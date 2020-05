Teljes őrület: széttépték a csődöt jelentő cég részvényeit

A vállalat, amelyik túlélte az 1930-as évek nagy gazdasági válságát, a második világháborút, több olajár sokkot és a 2008-as pénzügyi válságot is, most történetének legnehezebb időszakát éli. A Hertz, a világ egyik legnagyobb és legrégebbi autókölcsönző cége hatalmas adósságállománnyal és hajszálvékony marzsokkal érkezett meg a mostani válságba, most pedig csődvédelembe menekült, miután nem tudta kifizetni hitelezőit.

Bár a General Motors példájából kiindulva meg van az esély arra, hogy a vállalat az adósságának az átstrukturálása és a működésének az újragondolása után megerősödve kerüljön ki a mostani krízisből, ez korántsem egyértelmű. A befektetők azonban eléggé úgy néz ki, hogy hisznek a cégben, hiszen valósággal rávetették magukat a vállalat részvényeire szerdán, a Hertz árfolyama 140 százalékot emelkedett.

Az emelkedés nem akármilyen volumenek mellett történt, 264 millió dolláros forgalmával a Hertz volt a legmagasabb forgalmú amerikai részvény szerdán, ezzel dupla olyan forgalmas volt, mint a második legforgalmasabb GE. A brutális forgalom mellett 168 százalékot emelkedett a részvény 1,49 dollárig, majd onnan 1 dollárra esett vissza, ahonnan ismét felhúzták 1,32 dollárra a zárásig.

Hogy mi volt a hihetetlen mozgások oka? Hát a kisbefektetők. A Robintrack megmutatja a Robinhood nevű online kereskedési platformon történt részvénypozíciók változását, ebből pedig az látszik, hogy a Hertz volt a második legnépszerűbb részvény a zömmel fiatalabbak által használt online brókernél.

Forrás: Robintrack

A Robinhood befektetői által felvett részvénypozíciókon látszik, hogy a Hertz esetében nem vettek úgy bele az aljába, mint például a légitársaságoknál, de szép lassan kezdtek megjelenni a vevők, viszont a miután csődvédelmet kért a cég valósággal rávetették magukat a részvényre.

Forrás: Robintrack

Az nem teljesen világos, hogy mi indikálta a brutális vételi momentumot, talán a befektetők abban reménykednek, hogy az amerikai állam vagy a jegybank mentőövet dob a cégnek. Egy valamit amit viszont biztosan tudunk, hogy a Carl Icahn, a cég korábbi legnagyobb részvényese megszabadult minden kitettségétől a cégben. A szerdai felügyelethez küldött bejelentések szerint Icahn, akinek közel 39 százalékos részesedése volt a Hertzben és ezzel ő volt a legnagyobb befektető is, 55,34 millió darab részvényt adott el kedden a cégben 72 centes árfolyamon.

(ZeroHedge)

Címlapkép: Jeenah Moon/Getty Images