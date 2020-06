Április óta nem látott esés az olajpiacon

Több mint 7 százalék mínuszban áll az olaj ára, az április óta nem látott zuhanás most elsősorban a globális konjunktúra alakulásával kapcsolatos félelmeknek tudható be.

Több mint 7 százalék mínuszban áll a WTI árfolyama (már több mint 9 százalék mínuszban is állt),

a Brent is több mint 7 százalékot esett.

Az olajár esése most nagyjából ugyanarra vezethető vissza, mint amiért a részvénypiacokon is esést láthatunk, a koronavírus-járvány globálisan gyorsuló ütemben terjed, a befektetők pedig elkezdték árazni, hogy a világgazdaság kilábalása a mostani válságból a korábban vártnál lassabb lehet, így az olaj iránti kereslet is tartósan nyomás alatt maradhat. Ráadásul az amerikai olajkészletek is magasan állnak, ami a kereslet lassú visszaépülésére utal.

