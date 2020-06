Elárulta az egyik legnagyobb IT-cég vezetője, kik számíthatnak tartós otthoni munkára

Az otthoni munka bizalom kérdése, a koronavírus miatti bezárkózás pedig bebizonyította a vállalatvezetőknek, hogy igenis bízhatnak az alkalmazottaikban. A koncentrációt, írást, olvasást igénylő munkaköröknél hosszabb távon is megmaradhat a távmunka, ezen kívül velünk maradhat még az egészségügyi, a pénzügyi szektor és az oktatás digitalizációja is. Az IT-szektor mind az online világ kiépítésében, mind a koronavírus hatására kialakult helyzetben nagyon fontos szerepet játszhat, az informatikai eszközök iránt tartósan magas lehet a kereslet – mondta el a Portfolio-nak Anja Monrad, a Dell közép- és kelet-európai régiós vezetője és senior elnökhelyettese.

Portfolio: A koronavírus-krízis előtt számos vállalatvezető állt hozzá ellenségesen az otthoni munka koncepciójához, a globális bezárkózás ideje alatt viszont rengeteg menedzser tapasztalt jelentős hatékonyság-növekedést az otthoni dolgozóktól. Ön mit gondol, hosszútávú trend lesz az otthoni munka vagy visszatér az irodai jelenlét a krízis előtti szintekre?

Anja Monrad: Egyáltalán nem fekete-fehér a helyzet. A Dellnél a munkaerő 30%-a kizárólag otthonról vagy távolról dolgozott a válság előtt is, de mi is azt tapasztaltuk, hogy a koronavírus miatti prevenció jegyében hazaküldött dolgozóknál nőtt a hatékonyság az első pár hónapban.

A partnereinknél és az ügyfélkörünkben azt látjuk, hogy korábban sok menedzser úgy tekintett az otthoni munkára, mintha az lényegében szabadság lenne, nem pedig a munkarend szerves része. Szerintem ennek bizalmi okai vannak. Én sokat utazom, elég keveset dolgozom egy helyről a csapatommal, eddig is tudtam, hogy megbízhatok a kollégáimban. Sok menedzser viszont nem tapasztalt ilyet korábban, meglepte őket, hogy javult a hatékonyság. Szintén fontos tényező, hogy rengeteg időt megspórolnak a munkavállalók azzal, hogy nem kell utazgatniuk és koncentráltabban tudnak dolgozni úgy, hogy nem zavarják meg őket az irodában. Kérdés viszont, hogy mennyire lesz fenntartható a hatékonyság-növekedés. Sajnos már most is látunk valamennyi visszaesést a produktivitásban.

Szerintem olyan munkakörök esetén marad majd tartós a home office, ahol koncentrálni, írni, olvasni kell. Olyan tevékenységek viszont, melyeknél együttműködésre, interakcióra, csapatmunkára van szükség, visszatérnek majd az irodába. Úgy gondolom, lényegesebb szempont lesz ezentúl a munkába jutási idő optimalizálása és a munka és a magánélet közti egyensúly megtalálása.

A munkavégzés mellett az életünk számos egyéb szegmense is digitalizálódott. Mely szektorokban lehet tartós az online átállás?

Az elmúlt 3 hónapban olyan gyors volt a digitalizáció üteme, hogy egyes szektorokban több változást láthattunk, mint az elmúlt években összesen.

Különösen az oktatásban volt erős ez a jelenség: az elmúlt hónapok gyors digitalizációja pedig a jövőben is kitarthat. Hasonló a helyzet az egészségügyben is: korábban el sem tudtuk volna képzelni Kelet-Európában, hogy Zoomon keresztül beszéljünk az orvosunkkal. Néhány hónap alatt eljutottunk addig, hogy akár koronavírus-teszteket is tudunk végezni robotokkal, orvosi érintkezés még csak nem is szükséges.

Olyan szektorokban is megjelent a digitalizáció, melyben eddig csak éledeztek az ilyen jellegű próbálkozások: például a hotelekben most vizsgálják a repülésnél megszokott online checkin rendszerek bevezetésének lehetőségét.

Milyen tapasztalatokra tett szert a Dell a koronavírus ideje alatt? Terveznek átszervezni bizonyos munkafolyamatokat a vállalatnál e tanulságok mentén?

A Dellnél eddig is rengetegen dolgoztak otthonról. Persze nem számítottunk arra, hogy egy hétvége alatt haza kell küldenünk 100 ezer munkavállalót, de technikai oldalról problémamentesen meg tudtuk ezt oldani.

Értékes tapasztalat volt számunkra viszont a tömeges otthoni munka emberi oldala, ez pedig az ügyfeleinkkel való interakcióban is meglátszik. A legtöbb háztartásban most folyamatosan be van kapcsolva a számítógép, elmosódtak a határok a munkaidő és a családi idő közt. A munkavállalóknak meg kellett tanulniuk, hogy osszák be az idejüket úgy, hogy az valóban hatékony legyen. Szintén érdekes, hogy számos olyan ügyfél látta be, hogy az online csatornákon való érintkezés igenis hatékony, akik korábban elzárkóztak ettől.

Ezen kívül fontos azt is megjegyezni, hogy a meetingek is megváltoznak. Elég sokat utaztam korábban azért, hogy beszédeket tartsak, többé viszont nem számít udvariatlannak az, ha Zoomról jelentkezek be ahelyett, hogy egy fél órás beszédért egy napot utazom.

Az online munka és online ügyfélérintkezés összességében abban is segíthet, hogy olyan emberekhez jussanak el bizonyos szolgáltatások, munkalehetőségek, akik kevésbé fejlett vidéki területeken élnek.

Milyen új IT-termékeket hozott a piacra a koronavírus miatti lezárás?

Én itt inkább egyfajta evolúciót látok. Több éve tart már az elmozdulás a távmunka, az online munka felé, most tehát inkább a meglévő technológiák adaptációja gyorsult fel. Főleg a mobileszközök, biztonsági eszközök és tartalékrendszerek iránt nőtt most a kereslet.

Van például egy eszközünk, a Dell Latitude 9510, melynek olyan beépített mikrofon- és hangfal-technológiái vannak, melyek vetekednek a külső rendszerek minőségével. Vannak olyan monitoraink, melyek megvilágítják a billentyűzetet, így bárhol tudunk dolgozni anélkül, hogy magunkkal kellene vinnünk mikrofonokat, hangfalakat, kamerákat.

Ezeken az eszközökön már évek óta dolgozunk, de az adaptációjuk most egyértelműen fel fog gyorsulni.

Milyen hatással volt a víruskrízis az IT-cégek bevételeire? Mely bevételi források élveztek nagyobb növekedést és melyek visszaesést?

Egy globális pandémiáról csak rosszat lehet mondani, az otthoni munka és otthoni oktatás viszont jelentősen megemelte az értékesítési számokat. Több laptopot, IT-eszközt adtunk el, mint amennyit le tudtunk szállítani a karantén első néhány hónapja alatt. 37%-ot nőttek az üzleti laptopokból származó bevételeink 2020 első negyedévében a tavalyi év első negyedévéhez képest.

Ez a trend valószínűleg fenn is fog maradni, hiszen az IT kiemelt fontosságú szerepet játszik majd a koronavírus elleni gyógymódok kifejlesztésében, a fertőzöttek kezelésében és a gazdasági kilábalásában is.

A koronavírus egyik nem várt hozadéka a kiberbűnözők aktivizálódása volt: a hackerek még a kórházakat, egészségügyi szervezeteket sem kímélték. Mik a Dell tapasztalatai ezen a téren? Történt Önöknél nagyobb biztonsági incidens?

Sokkoló számomra, hogy vannak olyan emberek, akik még nehezebbé teszik a világválságot a rosszindulatú beavatkozásaikkal. Sajnos jelentősen megnőtt az otthoni dolgozókat célzó adathalasz-támadások száma. Sok hacker adja ki magát hivatalos személynek, akik a koronavírusról közölnének információkat áldozataiknak, ez pedig sokszor elég ahhoz, hogy a gyanútlan felhasználó már kattintson egy malware-re. Még a közhasznú szervezetek is, akik az ügyfeleink, arról számolnak be, hogy sokkal több kibertámadás éri őket, mint bármikor korábban. Most pedig újra célkeresztbe kerül az adatvédelem

Cégen belül szerencsére eddig is kiemelt figyelmet fordítottunk az adatvédelemre és a GDPR-előírásokra, ezen kívül rutinosak vagyunk a VPN-ről való munkavégzésben és a Zoom-konferenciák levédésében. Fontos tényező az is, hogy kizárólag licencelt termékeket használunk, melyek sokkal nagyobb védelemmel rendelkeznek, mint ingyenes változataik, ezen kívül rendszeresen végzünk adathalász-teszteket is házon belül.