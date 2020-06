Sokan vártak erre, most lett igazán izgalmas az OTP

Az elmúlt hetek ralijával izgalmas szinthez ért az OTP árfolyama, a grafikonon kirajzolódó márciusi rést töltötte be ma. Ha itt túlhúzzák, akkor további tér nyílhat meg az emelkedés előtt, szerintünk azonban érdemes inkább óvatosnak lenni, és inkább korrekcióban nyitni vételi pozíciókat.

Múlt hét közepén írtunk arról, hogy egyre meredekebben emelkedik az OTP árfolyama, így egyre közelebb kerül egy technikai szempontból kiemelten fontos szinthez. Ez a szint azért különleges, mert

ott húzódik a március közepén a grafikonon hagyott rés felső széle,

és a február-áprilisi esésre húzott Fibonacci kiterjesztés fontos, 50 százalékos szintje is.

A márciusi rés alsó széle 11 760 forintnál van, és ma pont addig emelkedett az árfolyam, napon belül onnan fordult le.

Nem csak a több technikai szempontból is érdekes szint miatt érdemes most vizsgálni az OTP chartját, hanem azért is, mert a napos grafikonon az RSI a 75-ös szinten áll, vagyis rövid távon erősen túlvett. Utoljára tavaly december közepén állt ilyen magasan az indikátor értéke, és akkor, ha trendforduló nem is történt, de rövid távon korrekció következett.

Egyébként az OTP-ről továbbra is azt gondoljuk, hogy a régiós bankpapírok között a vonzó árazásúak közé tartozik, P/E alapon például az elmúlt hetek ralija után is kifejezetten olcsó, a mostani szinteken viszont már óvatosak lennénk a vételekkel, érdemes lehet inkább korrekcióban nyitni vételi pozíciókat.

Lefelé a 10 800 – 10 900 forint körüli sávot érdemes figyelni, ott volt a március közepi lokális csúcs és a május végi bázisépítés is.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images