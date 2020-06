Nem változtatott a Zwack célárán az OTP

Kedden érkezett a hír, hogy a Zwack 212,08 millió forint értékű beruházásához a magyar állam 106,04 millió forinttal járul hozzá, a hírt az OTP mai elemzésében értékelte. Az OTP nem változtatott a Zwack 12-havi célárán, az továbbra is 15 214 forint, az ajánlás továbbra is tartás. Az OTP célára 10,5 százalékkal alacsonyabb a Zwack szerdai záróárához képest.

Kedden bejelentették, hogy újabb három cég vehetett át támogató okiratot a Külgazdasági és Külügyminisztériumban: ennek keretében Zwack 212,08 millió forint értékű beruházásához a magyar állam 106,04 millió forinttal járul hozzá, amit az OTP mai elemzésében értékelt.

A beruházáshoz kapcsolódó versenyképesség-növelő támogatást a társaság egy csomagoló és palettázó gépnek a dunaharaszti gyáregységébe történő beszerzésére fordítja. A támogatás a beruházási érték 50 százaléka. A beruházás megvalósítására várhatóan 2021 első negyedévében, de legkésőbb 2021. június 30-ig kerül sor.

A beruházás 212 millió forinttal növeli a tárgyi eszközöket, a projekt capex-e az OTP által az idei üzleti évre becsült bevétel 1,1 százalékát jelenti, vagy még kevesebbet, ha a Zwack saját, 2020/2021-es pénzügyi évre vonatkozó előrejelzéseit veszik figyelembe.

A megvásárolt gépet a cég dunaharaszti gyáregységébe telepítik, ahol 2015-ben kezdődött meg egy jelentős, palackozási modernizációs projekt, ami várhatóan 2020-ig tart. Noha a capex cash-flow negatív, az OTP szerint jó okuk van azt gondolni, hogy a projekttel kapcsolatos magasabb működési kiadásokat ellensúlyozni fogja a termelékenység javulása és a magasabb bevételek/profit. A projekt másik pozitív eleme, hogy az állami támogatásnak köszönhetően a Zwack alacsonyabb költséggel tudja azt kivitelezni.

Mivel a bejelentett projekttel kapcsolatos capex viszonylag alacsony az éves bevételekhez képest, ezért -bár az elemzők a koronavírus-járvány által sújtott időszakban továbbra is látnak valamekkora bizonytalanságot a gazdasági fellendülés sebességével kapcsolatban- az OTP nem változtatott a Zwack 12-havi célárán, az továbbra is 15 214 forint, az ajánlás továbbra is tartás. Az OTP célára 10,5 százalékkal alacsonyabb a Zwack szerdai záróárához képest.

Kereskedés ZWACK-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

Címlapkép forrása: Shutterstock