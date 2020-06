Mibe kellett idén fektetni? Igen, pont abba, amibe gondolod

Évtizedek óta nem látott turbulenciákon vannak túl a világ tőkepiacai, az év első 5 hónapjából az első másfél még optimistán telt, azt követően gyilkos egy hónap következett, azóta viszont folyamatos a hangulat javulása. Idén a hosszú amerikai állampapírok és néhány nyersanyag (arany, narancslé) mellett elsősorban a nagy amerikai technológiai cégek részvényeibe volt érdemes fektetni, amelyeken nem csak a márciusi mélypont óta, de az év egészében is szép hozamot lehetett elérni. Szinte már evidencia, de a tech vállalatok a válság alatti és várhatóan a válság utáni időszaknak is a nagy nyertesei, a részvényeik pedig a tőzsde nagy sztárjai idén.

Eltelt az évből 5 hónap, amiből több eszközosztályban az első másfél még kifejezetten erős volt, aztán jött egy rémálomszerű hónap február közepétől március közepéig, azóta tart a fokozatos hangulatjavulás. Ha megnézzük a főbb eszközosztályokat, akkor az látszik, hogy kifejezetten jó döntés volt az amerikai hozamcsökkenésre játszani, a hosszú amerikai állampapírok árfolyama szépen emelkedett idén, de van néhány nyersanyag is, ami 2020 nyertesei közé tartozik, élen az arannyal, a részvénypiacokon belül pedig elsősorban a technológiai és biotech papírokra volt érdemes fogadni, a részben ezeknek a szektoroknak a papírjait tömörítő Nasdaq idén azon kevés fontosabb részvényindex egyike, amelyik nem hogy nem esett, de szépen emelkedett idén.

A lista végén több nyersanyag, köztük az olaj áll, a WTI és a Brent jelentős árfolyamesését az okozta, hogy a globális koronavírus-járvány miatt drasztikusan esett az olaj iránti kereslet, eközben a világ fontosabb kőolajkitermelői nem hogy a kitermelés megfelelő mértékű csökkentésében nem tudtak megállapodni, de Szaúd-Arábia még árháborút is indított, bizonyos határidős kontraktusok esetében még negatív olajár is kialakult.

Ha csak a nyersanyagokat nézzük, akkor az év egyik nagy nyertese az arany, amelynek az árfolyama részben amiatt emelkedett idén közel 14 százalékkal, mert a befektetők a koronavírus-válságban egyfajta menedékként tekintenek a nemesfémre, de azért is, mert egyre több befektető árazza azt, hogy a gigantikus méretű monetáris stimulusok hatására masszív inflációs folyamatok indulhatnak el a következő hónapokban, de a jegybanki aranyvásárlások is felfelé hajtották a nemesfém árát. Nem meglepő, hogy a nemesfémek jó 2020-as teljesítménye (az ezüst árfolyama minimálisan emelkedett idén) mellett az ipari fémek árfolyama jelentősen esett idén, a többek között a járművek részecskeszűrőjében használt platina árfolyama hetedével esett, ami elsősorban annak tudható be, hogy jelentősen csökkent az autóipari kereslet a fém iránt.

A legtöbb mezőgazdasági nyersanyag tőzsdei ára csökkent idén, van azonban néhány sztár a tőzsdén, az egyik ilyen a narancslé, amelynek az árfolyama közel ötödével emelkedett 2020-ban. A termék árfolyamemelkedése elsősorban annak köszönhető, hogy a globális járvány miatt kialakult globális karanténban megnőtt az egészséges(nek gondolt) élelmiszerek, így a narancslé iránti kereslet is, eközben azonban a kereskedelmi korlátozások miatt a kínálat hónapokig korlátozott volt. Egy másik sikertermék a zab, amelynek az ára szintén a korlátozott kínálat miatt emelkedett idén. Közel harmadával csökkent viszont a kávé tőzsdei ára, amely bár február végétől április elejéig a globális karantén alatt megnövekedett otthoni fogyasztás miatt jelentősen emelkedett, összességében folytatódott a lejtmenet, mivel a befektetők azt árazzák, hogy a vendéglátóhelyeken összességében csökken a kávéfogyasztás.

A világ fontosabb részvényindexei közül egyedül a Nasdaq tudott emelkedni idén, kiemelkedő teljesítményében egyrészt a nagy amerikai tech cégek részvényárfolyamának emelkedése játszik szerepet, de a biotech részvények is felfelé húzták az index értékét, előbbiek a digitalizáció és az online szolgáltatások fogyasztásának felpörgése miatt a globális járvány nagy nyertesei, utóbbiaknál pedig a vakcinafejlesztéssel és koronavírus-gyógyszerekkel kapcsolatos kutatások fűtik az optimizmust.

Az élmezőnyben az amerikai részvényindexek mellett elsősorban olyan országok részvényindexei szerepelnek, amelyek a globális járvány korai szakaszában szembesültek a koronavírussal és voltak sikeresek a válságkezelésben, relatíve jól teljesítettek idén például a japán, a dél-koreai és a kínai indexek. A lista végén többek között olyan országok vezető benchmarkjai állnak, amelyek gócpontjai lettek a koronavírus-járványnak.

A Nasdaq (a Dow Jones és az S&P 500) idei jó teljesítményében kiemelkedő szerepet játszanak a nagy technológiai óriások, amelyek eddig a válság nagy nyertesei. Az Amazon árfolyama idén harmadával emelkedett, a vállalat piaci értéke már 1230 milliárd dollár felett áll. A befektetők azt árazzák, hogy a vállalat a COVID-19-válság alatt is jól teljesít, és a válságból tovább erősödve kerülhet ki.

A 30 nagy amerikai vállalat részvényeit tömörítő Dow Jones komponensei között is egyre több olyan van, amelyiknek az árfolyama idén emelkedni tudott, az élmezőnyben itt is tech cégek papírjai állnak, de több olyan kiskereskedelmi cég részvénye is jól teljesített, amelyekkel kapcsolatban az a várakozás, hogy a válságból megerősödve kerülhetnek ki. A lista végén olajcégek részvénye, és nem meglepő módon a Boeing áll, amely az elmúlt 2 hétben közel 34 százalékot emelkedett, de még ezzel együtt is idén 55 százalék mínuszban áll.

Európa felé véve az irányt, a német tőzsdén már megjelentek az első olyan részvények, amelyek az idei első 5 hónapot tekintve már emelkednek. Nem meglepő módon az egészségügyi szektor egyik vállalata, a Fresenius vezeti a sort 16 százalékos idei emelkedéssel, de jól teljesítettek idén a defenzívnek tartott közműcégek, az RWE és az E.ON részvényei is, a Deutsche Börse a tőkepiaci turbulenciák miatt felpörgő tőzsdei forgalomból profitált, ez tükröződik az árfolyamán. A lista végén autógyártók és a légiközlekedéshez köthető vállalatok részvényei állnak, amelyek annak ellenére estek idén 25-45 százalékot, hogy az elmúlt napokban masszív raliban kapaszkodtak felfelé.

A magyar tőzsde idén a sereghajtók közé tartozik, a BUX értéke több mint ötödével csökkent idén, amiben elsősorban a két legnagyobb komponens, az OTP és a Mol gyenge teljesítménye tükröződik, előbbinél a befektetők az OTP-országokban idén várható recesszió negatív hatásait, a hitelkereslet visszaesését, a hitelportfólió minőségének a romlását és a megemelkedő céltartalékképzést árazzák, a Molnál az idén jelentősen eső olajár, a finomítói marzsok zsugorodása és összességében az üzemanyagok iránti kereslet visszaesése hat negatívan. A Richter árfolyamemelkedése részben annak tudható be, hogy a vállalat több szempontból rekorderedményt ért el az idei első negyedévben, de általában is igaz, hogy a globális járvány miatt a tőzsdén is felértékelődött a gyógyszercégek szerepe. Az év első 5 hónapjában a 4iG árfolyama is emelkedett, itt is nagyon erős volt az első negyedév, a menedzsment az év egészére is optimista, és megkezdte a vállalat követését egy londoni elemzőház is, amely 1005 forintos fair érték becsléssel jött ki, az optimista vélemény is alaposan felfelé húzta az árfolyamot, az elemzés megjelenése óta 38 százalékot ralizott az árfolyam.

