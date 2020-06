Itt vannak a legnépszerűbb részvények, ezekbe fektetnek most a profik és a kisbefektetők

Jelentős különbség van aközött, hogy hogyan fektetik be a pénzüket a profik és a kisbefektetől, mutatjuk, hogy melyek a legnépszerűbb részvények az intézményi befektetők körében, és mibe teszik a pénzüket a lakossági befektetők.

A legnépszerűbb részvények

Nagy különbség van abban, hogy milyen részvényekbe fektetnek a profik és a kisbefektetők, mert míg a kisbefektetők egyrészt a légiközlekedés feltámadására számítanak, másrészt a koronavírus miatti lezárások, korlátozások miatt leginkább megütött részvényeket tartják, addig az intézményi befektetők a digitális és online szolgáltatásokat nyújtó cégek papírjait választják, különösképpen a fizetési szolgáltatásokra szakosodott cégek részvényeit.

Jessica Rabe, a DataTrek társalapítója szerint eléggé világos, hogy a kisbefektetők nem részesítik előnyben a tiszta energiával kapcsolatos befektetéseket. Rabe szerint látszik az, hogy hiányoznak az ESG-barát nevek a kisbefektetők toplistájáról, viszont emellett arra is rámutat a szakember, hogy például azoknak a számláknak a száma megduplázódott március közepe óta, amelyeken a befektetők Fordban vettek fel pozíciókat, de az American Airlines esetében is 8,7-szeres, a Delta Airlinesnál 9,7-szeres, és a United Airlines esetében pedig 14,2-szeres volt a változás, vagyis egyrész szétütött szektorok papírjait keresték a kisbefektetők, másrészt az is látszik, hogy a környezetvédelem nem volt szempont a befektetéseikben.

A kisbefektetői adatok a Robinhood nevű online brókercégtől származnak, amely a fiatalabb korosztály kedvelt kereskedési platformja.

Ha megnézzük az intézményi befektetőket, akkor a fizetéssel foglakozó cégekből többet is látunk a MarketWatch által összeállított listán, ami egyrészt az online szolgáltatások iránti igény növekedése, másrészt egy javuló makrogazdasági környezet melletti állásfoglalást jelezhet.

Érdekes átfedés a két lista között, hogy a Microsoft mindkét listára felfért, fontos különbség pedig az, hogy az Apple a Robintrack kisbefektetői listáján a 10. helyre került, ezzel szemben a intézményi befektetőknél a leginkább alulsúlyozott papír.

Hogyan teljesítettek a részvények idén?

Kezdjünk először a kisbefektetőkkel: a Ford volt náluk a legnépszerűbb részvény, melynek árfolyama nagyot esett a koronavírus miatt kialakult pánikeladási hullámban, viszont egyre magasabb mélypontokat látunk a grafikonon, ebben a hónapban pedig valósággal ralizott az árfolyam. Idén a Ford 22,2 százalékos mínuszban van, ami a többi nagy autógyártóval összehasonlítva átlagosnak számít.

A General Electric árfolyama hosszútávon lefelé mutató trendben mozgott már a válság előtt, az árfolyam idén nagyot esett, ebben az évben 28,1 százalékos mínuszban van.

A szektoron belül az American Airlines részvénye a legnépszerűbb a kisbefektetők között, a márciusi tőzsdei mélypont után alacsonyabb mélypontok következtek, viszont az elmúlt egy hónapban jelentősen felpattant az árfolyam, de idén így is 35,3 százalékos mínuszban van.

A Delta Airlinest is alaposan megütötték a koronavírus miatt kialakult eladási hullámban, az Americanhoz hasonlóan itt is májusban indult a felpattanás, idén a részvényárfolyam 41,5 százalékos mínuszban jár.

A Walt Disney grafikonjáról elmondható, hogy szebben néz ki, mint a fent említett négy másik részvény grafikonja, a márciusi zuhanás óta egyre magasabb mélypontokat látunk, az esés nagy részét is ledolgozta már az árfolyam, idén 14,4 százalékos mínuszban van.

Most pedig nézzük az intézményi befektetők kedvelt papírjait: az első helyen a Visa áll amely szintén nagyot esett márciusban, viszont azóta jelentős felpattanást látunk a grafikonon, az árfolyam idén már 5,9 százalékos pluszban van.

Az Adobe árfolyama erős emelkedő trendben mozog hosszútávon, de idén is jól teljesít a papír, ebben az évben már 20,42 százalékot emelkedett, emellett a februári történelmi csúcsot is megdöntötte május végén, ahonnan tovább emelkedett, és kedden napon belül új csúcsra ment az árfolyam.

A Mastercardról szintén elmondható, hogy hosszútávon jól néz ki a grafikon, az idei emelkedés is meggyőző volt, mostanra 4,3 százalékos pluszban van az árfolyam.

Az Alphabet volt az egyik olyan tech részvény, amely jelentős részben hozzájárult a tőzsdék márciusi mélypontról való villámgyors felpattanásának, az árfolyam idén már 9 százalékos pluszban van.

A PayPalt nevezhetjük a válság egyik nagy nyertesének, hiszen az árfolyam 45 százalékos pluszban van idén. A grafikonon látunk egy nagyobb rést, ami amiatt alakult ki, hogy a társaság május 6-án tette közzé negyedéves számait, amelyre az árfolyam 14 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Yang Haiqing/VCG via Getty Images