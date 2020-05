Megemelte a BIF-célárát az MKB

A BIF nemrég több fontos bejelentetést is tett, amelyet követően az MKB elemzői frissítették modelljüket, és megemelték célárukat. A BIF-részvények esetében az új egyéves célár 345 forint lett, ami 12 százalékkal magasabb a jelenlegi piaci árfolyammal összehasonlítva.

A BIF az elmúlt hetekben több fontos bejelentést is tett, ezután a társaságot követő MKB új elemzéssel jelentkezett, és az elemzők frissítették modelljüket is. Az elemzés kiemeli, a BIF május elején ingatlan adásvételi szerződést kötött a Magyar Posta Zrt.-vel, mint eladóval a Budapest X. kerület, Üllői út 114-116. szám alatt elhelyezkedő ingatlan 511/1000 tulajdoni hányadának megvásárlásáról. A megállapodás részét képezte négy épület és egy parkoló is. Az elemzés megemlíti, hogy egyelőre nincsenek tisztában a menedzsment az épület felhasználására vonatkozó terveivel, azonban több stratégiát is elképzelhetőnek tartanak (pl. szálloda, irodaház vagy diák apartmanok), emellett kiemelik, hogy a különböző lehetséges forgatókönyvekhez különböző jövedelmezőség társulna, amit az épületből származó pénzáramlások becslésénél az MKB modellje magas hibaaránnyal tudott csak figyelembe venni. A vételár a korábban felmerültnél alacsonyabb lehetett az MKB szerint. Az elemzői várakozások alapján az épületet 2023 vagy 2024-től üzemeltethetik majd.

A 4 csillagos Fenyőharaszt Kastélyszálló a Cserhát lábánál található, azonban a SZIT-szabályozás miatt a társaság nem működtethet szállodákat, ezért a BIF 2017-ben értékesítette leányvállalatát, de az épület a társaság portfoliójában maradt és díj ellenében harmadik fél üzemeltette. Az MKB elemzői szerint az épület most szintén eladó, az ügylet lezárásának várható legkésőbbi időpontja 2020. július 12. Az elemzők szerint a lezárás időpontjától nem vehetik figyelembe az ingatlan bérletéből származó pénzáramlásokat, de ez az összeg nem volt jelentős. Más részről a társaság egy egyszeri nagyobb összeghez jut, a tranzakció az elemzők szerint úgyis tekinthető, mint egy alacsonyabb jövedelmezőségű tétel egy magasabb jövedelmezőségűre való cseréje.

A fentieket figyelembe véve az MKB elemzői frissítették DCF-modelljüket, számolva a kockázatmentes kamatláb, a részvénykockázati prémium, a szektor-béták, és a hosszú távú növekedési ráták változásával is. Az MKB modellje 6 százalékos súlyozott átlagos tőkeköltséggel és 2,5 százalékos növekedési rátával számolt. Az egyéves célár 345 forintra emelkedett a korábbi, 332 forintos célárról. Az MKB célára 12 százalékkal magasabb a jelenlegi piaci árfolyammal összehasonlítva.

A BIF ma 0,3 százalékkal került feljebb, a cég részvényárfolyama idén 0,3 százalékot emelkedett.

