Közel 10 milliárd forintból gazdálkodik a magyar foci kirakatcsapata – Kiemelkedő éve volt a Fradinak

Hatalmasat emelkedett 2019-ben az FTC Labdarúgó Zrt. bevétele, így majdnem 10 milliárd forintból működhetett a magyar bajnok futballcsapat – derül ki a cég éves beszámolójából. Viszont a bevételekkel párhuzamosan a kiadások is nőttek, csak bérekre 5 milliárd forintot fordított a társaság. A pénzügyi siker elsősorban a pályán elért eredményekkel függött össze, az Európa Liga csoportkörébe jutás megdobta a bevételeket.

Nagy pénz szakadt a Fradi nyakába

A 2018-as 2,9 milliárd forintról 3,8 milliárdra emelkedett tavaly az FTC Labdarúgó Zrt. árbevétele, az egyéb bevétel viszont még ennél is nagyobbat ugrott 1,4 milliárd forintról 5,5 milliárdra, vagyis több mint háromszorosára egy év alatt. A jelentősen emelkedő bevételekkel 340 millió forintos nyereséget termelt a társaság, bár ez a 2018-as több mint 1,3 milliárdos mínusz után legfeljebb szépségtapasz lehet.

Így összességében majdnem 10 milliárd forintból gazdálkodhatott a csapat, mely a magyar bajnokság megnyerése után ősszel az Európa Liga csoportkörében szerepelt.

Az árbevételben a legnagyobb mértékben a szponzoroktól és reklámokból befolyó pénz emelkedett, ebből majdnem egymilliárddal több pénze származott a Fradinak, mint 2018-ban. Arányaiban jelentősen megugrott a közvetítési jogok bevétele, azonban az alig 100 millió forintos összeg így is elenyésző. Az árbevétel másik nagy tétele az 1,2 milliárd forintnyi kereskedelmi bevétel, mely egy az egyben az anyaegyesülettől, az FTC-től érkezett.

Az egyéb bevételből a legnagyobb tételt, több mint 3 milliárd forintot az „értékesített vagyoni jogokból származó bevétel” tett ki. Valószínűleg itt tüntették fel az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA) befolyó pénzeket, mivel azok máshol nem szerepelnek a beszámolóban. Ez pedig magyarázhatja ennek a tételnek a jelentős megugrását, hiszen az Európa Liga-szereplésért komoly jutalom üthette a klub markát.

Szintén az egyéb bevételek között szerepel az az 1,05 milliárd forint, mely az FTC-től folyt be a cég kasszájába, a vagyoni értékű jogokkal együtt ez magyarázza az egyéb bevételek megugrását, 2018-ban ugyanis ez a tétel sem volt.

Sokba kerül a siker

A jelentősen megugró bevétel mellett sem volt több milliárdos nyeresége az FTC Labdarúgó Zrt-nek, ami arra utalhat, hogy a kiadások is növekedtek a bevételekkel párhuzamosan. A beszámoló alá is támasztja ezt, hiszen az anyagjellegű kiadások 1,3 milliárd forintról 2,5 milliárdra emelkedtek egy év alatt, a személyi jellegű kiadásokban pedig ennél is nagyobb volt az ugrás, 3,3 milliárd forintról 5 milliárdra emelkedett ez a tétel.

A társaság beszámolója szerint 2019-ben átlagosan 207 munkavállalója volt az FTC Labdarúgó Zrt.nek, ebből 155-en voltak teljes, 41-en pedig részmunkaidőben foglalkoztatva. A 4,6 milliárd forintos bérköltséggel számolva ez azt jelenti, hogy egy átlagos munkavállaló éves bérköltsége 22,4 millió forint volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki havi közel 2 millió forintot keresett a focicsapatnál, hiszen a fenti átlagban benne van az utánpótlásedzőtől a szertároson át a sztárjátékosokig mindenki.

A játékosok átlagfizetése valószínűleg ennél is magasabb, míg a személyzeté alacsonyabb lehet.

A bevételek és kiadások fenti alakulása mellett az üzemi eredmény a 2018-as 1,3 milliárd forintos veszteség után 409,9 millió forintos profitot jelentett, amit a pénzügyi műveletek eredménye 41,9 millióval csökkentett. A fennmaradó összegből még 27,5 millió forintos adót is befizetett a cég, így 340,4 millió forint volt az adózott eredménye.

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor