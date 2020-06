A tőzsdék összeomlása és csodálatos feltámadása néhány ábrán

Az év eleje kifejezetten jól indult a világ részvénypiacain, azonban a koronavírus-járvány miatt évtizedek óta nem látott esés zajlott le február és március közepe között, amibe után sokan egy új, akár évekig tartó medve piac kezdetét is belelátták. Egyre inkább úgy tűnik, a pesszimistáknak ezúttal nem lett igazuk, a vezető részvényindexek közül egyre több már csak mérsékleten esik, sőt olyanok is vannak, amelyek nem csak hogy idén fordultak plusszba, de új történelmi csúcsra emelkedtek.

Március közepén nem sokan fogadtak volna erre, de mostanra a szélesebb amerikai részvénypiacot leképező S&P 500 index ledolgozta az idei esését, és most már ott áll, ahol tavaly év végén. Sőt, vannak olyan fontosabb részvényindexek, mint a Nasdaq vagy a vezető argentin részvényindex, ez a két benchmark 13 illetve 17 százalékot ralizott 2020-ban. A járványhelyzet kezelésében sikeres Kína, Dél-Korea, Svédország és Japán részvényindexei is csak kis mínuszban állnak, és mostanra a német vagy a svájci tőzsde is 5 százalékon belüli esésben áll 2020-ban. A lista végén az egyiptomi és a görög benchmark áll, azok a tőzsdék még mindig medve piaci territóriumban állnak.

A Nasdaq és a Merval nem csak idén plusszos, de új történelmi csúcsra emelkedett, de a Nikkeinek, az S&P 500-nak vagy a Kospinak sem hiányzik sok ahhoz, hogy új történelmi csúcsra emelkedjen. Az olasz, a spanyol, a brazil vagy a görög tőzsde viszont az elmúlt hetek ralija ellenére is távol áll a korábbi csúcsoktól.

A fontosabb részvényindexek közül mindenképpen érdemes a tőzsde mostani sztárjait, a tech és biotech cégek papírjait tömörítő Nasdaq-kal kezdeni. A benchmark 33 százalékot esett február közepe és március közepe között, a március 23-i mélypont óta viszont 50 százalékot ralizott, ezzel új csúcsra emelkedett. Az esés 23 napig tartott, és 52 kereskedési napra volt szükség ahhoz, hogy meglegyen az új csúcs.

Az S&P 500 23 kereskedési nap alatt 35 százalékot esett a csúcsról a márciusi mélypontig, és 53 napra volt szükség ahhoz, hogy ledolgozza az idei esést, a korábbi csúcshoz azonban még 5 százalék emelkedésre van szükség.

A DAX 18 nap alatt zuhant a február közepén elért mindenkori csúcsról 40 százalékot, onnan 56 százalékot pattant fel, amivel a DAX idén még mindig mínuszos, a korábbi csúcshoz pedig még 7 százalék hiányzik.

A BUX 21 kereskedési nap alatt 37 százalékot zuhant február és március közepe között, azóta onnan araszol felfelé, de a lemaradók közé tartozik, ugyanis a márciusi mélypont óta „csak” 33 százalékot emelkedett, és még további 22 százalék emelkedésre lenne szükség ahhoz, hogy meglegyen az új csúcs. A Richteren nem múlik az új csúcs, hiszen a gyógyszercég részvényárfolyama történelmi csúcsa közelében áll, azonban a hazai blue chipek közül az OTP, a Mol és a Magyar Telekom is a korábbi csúcsokhoz képest jóval lejjebb áll.

