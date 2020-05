Hatott a koronavírus, újabb országban indít házhozszállítást az Aldi

Új étel házhozszállítási szolgáltatást indít az Aldi Nagy-Britanniában, a cég a Deliveroo-val közösen indítja a próbaszolgáltatást, kezdetben egy üzletben, majd később további hétben.

Az Aldi UK, a német szupermarketlánc brit operációja élelmiszer házhozszállítási szolgáltatást tervez kipróbálni most először, a Deliveroo-val közösen. Hétfőtől indul a próbaszolgáltatás az egyik nottinghami üzletből, mielőtt további hét boltban is kipróbálják azt júniusban. A cég szerint, ha a próba sikeres lesz, akkor 2020 végéig további Aldi üzletekben is bevezetik majd.

Az új szolgáltatás lehetővé teszi az fogyasztók számára, hogy a Deliveroo alkalmazásán keresztül több mint 150 Aldi terméket - például kenyeret, tejet és friss árukat- rendeljenek. Ezeket a rendeléseket az Aldi munkatársai a boltokban összekészítik, majd a Deliveroo futárszolgálata 30 percen belül ki is szállítja a csomagokat.

Nagy-Britannia ötödik legnagyobb szupermarketláncának 875 üzlete van és 8 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek. A cég korábban lekorlátozta az online értékesítést borokra, valamint bizonyos „Specialbuy” nem-élelmiszer termékekre, mint az elektronikai eszközök vagy kertészeti termékek. A múlt hónapban azonban elkezdte az online élelmiszercsomagok értékesítését, hogy segítse a karanténba vonult fogyasztókat a koronavírus-válság idején.

Nem az Aldi az egyetlen szupermarketlánc Nagy-Britanniában, amelyik erre a lépésre szánta el magát, a Tesco, a Sainsbury’s, az Asda és a Morrisons is felfuttatta az online kiszállítási üzletágát, hogy kiszolgálják a járvány alatt megnövekedett keresletet.

Mielőtt a globális egészségügyi krízis elkezdődött, nagyjából a brit élelmiszer értékesítés 7 százalékát adták az online rendelések, ami azt jelenti, hogy 15 háztartásból mindössze 1 rendelte meg online az élelmiszereket. Viszont ha a szállítási kapacitások duplájukra nőnének, még úgy is a piac 85 százalékának el kellene mennie a boltokba.

