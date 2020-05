Üzlet 2020. május 22. 18:05 Devizakereskedés alapjai - online előadás

Itthon és külföldön is sokan kereskednek a devizapiacon, mivel legtöbbször szép vagy akár látványos mozgásokat is látni mind rövid, mind hosszabb távon, így meg lehet találni benne a saját habitusunknak megfelelő stratégiát. Ha Téged is érdekel a devizapárok mozgása, akkor következő online előadásunkon megismerkedhetsz a legfontosabb tudnivalókkal, valamint azzal, hogy mely tényezőkre kell figyelned, hogy hosszú távon is eredményes kereskedő legyél.