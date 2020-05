Olcsóbb mint egy mozijegy, drágább mint egy használt autó? Mennyit fizethetünk a koronavírus lehetséges ellenszeréért?

A Gilead Sciences-hez köthető, ígéretes koronavírus elleni gyógyszerfejlesztéssel kapcsolatban csak úgy záporoztak a hírek és bejelentések az elmúlt hetekben, emellett azonban sokakat foglalkoztat, hogy a társaság pontosan hogyan árazhatja majd a remdesivir nevű gyógyszerét. Olcsóbb lehet majd, mint egy mozijegy, vagy drágább mint egy használt autó? Szakértők arra keresték a választ, hogy mennyit fizethetünk majd a remdesivirért.

Folyik a harc a koronavírus ellenszeréért

A koronavírus elleni egyik legígéretesebb gyógyszerfejlesztés a Gilead Sciences-hez köthető, a társaság a remdesivir nevű hatóanyagot eredetileg az ebolavírus ellen fejlesztette ki, azonban nem bizonyult hatékonynak, így egy időre félretették a készítményt. Majd újra elővették azt, abban bízva, hogy az hatásos lehet a koronavírus kezelésére.

A koronavírushoz kapcsolódó első tesztek eredményei ígéretesnek tűntek, a Nemzeti Allergia és Fertőző Betegségek Intézete (NIAID) által támogatott teszt során a betegek átlagos felépülési ideje tizenegy napra csökkent a placebóval kezelt betegek tizenötnapos medián értékével összehasonlítva.

A Fehér Ház egészségügyi tanácsadója ezt követően arról beszélt, hogy a Gilead Sciences koronavírus elleni készítményével, a remdesivirrel végzett, beérkező vizsgálati adatok elég jó hírt jelentettek, Anthony Fauci mindezzel kapcsolatban kiemelte, hogy vizsgálati adatok egyértelműen pozitív hatást mutattak a gyógyulási idő csökkentésével összefüggésben.

Donald Trump május elején a Fehér Házban jelentette be, hogy az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) engedélyezte a remdesivir használatát az új típusú koronavírus okozta betegség gyógyítására. Az amerikai elnök elmondta, hogy az FDA arra adta meg az engedélyt, hogy az orvosok sürgős esetekben és súlyos betegeket kezelhessenek remdesivirrel. A Gilead elnök-vezérigazgatója rögtön másfélmillió ampullát ajánlott fel a szövetségi kormányzatnak, illetve a kórházaknak.

A Gilead Sciences a múlt héten jelentette be, hogy megállapodott a Cipla, a Ferozsons Laboratories, a Hetero Labs, a Jubliant Lifesciences és a Mylan gyógyszergyártóval a remdesivir gyártásáról, ezzel 127 országban válhat elérhetővé a gyógyszer. Az öt gyártó főleg olyan országok piacaira kezdi meg a gyártást, amelyek egészségügyi rendszere nem birkózik meg a koronavírus-járvánnyal. A Gilead a megállapodás értelmében nem kér royalty-t a gyógyszere gyártásáért mindaddig, amíg a koronavírus-járványról a WHO nem jelenti be, hogy vége a globális krízishelyzetnek, vagy nem jelentenek be egy másik olyan gyógyszert vagy oltóanyagot, amely hatásos a vírus ellen.

Forrás: Marcel Kusch/picture alliance via Getty Images

A tömeggyártás is nagy kihívást jelent

A koronavírus ellenszeréért folytatott harcban a gyógyszergyártóknak a tömeggyártást is meg kell oldaniuk: a komplex gyártási folyamatok felgyorsítása az egyik legnagyobb gyógyszergyártási kihívást jelentheti a majd, amellyel a világ valaha szembesült. A koronavírus ellen tesztelt gyógymódok egy része új és nehezen előállítható, míg mások még ha egyszerű vegyületek is alkotják azokat az ellátási láncok gyengeségéhez hasonló komplikációkkal néznek szembe, ahogy a gyógyszergyártók megkísérlik kiterjeszteni gyártási kapacitásaikat. A University of Pennsylvania szakértője úgy vélekedett, hogy a gyártás egy nagy sebesség-korlátozó lépés lehet, Ezekiel Emanuel szerint többszáz millió dózis előállítása igen nehéz.

A Gilead május elején tett becslései alapján az idei évben egymilliárd dollárt költhet el a vállalat arra, hogy a remdesivir fejlesztését és gyártását felfuttassa. A társaság célja, hogy ötszázezer dózis álljon rendelkezésre októberre, 2020 végére pedig egymillió, a vállalat további másfélmillió adag vakcinát tervez júniusig átadni tesztelésekre.

A cég korábban már észszerűsítette a gyártási folyamatát, és a korábbi 9-12 hónapról 6-8 hónapra rövidítette le a gyógyszer nagy adagjainak előállításához szükséges időt, és a társaság alternatív forrásokat keresett a gyártáshoz szükséges ritka vegyi anyagok számára. A vállalat tájékoztatása szerint nem hozhatja nyilvánosságra azokat a nyersanyagokat, amelyek a remdesivirbe kerülnek.

A szakértőket megosztja az ár kérdése

Miután nemrégiben kiderült, hogy a Gilead Sciences remdesivir gyógyszerének használata javulást eredményezett a Covid-19 betegek esetében, amelyet követően a közegészségügyi szakértők, a közgazdászok és az iparági felügyelőhatóságok is azt találgatták, hogy pontosan mennyibe kerülhet majd a remdesivir.

A Gilead korábban többször is igyekezett háttérbe szorítani a remdesivir kereskedelmi potenciálját, ígéretet téve arra, hogy világszerte biztosítja ahhoz a betegek hozzáférését. Azonban a vállalat nem jótékonysági intézmény, így végül valamekkora összeget végül fel kell majd számítania a gyógyszerért. A STAT több, gyógyszerárazásban is járatos szereplőt kérdezett meg arról, hogy mi lehet a fair ár, mekkora jutalmat érdemelhet a Gilead, és mit jelenthet a remdesivir ára a jövőbeli Covid-19 kezelések szempontjából.

Forrás: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

A Novartis korábbi szellemi tulajdonért felelős vezetője úgy vélte, hogy a Gileadnak félre kellene tennie a nyereség kérdését addig, ameddig az új koronavírus kontrollálatlan probléma marad. Paul Fehlner szerint mindez azt jelenti, hogy a remdesivirt a gyártási költségeken felül egy ésszerű, mondjuk 25 százalékos marzs mellett kellene áraznia a cégnek. A Gilead nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyibe kerül a remdesivir elkészítése, azonban egy nemrég megjelent tanulmány egynapi adag árát 93 centre becsülte, amely alapján egy tíznapos kezelés költsége nagyjából 10 dollár lehet. Amennyiben a számok megfelelnek a valóságnak, nem kerülhetne többe, mint egy mozijegy ára. Paul Fehlner szerint betegenként 12,5 dollár körüli összeget kellene felszámítania a cégnek, de ehhez a kormányoknak is segítséget kellene nyújtania. A Gilead alacsony marzsáért cserébe a készítmény felvásárlóinak a felhasználni kívánt mennyiség legalább a felét fel meg kellene vásárolniuk, és egyösszegben kellene fizetniük. Majd miután a remdesivirre már nem lenne szükség a járványügyben, a Gilead ezt követően szabadon árazhatná azt, az általa követett szempontrendszer szerint – tette hozzá Paul Fehlner.

A Rutgers University szellemi tulajdonra specializálódott professzora a remdesivirrel összefüggésben elérhető szövetségi tanulmány alapján kiemelte, hogy a tanulmány sugallja, hogy a gyógyszer hogyan befolyásolja azt az időtartamot, amit a betegek a kórházban töltenek, azonban a halálozás megelőzése továbbra is nyitott kérdés. Michael Carrier hozzátette, hogy ’’gyakorlati szempontból’’ az 1 000 dollárnál alacsonyabb ár ideális lenne a remdesivir globális hozzáférésének biztosításához. Hasonló véleményt fogalmazott meg a Memorial Sloan Kettering Cancer Center egészségpolitikáért felelős vezetője is, szerinte a remdesivir árának egy arany középutat kellene képviselnie, valamennyi nyereséget is kellene generálnia, amellyel más cégeket is ösztönöznének arra, hogy valami jobbat fejlesszenek ki, de nem lehet annyira jövedelmező, ami visszatartaná a Gilead-et a remdesivir előnyeinek további vizsgálatától. Peter Bach szerint betegenként 1 000 dolláros összeg mellett megőrizhető lenne az egyensúly.

A koronavírus járvány alaposan lelassította a világgazdaságot: tisztán gazdasági szempontból vizsgálva, ha a remdesivir képes csupán néhány nappal felgyorsítani a munkahelyekre történő visszatérést, mint ahogyan az máskülönben lehetséges lenne, akkor mindennek az értéke milliárdokban mérhető. Részben ez is lehet az oka, hogy az Institute for Clinical and Economic Review beszámolója arra a következtetésre jutott, hogy a remdesivir betegenként 4 500 dollárig költséghatékony lehet. A korábban a National Academy for State Health Policy alkalmazásában álló szakértő azonban úgy vélte, hogy ez egy valós probléma rossz megközelítése. Jane Horvath szerint, ha például az áramot vagy az ivóvízet az egészségünkkel és a jólétünkkel összefüggő értéke alapján áraznák, akkor ezen érték alapján sem egyénként, sem társadalomként nem engedhetnénk meg magunknak ezen szolgáltatásokat anélkül, hogy más életünkhöz szükséges, értékes szolgáltatásról esetlegesen lemondjunk. A University of Pittsburgh munkatársa szerint a következő feladat a megfizethetőség meghatározása, Walid Gellad szerint ha a gyógyszert a kórházakban adják be a betegnek, és végül nem ők, hanem a rendszer egésze viselné a költségeket, és ha a Gilead túl magas árat rendelne hozzá remdesivirhez, az megroppanthatná az egészségügyi költségvetéseket.

Címlapkép forrása: Photo by Justin Sullivan/Getty Images