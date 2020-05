Jöhet a járvány második hulláma - A válság minden forgatókönyvet átírt

Május közepén a Deutsche Bank elkészítette legfrissebb piaci hangulat felmérését, amelyben összesen 450 piaci szakember vett részt a világ minden tájáról, a kutatás részben a részvénypiacokkal kapcsolatos várakozásokról, valamint a kötvénypiaci változásokról, és az amerikai elnökválasztásról szólt.

Mit várnak a részvénypiactól a szakértők?

Most, hogy hét hónapnyi adat áll rendelkezésre az S&P 500-zal kapcsolatos várakozásokról kiderült, hogy a várakozások hogyan alakultak a korábbi felmérések alatt a piac tényleges teljesítményéhez képest. A három hónapos, tehát a rövidtávú várakozások a piaci esést szépen lekövették, viszont a megkérdezettek nem számítottak olyan felpattanásra, amit az index produkált április óta, sokkal inkább újabb lefelé tartó köröket vártak.

A 12 hónapos, tehát a hosszútávú várakozások esetében éppen az ellenkezőjét látjuk, itt az idő elteltével egyre jobban nőttek a hosszútávú emelkedéssel kapcsolat várakozások egészen március közepéig, ahol durván a legutóbbi piaci mélypontnál elkezdett átbillenni a mérleg nyelve, és egyre többen számítottak rá, hogy az S&P 500 egy év múlva lejjebb kerül, mint ahol most áll, azonban még mindig az optimisták vannak többségben, viszont már kezd visszaállni a nagy eladási hullám előtti szintre az arány.

Összefoglalva az elmúlt két hónapban többen lettek azok, akik szerint mind rövid, mind pedig hosszútávon esni fog az S&P 500.

Európa felülteljesítheti Amerikát?

A részvénypiacok közelmúltban történt raliját tekintve és azt, hogy az európai és amerikai gazdasági adatok nem mutatnak jelentős javulást, a hangulat is negatívabbá vált, főleg rövidtávon. A megkérdezettek többsége (42%) úgy gondolja, hogy az S&P 500 és a Stoxx 600 mérsékelten lejjebb fog kerülni a következő három hónapban. Az is látszik, hogy az idő elteltével egyre többen kerültek erre az álláspontra. Viszont azoknak a számában csökkenés látszik, akik szerint a két benchmark index nagyot fog esni rövidtávon. Azok is egyre kevesebben vannak, akik rövidtávon emelkedésre számítanak, főleg márciusban esett nagyot az optimisták száma, ami a piaci zuhanás miatt érthető is.

Hosszútávú várakozásokat tekintve mérsékelt visszaesés látszik azok arányában, akik mérsékelt emelkedésre számítanak a két irányadó indexben. Viszont április óta durván visszaesett azoknak az aránya, akik jelentős emelkedésre számítanak a következő 12 hónapban.

Mindemellett a májusi adatok szerint egyre többen vannak, akik szerint lejjebb kerülnek az indexek hosszútávon. Az S&P 500 esetében 22 százalékról 35 százalékra nőtt a pesszimisták aránya egy hónap alatt, míg a Stoxx 600 esetében 27 százalékról 41 százalékra emelkedett. Ez magyarázható egyik részről a gazdaság lassú felépülésével kapcsolatos várakozásokkal, de akár medvepiaci ralival kapcsolatos elképzelések is meghúzódhatnak mögötte.

Összefoglalva, sokkal pesszimistábbak lettek a szakemberek. Február óta most volt a legalacsonyabb azoknak az aránya (13 százalékkal több), akik szerint az S&P 500 a következő 1 évben feljebb kerül, ezzel szemben két hónappal ezelőtt még 47 százalék volt ezen az állásponton. A Stoxx 600 esetében nem volt ilyen egyértelmű a döntés, a megkérdezettek közül éppen annyian gondolják, hogy feljebb kerül az index egy év múlva, mint ahányan az esésre számítanak.

Mi a helyzet a kötvényekkel?

Miközben az amerikai államkötvényhozamok történelmi mélyponton járnak az is felmerült, hogy talán az USA-ban is negatív kamatrátát hirdetnek, bár ezt a Fed idáig elvetette. Ennek ellenére a megkérdezettek 37 százaléka szerint az irányadó kamatráta tovább csökken a következő három hónapban, ezzel szemben csak 17 százalék számít a kamatráta megemelésére, viszont a legtöbbek szerint változatlanok maradnak az amerikai államkötvényhozamok. Hosszútávon viszont más a helyzet, 45 százalék számít a kötvényhozamok emelkedésére, ezzel szemben 28 százalék a csökkenésükre, míg 27 százalék szerint változatlanok maradnak.

Tehát a várakozások szerint az amerikai államkötvények hozama rövidtávon csökkenni fog, hosszútávon pedig emelkedni.

A német államkötvény esetében is hasonlóan vélekednek a megkérdezettek, 28 százalék gondolja úgy, hogy esni a fog kötvények hozama a következő három hónapban, viszont 38 százalék szerint emelkedés jön a következő 12 hónapban.

Olaszország kötvénypiaca

Továbbra is az a vélekedés dominál, hogy az olasz kötvényhozamok és a német kötvényhozamok közötti különbség nőni fog a következő 3 és 12 hónapban. A megkérdezettek közül 34 százalékkal többen számítanak szélesebb spreadre 3 hónapos időtávlatban, ami a rövidtávú várakozásokat illetően az elmúlt öt hónap felmérései alapján a leginkább egyoldalú vélekedés volt. Mindemellett nem csak rövidtávon, de hosszútávon az a populárisabb elképzelés, hogy a kötvényhozamok közti különbség magasabb lesz, a megkérdezettek közül 26 százalékkal többen gondolják így.

Az is látszik, hogy egyre többen gondolják, hogy Olaszország 5 év múlva nem lesz már az eurózóna része, az első novemberi felmérésnél még csak 7 százalék választotta ezt az opciót, ez azóta 14 százalékra nőtt, de az is hozzá kell tenni, hogy a túlnyomó többség még mindig az ellentétes állásponton van.

Az amerikai elnökválasztásról

Végül pedig az amerikai elnökválasztással kapcsolatos várakozásokra derült fény, 23 százalékkal többen gondolják úgy, hogy Donald Trumpot újraválasztják, de látszik az is, hogy egyre kevésbé vannak meggyőződve erről a válaszadók, hiszen februárban még 93 százalékkal az újraválasztás felé billent a mérleg. Tehát azt lehet mondani, hogy a kitöltők a kutatás indulása óta erőteljesen az újraválasztás pártján voltak, azonban egyre több kétely vetül fel ezzel kapcsolatban. A májusi adatok szerint mostanra csökkent a legalacsonyabbra azoknak a száma, akik szerint a mostani elnök újraválasztása nagyon valószínű.

