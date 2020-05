Koronavírus: azonnali lépésekre van szükség az IT-szektorban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

5-10 év veszett el arra, amikor felkészülhettünk volna a digitális világra, most egy kicsit betekintést nyertünk ebbe a koronavírus-járvány miatt. Az IT-vállalatokat sokként érte a járvány, a cégek likviditásának megőrzésére, a digitalizáció felpörgetésére van szükség - fejtette ki előadásában Laufer Tamás, az IVSZ elnöke Financial and Corporate IT 2020 – Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon c. online konferenciánkon.