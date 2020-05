Jönnek az értekezletmentes szerdák a Facebooknál

Mark Zuckerberg a CNBC-n elmondta, hogy a Facebook értekezletmentes szerdákat tart, így segítve az otthonról történő munkavégzést.

A Facebook vezére a CNBC-n elmondta, hogy a társaság értekezletmentes szerdákat tart, ezáltal ösztönözve a cég dolgozóit az irodába történő ingázás elhagyására és az otthoni munkavégzésre. Mark Zuckerberg kiemelte: sok ember úgy érezte, ha nincsenek értekezleteik és nem kell aznap bemenniük az irodába, akkor az irodába való utazás hiányában aznap sokkal eredményesebben végezhetik a munkájukat.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő korlátozások miatt a Facebook alkalmazottainak több mint 95 százaléka otthonról dolgozik, és a társaság lehetővé teszi számukra, hogy az idei év folyamán otthonról végezzék munkájukat. Egyes tapasztalt alkalmazottak számára lehetőség nyílik arra, hogy engedélyt kérjenek a 2021-es évre a távoli, teljes munkaidős munkavégzéshez.

Mark Zuckerberg a Facebook azon terveiről beszélt, amelynek keretében engedélyeznék a meglévő alkalmazottak teljes munkaidőben való otthoni munkavégzését és felgyorsítanák a távolról dolgozó munkavállalók felvételét. A cég vezére azt jósolta, hogy a következő 5-10 évben a Facebook munkatársainak akár 50 százaléka is távolról dolgozhat majd.

A távolról történő munkavégzés azonban kihívásokat is jelent: a Facebooknak arra is megoldást kell találnia, hogy a távolról dolgozó munkatársak ne érezzék azt, hogy az otthoni munkavégzés visszaveti karrierjüket. Mark Zuckerberg szerint az embereknek azt kell érezniük, hogy az irodában való tartózkodás mellett ugyanazon lehetőségek állnak rendelkezésükre, hogy távolról dolgozva is a legjobban tudják a munkájukat elvégezni, és erre a vállalati folyamatok megszervezésénél kiemelt figyelmet kíván fordítani a cég.

Mark Zuckerberg úgy vélte, hogy a távoli munkavégzésre való áttérés segítheti majd a céget a munkaerő megtartásában, mivel a társaságot elhagyó munkavállalók egyik leggyakoribb kifogása az volt korábban, hogy elköltöznének, azonban az új lokációban a Facebook nem rendelkezik irodával, így a változtatással a társaságnak lehetősége nyílik ezen dolgozók megtartására is.

A Facebook idén 11,6 százalékkal került feljebb, míg a cég részvényárfolyama a csütörtöki, nyitás előtti kereskedésben 2,8 százalékot esett, miután Donald Trump a várakozások szerint ma aláírhat egy rendeletet, amivel a közösségi média vállalatok kikerülhetnek azon törvény hatálya alól, ami eddig megvédte őket a komolyabb jogi felelősségre vonásoktól.

(CNBC)

Címlapkép forrása: George Frey/Bloomberg via Getty Images