Egy nap alatt megduplázni a pénzed - Ki ne vágyna erre?

Tőzsdére ment a Vroom nevű amerikai online használtautó kereskedő cég, a debütálás pedig nem is sikerülhetett volna jobban, már a nyitásban közel megduplázódott a vállalat részvényárfolyama.

A koronavírus-járvány sok területen változásokat hozott az életünkben, többek között abban is, hogy a fogyasztás tovább tolódott online irányba, ebből pedig olyan cégek profitálnak, mint amilyen a Vroom is, a vállalat ugyanis online értékesít használt autókat.

A cég IPO-jára tegnap került sor, és kifejezetten sikeres volt a részvénykibocsátás:

a vállalat papírjaira előzetesen 18-20 dollár közötti ársávot határoztak meg,

és végül 22 dolláron mentek el a részvények,

amelyek a nyitásban már 40,2 dolláron forogtak, vagyis 83 százalékkal feljebb, mint a jegyzési ár.

Ezzel azonban még nem volt vége, ugyanis az árfolyam egészen 48,9 dollárig száguldott, vagyis 122 százalék pluszban is állt, hogy végül nap végére beálljon a 47,9 dolláros záróár, amivel a Vroom 5,4 milliárd dollárt ér.

A Vroom IPO-ja jól mutatja, hogy bőven van befektetői étvágy jó online sztorikra, ráadásul a cég üzletmenete már most is úgy néz ki, ahogy a jövőben egyre több autókereskedő is átalakul,

vagyis a Vrrom az autóértékesítés jövőjét kínálja a befektetőknek.

A koronavírus-járvány és az azt követő korlátozások nyilván a Vroomot is érintették, márciusban visszaestek a cég eladásai, de azóta rekord online értékesítést regisztrálnak.

Az online autóértékesítés korának csak az elején tartunk, jelenleg az autók csupán 1 százalékát értékesítik digitális csatornákon keresztül, ami nagyon alacsony szám más szektorokhoz képest. Arra számítunk, hogy ez a szám emelkedni fog,

mondta Michael Farello a Vroom egyik igazgatósági tagja, aki partner az L Catterton nevű magántőkealapnál, amely 2015-ben fektetett a Vroomba.

Címlapkép: Andrew Spear for The Washington Post via Getty Images