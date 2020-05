New Yorkban újra megnyitották a tőzsdeparkettet

New Yorkban kedden újra megnyitották a tőzsdeparkettet, amelyet a koronavírus-járvány miatt március 23-án zártak le.

New York városában, amely az Egyesült Államokban a járvány által leginkább sújtott metropolisz, a tőzsdeparkett ugyan megnyílt, de a brókereknek és más dolgozóknak szigorúan tiszteletben kell tartaniuk a társadalmi elkülönülésre vonatkozó előírásokat.

A plexiüveggel védett terembe lépés előtt testhőmérsékletet mérnek, a teremben kötelező a szájmaszk. Be kell tartani a kétméteres távolságot, a brókerek is csak előre meghatározott sávokban mozoghatnak. Arra is megkérték őket, hogy ne tömegközlekedési eszközökkel menjenek a munkahelyükre.

A kereskedést a parketten Andrew Cuomo, New York állam kormányzója indította újra.

Címlapkép: Noam Galai/Getty Images