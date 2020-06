Megállíthatatlan a Dow: 1000 pontos a szárnyalás

A nagy márciusi esést követően a hazai részvényindex felpattant, majd az erősödés májusban is folytatódott, a legfrissebb alapkezelői felmérésünkből kiderül, hogy a profi befektetők hosszabb távon továbbra is látnak lehetőséget a magyar részvénypiacban. Az általunk megkérdezett alapkezelők kedvenc részvénye ebben a hónapban egy hazai blue chip lett, a Portfolio legfrissebb alapkezelői felméréséből emellett az is kiderül, hogy mire számítanak a profi befektetők a forint kilátásaival kapcsolatban rövid-, és hosszabb távon.