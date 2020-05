Pénzkereset az Elliott-hullámokkal

A technikai elemzés eszköztárából a legnagyobb misztikum az Elliott-hullámokon alapuló piacelemzést és kockázatelemzést lengi körbe, pedig több olyan egyszerű szabály jellemzi, amit kiválóan lehet hasznosítani a tőzsdei kereskedés során.

Az 1930-as években Ralph Nelson Elliott a tőzsdei árfolyamgrafikonok elemzése során felfigyelt arra, hogy a tőzsdei trendek és fordulók jól beazonosítható minták mentén szoktak bekövetkezni. A minták jelentős hasonlóságokat mutattak, bár az időbeli lefolyásuk és az árfolyammozgások nagysága szerint eltérőek voltak. Ezek alapján alakult ki a mai nap csak hullámelméletként aposztrofált jelenség, ahol az alacsonyabb elemzési idősíkokon megjelenő minták a hosszabb távú képet is alakítani tudják, egy jól körülírható struktúra mentén. Ennek megfelelően az Elliott-hullámokat egy jól alkalmazható előrejelző modellként is szokták nevezni, habár tőzsdéről beszélvén itt is inkább a valószínűségekről érdemes beszélni.

További információ és jelentkezés az online előadásra

A hullámelmélet ugyanakkor ettől kicsit több is, hiszen egyfajta részletes felmérést ad a piac állapotáról, esetleges jövőbeli magatartásáról. Lényegében egy kiváló elemzési és pozíciómenedzselési keretet ad a tőzsdei kereskedők kezébe, ahol ugyanúgy nincsenek tökéletesen megbízható jelzések, mégis az egyéni stratégiák kialakításában jelentős segítséget tud nyújtani: mikor érdemes a gázra lépni (azaz belépni a piacra), illetve mikor kell inkább a féket nyomni (tehát óvatosabb álláspontra helyezkedni, vagy feladni korábbi elképzelésünket). Az árfolyammozgások hullámaira támaszkodó elemzés segítségével könnyedebben tudjuk azonosítani a nagyobb trendirányú mozgásokat, és azt is, mikor van korrekciós fázisban a piac, illetve hol érdemes újra felszállni a vonatra a meglévő trendünkben. Emellett célárfolyamok számítására, illetve a stopszintek kijelölésére is fel tudjuk használni ezt a komplex rendszert. Így jobban rá tudunk érezni a piac ritmusára, annak lendületére, és persze emellett kézben tarthatjuk a kockázatot is.

Ebben a komplex elemzési eszközben mind a rövid, mind a hosszabb távon kereskedők meg tudják találni azon kapaszkodókat, amelyek például hiányoztak az eddigi kereskedési filozófiájukból. Persze az impulzív, trendirányú és a korrektív hullámok sűrűjében is mindig szükség van finomhangolásra, újratervezésre, mégis egy tőzsdés életében szinte kötelező jelleggel érdemes a hullámok struktúráját is figyelembe venni.

És hogyan lehet ezt igazán jól alkalmazni a gyakorlatban? A Portfolio Trader online előadásán ezt is megtudhatod, ahol az elméleti felvezetés után az aktuális tőzsdei árfolyamokon is megvizsgáljuk, hogy milyen irányt kedvel éppen a piac, és merre várható a következő nagyobb elmozdulás.

Tematika

Az Elliott-hullámok helyes használata a kereskedésben

Hogyan tudunk piaci trendeket, illetve fordulókat azonosítani

Belépési pontok, célárak és stopszintek kijelölése az Elliott-hullámok segítségével

Aktuális piaci trendek feltérképezése

Időpont: 2020. május 19. 18:00 - 19:30

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

