margin 10%-ra vagy annál magasabbra is emelkedhet, mivel az alacsonyabb haszonkulcsú viszonteladói üzletágak mellett tovább erősödhetnek a magasabb profit tartalmú saját IT megoldások és szolgáltatások.

Melyek a fő kockázatok a 4iG-nál?

A 4iG menedzsmentje ambiciózus elképzelést fogalmazott meg azzal a céljával, hogy a 2022-es pénzügyi évre piacvezető szereplővé váljon. Kétségtelen, hogy ennek a stratégiának van végrehajtási kockázata, azonban jelentős biztosítékot látunk abban az elért eredményben, hogy a mostani menedzsment a vállalat sikeres újrapozícionálásával a 4IG árbevételét 2018-ről 2019-re megháromszorozta. A koronavírus járvány ugyanakkor a 2020-as pénzügyi évre biztosan kifejti hatását, ám a 4iG eddig teljesítményében még nem érzékelhető jelentősen a vírus és a lezárások hatása.

Milyen kockázatokkal jár a koronavírus-járvány a 4iG működésére?

A koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt hatásai a 2020-as pénzügyi évre aggodalomra adhatnak okot. Eddig a 4iG sikeresen vette az akadályokat, munkavállalóival felkészült az otthoni munkavégzésre, így a járvány nem hatott számottevően a vállalatra. Ettől függetlenül több kockázati tényező is hathat az iparág teljesítményére. Ilyenek lehet például a globális ellátási láncokban keletkező zavarok, amelyek megnehezíthetik hardverek beszerzését, vagy hogy a szintén otthonról dolgozó megrendelői oldal miatt lassul az informatikai projektek megvalósítása. Amennyiben egyes projektek átcsúsznak a következő gazdasági évre, akkor ez óhatatlanul negatívan befolyásolhatja a 2020-as, és pozitívan a 2021-es pénzügyi év eredményeit. Az állami szektor és a nagyvállalati ügyfelek nagy számának köszönhetően ugyanakkor arra számítunk, hogy a 4iG projektjei viszonylag stabilok maradnak.

Jelentős fellendülési potenciálja van ugyanakkor a koronavírus járványnak az otthoni munkavégzések, távoli üzemeltetési megoldások támogatása terén (hardver, as-a-Service, kiberbiztonság stb.), amely további megrendeléseket hozhat a szektorba, felgyorsíthatja a piaci konszolidációt, ráadásul annak munkaerőpiacára is kedvező hatással lehet.

Hogyan alakulhatnak a közbeszerzések idén és jövőre?

Figyelembe véve a járvánnyal járó fenyegetéseket és a várható globális recessziót, a közszféra biztonságosabb ügyfélkörnek tekinthető, mint a magánszektor. A magyar GDP kb. 5%-kal növekedett mind 2018-ban, mind 2019-ben, és mindaddig, amíg az IT-fejlesztési beruházások az EU költségvetésének részét képezik, ez kiváló piac lehet.

A vállalati szerződések kockázatai közt említik például a Wizz Airt. Itt mi a helyzet?

A járványhelyzet súlyosabban érintett egyes gazdasági területeket, mint például a energetika, turizmus vagy légiközlekedés. A légitársaságok például már az újraindításokon dolgoznak, de mi 2021 második félévéig nem számítunk a korábbi teljes kapacitásig történő visszaállásra. Azt feltételezzük, hogy az ilyen, jelentősebb károkat elszenvedő társaságok csökkenteni fogják a működésükhöz nem feltétlenül szükséges kiadásaikat.

Milyen paraméterek mentén határozták meg a 4iG-ra vonatkozó célárat?

Az Edison nem célárat, hanem jelenértéket határozott meg. Mivel a megbízók megrendelése alapján készítjük az elemzéseinket, így biztosítható a függetlenségünk. A 4iG-t két módszerrel vizsgáltuk: az egyik az iparági régiós összehasonlító elemzés, a másik a diszkontált cash flow számítás. Elemzésünkben egyértelműen meghatároztuk az előrejelzéseinket, valamint a két értékelési megközelítésünket alátámasztó feltételezéseket. Elemzésünk során nem kalkuláltunk kimondottan a járványhelyzet miatt a projektek jelentős elhalasztásával, mivel annak rövid távú negatív hatásaival számolunk.

Hogyan néz ki a 4iG árazása a szektortársakhoz képest?

A transzformációs és növekedési kilátások ellenére, a 2020-as üzleti évre a P/E 16,3x-os értéke alapján a 4iG értékelése nem tükrözi sem a már megtörtént átalakulást, sem a jövőbeni növekedési kilátásokat. Úgy gondolom, hogy régiós ágazati összehasonlításban a 4iG részvényeivel diszkont áron kereskednek. Amennyiben a 4iG sikeresen folytatja növekedési stratégiájának végrehajtását, akkor várhatóan az értékelése is közeledni fog az iparági átlagos vállalati szinthez.

A jövőre nézve a jövedelmezőség javulásának kell támogatnia a vonzó osztalékhozamot (ez a 2019-es pénzügyi évre 4,3%). Feltételezéseink 20%-os éves várható növekedési ütemet mutatnak a 2019-22 időszakra, egy részvényre jutó 1005 forintos fair értékkel és 10,2% -os WACC felhasználásával. Az elemzés publikálásakor az 507 forintos részvényár 50 százalékos diszkont értéket jelentett.

Egyre több vállalat világszerte úgy dönt, hogy törli az osztalékot a koronavírus járvány miatt. A 4iG-nél azonban optimisták az osztalékkilátásokkal kapcsolatban. Miért?

A 4iG a tavalyi eredményes év utáni osztalékfizetést a járványhelyzet kialakulásának ismeretében döntötte el és hagyta jóvá a 2020. április 27-i közgyűlésén. Az osztalékot később folyósítják. A 2020-as év alapján fizethető osztalékról hasonló menetrend szerint tesznek javaslatot és hoznak döntést 2021-ben. Egy év múlva, amikor a társaság igazgatóságának mérlegelnie kell az osztalékfizetést, sokkal egyértelműbb információk állnak rendelkezésükre a várható üzleti eredményességről.

Miért lehet érdekes a 4iG intézményi és lakossági befektetők számára?

A 4iG egyik legfontosabb érték a magas színvonalú menedzsmentje. A sikeres újrapozícionálása óta a társaság dinamikusan fejlődik, amit az átalakulási program első szakaszának eredményei is alátámasztanak a közel 200%-os 2019-es árbevétel növekedési ütemével. A 4iG a következő időszakban a várhatóan 20%-ot meghaladó növekedési ütemével a magyar, de a regionális IT piacnak is az egyik leggyorsabban növekvő vállalata lehet. Ennek a növekedésnek köszönhetően a társaság ma a második számú piaci szereplőből 2022-re piacvezető lehet. A 4iG mára diverzifikált üzlettel és több mint 3500 ügyféllel rendelkezik az állami, a nagyvállalati valamint a kkv szektorból. Emellett úgy gondolom, hogy a magyar IT piac is rendkívül vonzó helyszín. Várhatóan továbbra is kiemelkedő lesz a magyar GDP-növekedés mind régiós, mind EU-s viszonylatban. Emellett a piaci pozitívumokat a near-shore piac erősödése, a jövőbeli növekedést pedig az uniós finanszírozású projektek is támogatják. A 4iG értékelési diszkontjával és a mai környezetben magas osztalékhozamával vonzó befektetési célpont.

