Romániában nyit bázist a Wizz Air

A Wizz Air bejelentette, hogy megnyitja 31-ik bázisát a romániai Bákóban (Bacău). 2020 októberében a légitársaság 2 Airbus A320 típusú repülőgépe áll szolgálatba a Bákói Repülőtéren. A Wizz Air 2020. október 29-től 6 országba összesen 12 új járatot indít Bákóból, amely a vállalat 7. bázisa Romániában, és 2. a történelmi moldvai régióban, Jászvásár (Iași) mellett – derült ki a társaság közleményéből.

Az új bázis megnyitásával a Wizz Air összekapcsolja Kelet-Romániát más európai országokkal, így hozzájárul a régió további gazdasági növekedéséhez, miközben megfizethető utazási lehetőségeket kínál az utasok számára. A bákói bázis megnyitása több mint 70 közvetlen munkahelyet teremt a légitársaságnál, és további munkahelyeket támogat a kapcsolódó iparágakban.

A 2 Airbus A320 repülőgép az alábbi 12 új útvonalon fog közlekedni: Torinó, Velence Treviso, Bologna, Róma Fiumicino, Milánó Bergamo, Catania (Olaszország), Lárnaka (Ciprus), London Luton, Liverpool (Nagy-Britannia), Memmingen/Nyugat-München (Németország), Billund (Dánia) és Brüsszel Charleroi (Belgium). A Wizz Air 37 úticélból álló kiterjedt hálózata a moldvai régióban – Jászvásár 18 járatával és Szőcsvásár (Suceava) 7 járatával együtt - támogatja a helyi turizmust, segíti a további tőke beáramlását a régióba, és új, izgalmas úti célokkal köti össze Bákót.

Forrás: Wizz Air

A légitársaság a közelmúltban fokozott higiéniai intézkedéseket jelentett be az utasok és dolgozók biztonságának megóvása érdekében. Az új protokoll részeként a repülés ideje alatt az utasok és a személyzet számára egyaránt kötelező az arcmaszk viselete, továbbá a személyzet számára a gumikesztyű használata is előírt. A Wizz Air repülőgépeket az iparágban vezető ködképzési eljárással rendszeresen fertőtlenítik, majd a WIZZ szigorú napi tisztítási ütemtervét követően az éjszakai órákban ugyanezt az vírusölő eljárást ismét elvégzik a repülőgépeken. Az utasok a fedélzetre lépés pillanatában fertőtlenítő törlőkendőt kapnak, magazinok nem találhatók a repülőgépen, az utazás közben intézett vásárlás pedig a lehetőségek szerint érintős fizetéssel történik. A helyi egészségügyi hatóságok által előírt fizikai távolságtartási szabályok betartása az utasokra is vonatkozik, továbbá javasolt, hogy az utasok az utazás előtti vásárlásokat (pl.: csomag feladása, WIZZ Priority, Fast Track áthaladás) online végezzék el, ezzel minimálisra csökkentve a fizikai kontaktust a repülőtéren.

A mai napon Bákóban tartott sajtótájékoztatón Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója elmondta: „Mai bejelentésünk hangsúlyozza elköteleződésünket Románia iránt. Jelenleg is mi vagyunk az ország legnagyobb légitársasága, és továbbra is hűek kívánunk maradni küldetésünkhöz, miszerint bevezetjük a légi közlekedést nem csak a fővárosokba, de a regionális repterekre is. Legújabb bázisunk megnyitása és két korszerű repülőgépünk ide érkezése is mutatja a román piac fontosságát. A tizenkét új és izgalmas útvonal elindításával, valamint a legmagasabb szintű higiéniai protokollok alkalmazásával bízunk benne, hogy a Wizz Air rendkívül alacsony árai és nagyszerű útvonalhálózata még több utas számára teszi lehetővé az elérhető utazás élményét Romániában.”

„2015 óta számos modernizációs projekt valósult meg a George Enescu Nemzetközi Repülőtéren. A beruházások részeként létrejött egy új utasterminál, légiforgalmi irányítótorony, új parkolóhelyek, valamint több, a modern reptéri infrastruktúrához szükséges fejlesztés. Egy újabb folyamatban lévő projektünk célja a kapacitás növelése, valamint a kifutópálya és a hozzá kapcsolódó területek korszerűsítése. Vannak továbbá olyan beruházásaink is, amelyek az utasok adminisztrációjának egyszerűsítését, valamint új légitársaságok fogadását, és természetesen a Bákóból vagy Bákóba történő új járatok indítását célozzák” – fogalmazott Oana Daniela Chelaru, a Bákói George Enescu Nemzetközi Repülőtér ügyvezető elnöke.

Címlapkép forrása: Wizz Air