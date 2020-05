Visszatérhetnek a dolgozók az irodákba - Mit lép az OTP, a Mol, a Richter és a Telekom?

Május 18-tól Budapesten is megszűntek a kijárási korlátozások, és vidéken is újabb enyhítések léptek életbe, így megnyílt a lehetősége annak, hogy az elmúlt hónapokban jellemzően home office-ban dolgozó irodai alkalmazottak is visszatérjenek a korábbi munkahelyükre. A vállalatok folyamatosan mérik fel az igényeket, és fokozatosan engedik vissza dolgozóikat az irodákba. A négy nagy hazai, tőzsdén jegyzett vállalatot, az OTP-t, a Molt, a Richtert és a Magyar Telekomot kérdeztük a home office jövőjéről és az irodáik használatának esetleges változásáról.







OTP

Az elmúlt hetekben rengeteg olyan értékes tapasztalatot gyűjtöttünk, amelyek hosszú távon hatással lesznek a mindennapi munkavégzésre az OTP Bankban. Folyamatosan elemezzük a helyzetet és alkalmazkodunk az újabb és újabb kihívásokhoz.

Igen komoly teljesítménynek tartjuk, hogy extrém rövid idő alatt a bank munkatársainak nagy része át tudott állni az otthoni munkavégzésre. Ebben nem kis szerepe van az OTP dolgozóinak: fegyelmezetten és odaadással dolgozik mindenki, az itthoni mellett a külföldi csoporttagjaink munkatársai is. A gyors átállásban nagy előnyt jelentett az is, hogy az OTP Bank informatikai rendszereit eddig is folyamatosan fejlesztettük, korszerű IT-megoldásaink miatt már eleve rendelkezésre álltak az online munkavégzés biztonságos feltételei, így rendszereink különösebb fejlesztés nélkül is bírják a nagyobb létszámú otthoni munkavégzésből adódó terhelést is. A helytállásért köszönet illeti a hálózatban, a központban és a külföldön dolgozókat is.

Egy dolgot mindenképp le kell szögeznünk, az irodaházakra a jövőben is szükség lesz, de belső kialakításukra, a közösségi helyek berendezésére mindenképp hatással lesznek a most szerzett tapasztalatok. A veszélyhelyzet elrendelése az OTP Bank által a Madarász Viktor utcában épített új irodaház építését kis részben befolyásolta, csupán néhány plusz biztonsági óvintézkedést kellett életbe léptetni. Jelenleg közel szerkezetkész állapotban van az épület, így van lehetőség az említett finomításokra.