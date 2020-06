Elindult a kereskedés a Gloster részvényeivel a magyar tőzsdén

A mai nappal újabb vállalat, a Gloster Infokommunikációs Nyrt. részvényeivel indult meg a kereskedés a közép- és nagyvállalatok tőzsdei megjelenését biztosító BÉT Xtend piacon. Az informatikai vállalat a tőzsdére lépést megelőzően részt vett a Budapesti Értéktőzsde ELITE Programjában, illetve sikeresen pályázott támogatásért a tőzsdei megjelenés megvalósításához a BÉT Mentor Program keretében.

Ünnepélyes csengetési ceremónia keretében indította meg a kereskedést a Gloster, ezzel a mai nappal elérhetővé váltak az informatikai vállalat értékpapírjai a BÉT Xtend piacon. A Gloster képviseletében Szekeres Viktor, a vállalat igazgatóságának elnöke, többségi tulajdonosa szólaltatta meg a Budapesti Értéktőzsde csengőjét. Az ünnepségen, amelyet a Facebook oldalán élőben közvetített a tőzsde, a társaság vezetői mellett részt vett Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója, a tőzsdére lépést tanácsadóként segítő Horváth Zsolt, a Random Capital elnöke, Jutasi Zoltán, a Navigator Investments elnök-vezérigazgatóját, valamint Jobbágy Dénes, a Széchenyi Tőkealap-kezelő elnök-vezérigazgatója.

A Gloster zártkörű tőkeemelése április 30-án sikeresen, túljegyzéssel zárult le, amelynek keretében a hazai informatikai vállalat mintegy 1,1 milliárd forintot vont be, miközben a tulajdonos 65 százalékos tulajdonrészt megtartott az általa alapított cégben. A részvénykibocsátásban a pénzügyminisztérium alá tartozó Széchenyi Tőkealapkezelő által kezelt Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, mint vezető befektető, valamint más intézményi befektetők is részt vettek.

A Gloster tudatos és dinamikus vállalatfejlesztés révén vált középméretű társasággá: ennek érdekében a vállalat az elmúlt évek során a Budapesti Értéktőzsde által nyújtott középvállalati szolgáltatások jelentős részét igénybe vette. A társaság 2018-ban bekerült az ötven hazai vállalat sikertörténeteit összegző BÉT50 kiadványba, majd ugyanebben az évben csatlakozott az ELITE Programban résztvevő vállalatok körébe is. 2019-ben a Budapesti Értéktőzsde és a pénzügyminisztérium közös, BÉT Mentor Programjának keretében jutott vissza nem térítendő támogatáshoz a Gloster a tőzsdei felkészüléshez kapcsolódó költségek finanszírozásában.

Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke így fogalmazott: Hosszú utat jártunk be azóta, hogy kitűztük növekedési céljainkat, ám ennek az útnak mindig is a tőzsdére lépés jelentette az egyik legnagyobb mérföldkövét. Rengeteg segítséget nyújtottak számunkra a BÉT középvállalati szolgáltatásai, különösen az ELITE Program, amelynek keretében hozzánk hasonló vállalatvezetőkkel együtt ismerhettük meg a felelős vállalatvezetés rejtelmeit. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik hozzájárultak a Gloster nyilvános és transzparens társasággá válásához, és bízunk abban, hogy további sikertörténeteket könyvelhetünk el magunknak a jövőben is.

Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója a következőt tette hozzá: A Budapesti Értéktőzsde ötéves stratégiájában kulcsfontosságú feladatként jelöltük meg a tőzsdeérett kkv-k nyilvános megjelenésének támogatását. A BÉT Xtend platform remek megoldást kínál ehhez a célhoz, hiszen mostanra egyre több cégtulajdonos és vállalatvezető gondolkozik tőzsdei forrásbevonásban a növekedési tervek megvalósításához. A Gloster az elmúlt években a BÉT számos középvállalati szolgáltatását vette igénybe, így a Budapesti Értéktőzsde kkv-k számára kijelölt útján haladva érkezhetett meg a következő lépcsőfokig, a BÉT Xtend platformon való kereskedésig. Őszintén kívánjuk, hogy a Gloster a tőkebevonás segítségével a dinamikus fejlődés irányába haladjon a továbbiakban is, ezzel példa gyanánt szolgálva a tőzsdére lépést fontolgató kkv-k számára.

(BÉT)

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde