Miért alkotta meg a kormány a külföldiekkel szembeni tulajdonvédelmi rendeletet?

A külföldi befektetők bizonyos tranzakciói esetében a bejelentési kötelezettség előírása azt az elsődleges célt szolgálja, hogy a magyar vállalkozások lehetőség szerint az eredeti tuladonos kezében maradjanak - világított rá a kormány szándékaira a múlt héten megjelent rendelet kapcsán György László. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a Baker McKenzie szerdai online konferenciáján azt is hangsúlyozta, hogy a kormány semmilyen felvásárlást nem fog megakadályozni, amely mindkét cég érdekeit szolgálja és nem sérti a gazdaság érdekeit.

A külföldi befektetők magyar cégben való részesedésének bejelentési kötelezettségéről szóló kormányrendelet megalkotásának háttere kapcsán György László kifejtette: a válság sok vállalat számára valóban válság, azonban másoknak lehetőség arra, hogy terjeszkedjenek, bővüljenek. "Számtalan informális jelzés nyomán azt látjuk, hogy külföldi, elsősorban EU-n kívüli partnerek felajánlják a segítségüket a magyar vállalkozásoknak, hitel, tőke formájában. De mi azt szeretnénk, hogy ezek a vállalkozások a válság miatt ne kerüljenek feltétlenül más tulajdonos kezébe" - magyarázta előadásában az államtitkár. "A célunk az, hogy ha bajba kerülnek, akkor tudjunk róluk és fel tudjuk ajánlani a segítségünket, mert a kormánynak is vannak megfelelő programjai" - mondta.

Az elsődleges célja a tulajdonvédelmi rendeletnek az, hogy a vállalkozások lehetőség szerint az eredeti tulajdonos kezében maradjanak, amennyiben a magyar tulajdonosnak is ez a szándéka - fejtette ki az ITM és a kormány érveit.

Majd azt is leszögezte, hogy természetesen semmilyen olyan egyesülési szándékot és tulajdonszerzési szándékot nem fog a kormány akadályozni, amely mindkét félnek az egyértelmű érdeke és azt látja a kormány, hogy a nemzetgazdasági érdeket sem sérti. Ha az akvizíció az érintett hazai vállalat előnyére válik, akkor nem fogjuk tiltani - fűzte hozzá.

Arról is beszélt az államtitkár, hogy nem ördögtől való ez a rendelkezés, más európai országokban is alkalmaznak ilyen tulajdonvédelmi rendelkezést (Németország, Franciaország, Finnország, Spanyolország). Majdnem egy az egyben az olasz példát ültette át a hazai gyakorlatba a kormány, de természetesen vannak még kérdések a rendelet értelmezésével kapcsolatban, ezek már eljutottak a minisztériumhoz - árulta el. Azt is megjegyezte, hogy szükség esetén pontosítanak rajta, hogy mindenki számára világosak legyenek a szabályok.

Előadásában bemutatta, hogy milyen szereplők, mely tranzakcióinál lép közbe a bejelentési kötelezettség.

1. Ha EU-EGT-n kívüli állam állampolgára vagy itt bejegyzett jogi személy VAGY EU-EGT-n belüli jogi személy, amelyben EU-EGT-n kívüli jogi vagy magánszemély rendelkezik többségi befolyással, akkor bejelentésköteles

A legalább 10% tulajdonrész-szerzés, amennyiben a tulajdonrész értéke eléri vagy meghaladja a 350 millió forintot.

A többségi tulajdonszerzés a Ptk. alapján.

Amennyiben a 2. paragrafus 3. bekezdése által definiált sávokat (15, 20, 50%) a tulajdonrész eléri - függetlenül a befolyásszerzés értékétől - abban az esetben is be kell jelenteniük a befektetést.

2. Olyan EU-ban bejegyzett jogi személy vagy más szervezet, amelyben nincs EU-EGT-n kívüli többségi tulajdon, akkor bejelentésköteles:

a többségi tulajdonszerzés Ptk. alapján.

