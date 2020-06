Rekordok a brókercégeknél, eltérő pályán az Erste, a Concorde és az Equilor

Nagy Viktor Cikk mentése Megosztás

Közzétették 2019-es beszámolóikat a hazai befektetési szolgáltatók, amiből kiderült, hogy a szektor legnagyobb hazai cégeinek összesített bevétele és operatív eredménye is új csúcsra emelkedett, és együttes profitjuk is megközelítette az eddigi rekordot, amely 2008-ban született. A beszámolókból az is kiderült, hogy hogyan látják a szolgáltatók a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet, mint ahogy az már az idei első negyedéves szektorszintű adatokból is kiderült, a tőzsdei turbulencia nagyon jót tett a brókercégeknek, a számlanyitások megugrottak, a forgalom felpörgött, a bevételek megugrottak.