Lekoppintották az egyik legnagyobb magyar webshopot: a csalók egyre kifinomultabbak

A koronavírus-járvány hatására számottevően élénkült az online kereskedelem Európa-szerte, sok új vásárló is jelent meg a karantén időszaka alatt az online kereskedelemi piacon. Ezzel egyidejűleg megjelentek azok a rosszindulatú szereplők is, akik a gyanútlan vásárlók pénzére, adataira vadásznak. Még a legóvatosabb vásárlók is pórul járhatnak, ha nincsenek résen, erre mutat rá az Aqua.hu példája. Az egyik nagy magyar műszakicikk-webshopot ugyanis csalók klónozták, ráadásul olyan jó munkát is végeztek, hogy szinte csak az URL sejteti, hogy valami nem stimmel.