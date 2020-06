150 számítógépet ajánlott fel a 4iG

150 számítógéppel segíti a gyermekvédelemben élő tanulók digitális fejlődését a 4iG.

A felajánlott eszközök gyermekotthonokban, lakásotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekekhez kerülnek. A felajánlás nemcsak a fiatalok számára segítség, hanem hozzájárul a hazai munkahelyek megtartásához is.

A 4iG Nyrt. is csatlakozott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által meghirdetett, a Digitális Jólét Program (DJP) koordinálásával megvalósuló Digitális Összefogás kezdeményezéshez. A cég mintegy 25 millió forint értékben 150 új asztali számítógépet és monitort ajánlott fel azoknak a gyermekvédelem alatt állóknak, akik eddig nem, vagy csak részben jutottak hozzá ezekhez az eszközökhöz. Az adományozás hozzájárul a hazai munkahelyek megtartásához is, hiszen az új gépeket Sárváron szerelték össze.

Az eszközök Budapesten és az ország 19 megyéjében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) koordinálásával és a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért egyesület (NENESZ) közreműködésével jutnak el a tanulókhoz. A Digitális Összefogás, az Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport és az EMMI együttműködésében eddig 2500 informatikai eszközt osztottak ki a szociális gyermekvédelmi program keretében.

Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára az adományozás kapcsán kiemelte, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet arra is rámutatott, hogy mennyi lehetőség rejlik a hétköznapi életben is a digitalizációban. „Ezek a gépek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok a jövőben is fejleszthessék az ilyen irányú tudásukat, képességeiket, így akár a tanulmányaik, akár később a munkájuk során még eredményesebbek lehessenek” - fejtette ki Schanda Tamás.

Révész Máriusz, az Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport vezetője arról beszélt, hogy már a járványveszély első napjaiban nyilvánvalóvá vált, hogy a pandémia kezelésében csak a nemzeti megoldások működnek, és a kormány mindvégig következetesen tartotta is magát ehhez az alapelvhez, amelynek egyik eleme a Digitális Összefogás, illetve az Önkéntességért és Adományokért Felelős Akciócsoport működése. „A történelmi távlatokban is példátlan méretű, valamint összetettségű kihívás a gyermekvédelemben élő gyermekeket és fiatokat is rendkívül súlyosan érintette, ezért külön öröm számomra, hogy munkatársaimmal együtt sikeresen és gyorsan nyújthattunk nekik nagyarányú segítséget” – tette hozzá Révész Máriusz.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy: „Magyarország gazdasági fejlődése szempontjából meghatározó az informatikai készségek széleskörű ismerete és elsajátítása. A 4iG éppen ezért elkötelezett támogatója a hazai oktatásnak, illetve a digitális oktatás-fejlesztésnek, a rászoruló gyermekek támogatásának.”

Simon Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára szerint a kormány célja a családközpontú gyermekvédelem kialakítása és erősítése. A gyermekvédelem rendszerében országosan 23 ezer gyermek van, a gyermekotthonokban nyolcezer gyerek lakik, de a cél az, hogy lehetőség szerint ezek a gyerekek is családoknál nevelkedjenek. A Digitális Összefogás kezdeményezés hatalmas segítséget nyújtott abban, hogy csökkenjen az életüket a vér szerinti családjuk hiánya miatt hátránnyal, állami gondozásban élő gyermekek digitális lemaradása.

Gál András Levente, a Digitális Összefogást koordináló DJP szakmai vezetője arra emlékeztetett, hogy az ez év áprilisában elindított kezdeményezés összességében közel 10 millió magyar polgárnak segített a mobilszolgáltatók által felajánlott plusz mobiladat csomagok révén. Ezáltal a családi kapcsolattartásban és az idősgondozásban több mint kétmillió idős honfitársunk kaphatott hatékony segítséget környezetétől. A távmunkára felajánlott digitális megoldások egymillió munkavállaló otthoni munkavégzését tették könnyebbé, míg a távoktatásra alkalmas felajánlott digitális alkalmazások 1,6 millió diák és 200 ezer tanár, valamint oktató köznevelési, szakképzési és felsőoktatási együttműködését támogatta. A DJP által koordinált Digitális Összefogás összességében már több mint 30 milliárd forintos értékben járult hozzá ahhoz, hogy a rendkívüli időszakban a digitalizáció adta lehetőségek csökkentsék a magyar polgárokra nehezedő terheket.