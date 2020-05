Történelmet írhat az emberiség a koronavírus elleni vakcinával - A kapkodásért viszont súlyos árat fizethetünk

A nagy gyógyszercégek és a biotechnológiai vállalatok versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a koronavírus ellenszerét. Amerikai járványügyi szakemberek szerint elképzelhető, hogy a koronavírus elleni vakcina már 12-18 hónapon belül rendelkezésre állhat, bár a korábban soha nem látott kutatási és fejlesztési törekvések nyomán a szakértők egy része nem tartja kizártnak, hogy ezen idő alatt sikerül előrelépést elérni, azonban nemcsak a tét, de a kockázat is hatalmas. Ha sikerülne is megtalálni a hatásos vakcinát, az esetlegesen felmerülő kockázatok mellett több más kiemelten fontos kérdés is válaszra vár még.