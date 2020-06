Kiválóak Budapest geotermikus adottságai

A főváros területén kiaknázható és hasznosítható geotermikus energia a közeljövőben igen jelentős szerepet vállalhat Budapest távhőellátásában – állapítja meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) gondozásában megjelent kiadvány, a Geotermikus Budapest.

A geotermikus energia mint elsődleges megújuló energiaforrás alkalmazásával rendkívül hatékonyan, alacsony fajlagos költségráfordítással megoldható a CO2-kibocsátás csökkentése. Ugyanakkor a hőenergia jellegéből következik, hogy csak korlátozott mértékben szállítható, hasznosítása helyhez kötött. Nagy szerepe van ezért a helyi adottságok vizsgálatának, a területfejlesztéssel együtt optimalizált tervezésnek. A MEKH kiadványa ezt kívánja elősegíteni a fővárosi geotermikus hasznosítási lehetőségek bemutatásával.

Budapest és a környező települések geotermikus adottságai kiválóak, ezáltal a fogyasztók és a város tiszta, olcsó hőenergiához juthat.

A főváros területén kiaknázható és hasznosítható geotermikus energia – hasonlóan több hazai nagyváros példájához – a közeljövőben igen jelentős szerepet vállalhat a főváros távhőellátásában.

A hévíz-előfordulások létét egy adott tájegység geotermikus viszonyai határozzák meg. A mai korszerű talajszondás fűtési és hűtési rendszerek döntő többsége azonban nem minden esetben igényel melegvíz-feltárást, geotermikus hőszivattyú segítségével a talaj állandó hőmérséklete szinte mindenhol hasznosítható – ebben jó példát mutat a fővárosi Liget Projekt.

A Geotermikus Budapest nemcsak a nagyobb befektetést és komolyabb előkészületet igénylő termálvizes fűtőrendszerekről szól, hanem a magáncélú, lakossági, vállalati és önkormányzati szféra számára is könnyen elérhető geotermikus hasznosítási módokat is ismerteti. A kötet részletesen tárgyalja a főváros energiagényét és -ellátását, illetve földtani felépítését és hidrogeológiáját. Bemutatja egyebek mellett a meglévő termálkutakat, de kitér a földhőszivattyúzás helyzetére, lehetőségeire is. Mindezeken túl javaslatokat fogalmaz meg a fővárosi geotermikus fejlesztési terv kialakítására.

Kelenföld, Kispest és Újpest gázalapú távfűtő központjainál a gázfelhasználást 30-50%-ban kiválthatná termálvízalapú fűtés, Rákospalota esetében pedig a teljes átállás is megvalósítható.

A hévízhasznosítás és a távfűtés összekötése – számos korábbi ilyen kezdeményezés ellenére – sajnos nem valósult meg Budapesten, pedig erre nemcsak a távolabbi Párizs, de Szeged, Miskolc és Veresegyháza is jó példával szolgál.

A természeti adottságok alapján hévízes vagy akár hideg vizes alapú hőszivattyús ellátásra a fővárosipanel lakótelepek többségénél és az irodaháznegyedekben is lehet mód, különösen Angyalföldön, aCsepel-szigeten, Őrmezőn, Kelenföldön és Újpesten.

