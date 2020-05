Új csúcson a Graphisoft Park bevétele, de már látszott a koronavírus okozta bizonytalanság

A csütörtöki piaczárás után tette közzé legfrissebb számait a Graphisoft Park, a társaság bevétele és az EBITDA is új csúcsra emelkedett az első negyedévben, míg az adózott eredmény csökkent. A társaság a koronavírus-válság miatt módosította korábbi előrejelzését és 2020-ra és 2021-ra vonatkozóan is lefelé módosították a bérleti díj bevétel, és az adózott eredmény várakozásaikat.

Nem változott a kihasználtság

A Graphisoft Parkban 2018-ban a több lépcsőben átadott South Park épületegyüttessel a korábbi 68 000 négyzetméterről 82 000 négyzetméterre nőtt a bérbeadható terület nagysága, melynek kihasználtsága a meglévő bérlők növekedési igényének és az újonnan kötött bérleti szerződések eredményeképpen 2019 végére ismét tartósan 97 százalékra emelkedett.

Új csúcsra emelkedtek a bevételek

2020. első negyedévében a Graphisoft Parknál az ingatlan bérbeadás árbevétele 7,5 százalékkal 3,77 millió euróra emelkedett a korábbi év azonos időszakához képest, mindez egyben új negyedéves árbevételi rekordot jelentett.

A működési költségek 21 százalékkal 354 ezer euróra nőttek az idei első negyedévben, 2019. azonos időszakával összehasonlítva. Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek kismértékben nőttek, míg az egyéb működési költség elsősorban a tervezett részvény visszavásárlási programhoz kapcsolódó szakértői díjak felmerülése miatt magasabb az előző évi bázisnál. Az egyéb bevételek nettó egyenlege az első negyedévben 13 ezer euróval lett magasabb az előző évi bázisnál, ez elsősorban a bérlemény kialakítások és felújítások időszaki eredménye. Az értékcsökkenési leírás 3 százalékkal nőtt az előző évhez képest, elsősorban az előző évben elvégzett felújítások következtében. Az idei első negyedévben az EBITDA 6,4 százalékkal 3,56 millió euróra emelkedett, ami új negyedéves csúcsot jelentett. Az EBITDA-marzs 94,5 százalékos volt az első negyedévben.

Csökkent az adózott eredmény

A nettó kamatköltség 533 ezer euróra nőtt az első negyedévben, a 2019. azonos időszakának 302 ezer eurós értékével összehasonlítva, a megnövekedett hitelállományhoz miatt. Az egyéb pénzügyi eredmény soron 138 ezer euró volt az első negyedéves veszteség. A fenti tényezők együttes hatására a nettó nyereség 13,5 százalékkal 1,1 millió euróra csökkent az idei első negyedévben, a korábbi év azonos időszakához képest.

Csökkent a valós nettó eszközérték

Az elkészült, átadott ingatlanok valós értéke 1,8 millió euróval csökkent 2019. év végéhez képest, ami egyrészt a bizonytalan piaci helyzet hatására bekövetkező kismértékű yield (elvárt hozam) növekedés, másrészt a 2020-2021-ben várható átmeneti üresedés hatása. Emellett a jelenlegi piaci bizonytalanság hatására a jövőbeli fejlesztések megvalósíthatósága is halasztódik, melynek hatását a gyengülő forint árfolyam részben ellensúlyozza, de összességében e hatások a fejlesztési telkek valós értékének 200 ezer euróval történő csökkenését eredményezték.

Az ingatlanok valós értékének csökkenése mellett, az esedékes hiteltörlesztések eredményeképpen 2020. első negyedéve végén a valós nettó eszközérték közel 195 millió euró, mindössze 400 ezer euróval marad el az előző év végitől. A társaság külön felhívta a részvényesei figyelmét, hogy valós nettó eszközérték a június elejére kitűzött osztalékfizetést követően (az egyéb piaci hatások mellett) több, mint 15 százalékkal, 30 millió euróval, azaz részvényenként 2,98 euróval csökkenni fog.

Koronavírus update

A Graphisoft Park gyorsjelentése kiemeli, hogy a 2020 és 2021-es év kilátásaira vonatkozó általános konszenzus szerint a 2008 – 2009-es válságot is meghaladó gazdasági visszaesés várható. Ez a társaság első negyedéves eredményeit még nem érintette, melyek a korábban publikált tervek szerint alakultak. A bérleti díjbevétel az előző évit 7,5 százalékkal meghaladva 3,77 millió eurót ért el. Ugyanakkor a jelentés időszakában bekövetkezett járványhelyzet miatti bizonytalan piaci helyzetet tükröző magasabb hozamelvárás következtében az ingatlanok valós értéke 1,8 millió euróval csökkent.

Az év hátralevő részében a járványhelyzet kapcsán hozott intézkedések várható hatásaival a társaságnak számolnia kell, bár ez - bérlői eddigi visszajelzései szerint – a társaság estében talán kevésbé súlyos lesz, mint azt az irodapiac egészére vonatkozó általános várakozások sejtetni engedik. A társaság egyelőre úgy látja, hogy a kijárási korlátozások bevezetése után a Graphisoft Park bérlői körében is általános gyakorlattá vált „home office” mellett hosszabb távon továbbra is fontos lesz a személyes jelenlétet szocio-pszichológiai szempontból is igénylő közös munka, ezért a magas szintű irodák iránti igényeknek csak kisebb mértékű csökkenésével számolnak. A bérlők többsége nagy presztízsű és pénzügyileg stabil informatikai és biotechnológiai vállalat, elemzői várakozások szerint ezek kutató fejlesztő tevékenységét a gazdasági válság viszonylag kevésbé fogja visszavetni, bizonyos esetekben pedig még serkentheti is. Ezért – sok más vállalkozással ellentétben – a társaság leépítéseket nem tervez és ezzel biztosítani tudja irodakínálata magas színvonalának további fenntartását és folyamatos emelését.

Mindezzel együtt a jelenlegi helyzetben természetesen a társaság is számol a szokásosnál nagyobb mértékű üresedéssel, ezért a 2020-ra és 2021-re vonatkozó pro forma eredmény előrejelzéseiket az csökkentették.

A koronavírus-járvány mellett a társaság több kockázati tényezőt is megemlített:

A korábbi gázgyártási tevékenység következtében az északi fejlesztési terület jelenleg szennyezett, ennek rehabilitációja a szennyező, a Fővárosi Gázművek (jelenlegi nevén NKM Földgázszolgáltató Zrt.) kötelezettsége. Az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal határozata szerint a volt gázgyári területen a kármentesítés kezdése, illetve annak befejezése a korábban tervezett időponthoz képest tovább csúszik.

A Duna-parti fekvésből eredő esetleges árvízveszély, amellyel a növekvő vízszintingadozások miatt annak ellenére számolni kell, hogy az egykori Gázgyárhoz épült eredeti védmű az eddigi, 2013-ban mért, legmagasabb vízszint esetén is biztonságos védelmet nyújtott.

A korábbi gázgyártási tevékenység következtében az északi fejlesztési terület szennyezett, ennek rehabilitációja a szennyező, a Fővárosi Gázművek (jelenlegi jogutódja: NKM Energia Zrt.) kötelezettsége. A 2019. december 12-én lezárult közigazgatási bírósági eljárást követően az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal új eljárást folytatott le, amelynek során meghozta és részünkre 2020. április 30-án megküldte új határozatát, amelyben az északi fejlesztési terület kármentesítésére korábban előírt határidőt ismételten meghosszabbította. A Társaság jelenleg vizsgálja a határozatot és az esetleges jogorvoslati lehetőséget.

Lefelé módosította várakozásait a menedzsment

A társaság a koronavírus-válság (Covid-19) miatt módosította korábbi előrejelzését, a bérleti díj bevétel esetében 2020-ban 13,9 millió eurót várnak, szemben a negyedik negyedév végén közzétett 14,6 millió euróval. 2021-re 13,9 millió euróra módosították a bérleti díj bevételi várakozást, szemben a korábbi negyedév 14,8 millió eurós értékével.

A 2020-as EBITDA esetében 13 millió eurót várnak, ami 4 százalékkal alacsonyabb a negyedik negyedév végén tett 13,5 millió eurós várakozásokkal összehasonlítva. 2021-re 12,9 millió euróra módosították az EBITDA-várakozást, szemben az előző negyedévben tett, 13,6 millió eurós várakozással.

A 2020-ra várt adózott eredmény 4 millió euróra módosult, ami 13 százalékkal alacsonyabb a korábbi negyedév 4,6 millió eurós várakozásaihoz képest. 2021-re 4 millió eurós adózott eredményt vár a menedzsment, ami 17 százalékkal alacsonyabb a negyedik negyedév végén tett 2021-es adózott eredmény várakozásokkal összehasonlítva.

A menedzsment felhívta a részvényesei figyelmét arra is, hogy a jelenlegi helyzetben előrejelzéseik bizonytalansága nagyobb, mint korábban, a tényleges eredmény ettől akár lényegesen is eltérhet bármely irányban.

Ahogyan azt a társaság 2020. március 19-én közzétette, figyelembe véve a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet, a társaság visszavonta a tervezett strukturált részvény-visszavásárlási tranzakciót. A tranzakció visszavonása mellett az Igazgatótanács döntött a 2019 évi pro forma eredmény 90 százalékának megfelelő mintegy 4,5 millió euró, továbbá a visszavont tranzakcióra elkülönített összeg terhére további 25,5 millió euró osztalék kifizetéséről, tehát mindösszesen 30 millió euró osztalék kifizetéséről. Az osztalék kifizetésének kezdő időpontja 2020. június 8. lesz. Ezzel a részvényvásárlási programra elkülönített összeg nagy része kifizetésre kerül, a fennmaradó mintegy 7,5 millió euró – a jelenlegi helyzetben indokolt tartalék – elmélyülő gazdasági válság esetén is biztosítja a vállalat további biztonságos működését, valamint a cég eddigi gyakorlata szerint a pro forma eredmény 90 százalékának megfelelő osztalék kifizetésének lehetőségét.

Felpattanás jött a nagy márciusi esés után

A Graphisoft Park a februári történelmi csúcsáról lefordult, majd az árfolyam márciusban nagyot esett. Március közepétől ismét emelkedni kezdett az árfolyam, majd a május elején látott nagy felpattanás kifulladása után az árfolyam ismét lefelé vette az irányt. A Graphisoft Park részvényárfolyama idén 8,6 százalékkal került lejjebb.

Kereskedés GSPARK-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

Címlapkép forrása: Shutterstock