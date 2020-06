Eljött a nemesfémek ideje, bomba formában az ezüst

Májusban hatalmas rali bontakozott ki az ezüst piacán, mely egyrészt nemesfém jellegének köszönhető, másrészt a gazdaságok fokozatos újraindításának. Az arany árfolyamához képest továbbra is rendkívül olcsó az ezüst, és amennyiben a 2008-as válságból indulunk ki, bőven van tér még a szürke nemesfém árfolyamemelkedése előtt.

Az arany kistestvére

Májusban óriási ralin van túl az ezüst árfolyama, mellyel már közel év elejei szintjéig emelkedett vissza a szürke nemesfém árfolyama. Márciusban a tőzsdei eséssel párhuzamosan 38 százalékot zuhant az ezüst ára, ugyanis a koronavírus gazdasági begyűrűzése negatívan érintette az ezüstkeresletet is, amelyben igen jelentős az ipari felhasználás aránya. Idén hatalmas mozgásokon van túl az ezüst, igazi hullámvasútszerű mozgást járt be az árfolyam, februárban még 18,96 dollár/uncián is járt az árfolyam, míg a mélypont idén 11,77 dollár volt.

Az ezüst kiváló teljesítményében egyrészt szerepet játszik, hogy a kormányok elkezdték újraindítani a gazdaságokat, mely jót tesz az ipari keresletnek is, másrészt pedig az arany kistestvéreként is sokat emlegetett nemesfém az óriási fiskális és monetáris politikai ösztönzők miatt is szárnyra kapott, ugyanis egy esetleg megugró inflációs környezetben védelmet biztosíthat a befektetőinek az aranyhoz hasonlóan.

2009-11-es periódusban hatalmasat ment az ezüst árfolyama, amikor szintén inflációs félelmek álltak a háttérben, azonban ezen aggodalmak végül nem váltak valóra, így 2011 után a medve lett az úr a szürke nemesfém piacán.